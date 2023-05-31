«Города должны преображаться»: фоторепортаж с экоакции РУСАЛа «Сиреневый день» в Красноярске

С 2017 года в Красноярске существует красивая традиция под названием «Сиреневый день». В этот день на улицах экоактивисты РУСАЛа высаживают новые кусты сирени, которые потом украшают цветением весенний город. В этом году «сиреневый» маршрут прошел по трем районам. Посмотреть, как проходило в этом году мероприятие, можно в фоторепортаже Newslab.

Предпоследний день весны в Красноярске выдался прохладным и дождливым. Несмотря на это, экоакция «Сиреневый день» состоялась.

Первая точка — зеленый уголок на Копылова, 76 в Октябрьском районе. Когда-то этот небольшой сквер радовал местных жителей ярким цветением сирени. Ее здесь было очень много, но со временем по разным причинам от кустов в этом сквере осталось лишь название. В этом году организаторы «Сиреневого дня» экоактивисты решили восстановить «историческую справедливость» и высадили в нем 50 кустов сирени. Теперь у Красноярска есть первый Сиреневый сквер.

Экоакцию 2023 года решили посвятить добрым общественным инициативам, которые вдохновляют других людей, объединяют силы и помогают вместе делать город красивее и комфортнее. Поэтому ее участниками стали представители «Совета отцов», отделения «Союза Женщин», а также трудовой отряд главы города, сотрудники Дома дружбы и детских садов.

Основную работу на Копылова выполнили мужчины — волонтеры РУСАЛа и представители «Совета отцов». Мужчины быстро разобрали саженцы из ГАЗели, расставили их в заранее подготовленные лунки и высадили сирень под бдительным присмотром профессиональных озеленителей.

«„Совет отцов“ старается, помогает в посадках. Для нас очень важна эта акция, ведь посадить дерево — это одно из обязательств отцов», — отметил представитель организации Олег Окладников.

«Союзу женщин России» и детям — членам трудовых отрядов главы города досталась более легкая работа. Они дружно наполнили лейки и проверили, что все сделано правильно, полили высадки.

«Мы сегодня озеленяем Красноярск кустами сирени. В честь нашей акции на каждом из деревьев появится ленточка сиреневого цвета», — рассказала волонтер РУСАЛа Вера Задворных.

Вторая точка высадок — улица Мужества. Здесь, в Центральном районе, решили продолжить сиреневую аллею: 50 декоративных кустарников высадили вдоль пешеходных дорожек. Здесь уже растёт более дюжины кустов сирени, высаженные в предыдущие года экоакции.

Местные жители, сначала настроенные не очень дружелюбно из-за частично перекрывшего проход грузовика, расплываются в улыбках, когда понимают, что этот яркий десант старается сделать их район более дружелюбным и привлекательным.

«Эта акция ежегодная, ее проводит РУСАЛ совместно с издательским домом „Комсомольская правда“. В прошлом году „Сиреневый день“ проходил на этой же улице, на пересечении с улицей Водянникова. Тогда мы около библиотеки высадили растения. Хорошо, что в этом году эта славная традиция продолжается продолжилась. Это очень хорошо, потому что микрорайон Покровский нуждается в зелени, его еще называют „каменными джунглями“. Надеюсь, что этот стереотип получится разбить, и у нас будут свои сиреневые и яблоневые аллеи», — выразил надежду глава Центрального района Евгений Трофимов.

Третьей точкой посадок стала аллея на пересечении Шахтеров и Алексеева.

«Сегодня у нас проходит в Красноярске главный в году „Сиреневый день“. Мы высаживаем сирень на нескольких площадках сразу. Этой акции уже 7 лет. С каждым годом у нас все больше и больше становится партнеров, люди звонят и спрашивают, каким образом можно стать участниками акции и получить деревья. Первое, можно участвовать в конкурсах. Таким образом получают саженцы детские сады и школы. Они заявляют свои площадки и приходят на наши общие площадки, которые мы организуем совместно с администрациями районов, с „Комсомольской правдой“. Сегодня у нас поучаствовал „Совет отцов“, впервые участвуют созданные в прошлом году женские советы РУСАЛа. Инициативу по их созданию высказали работающие у нас девушки, их поддержало руководство. Сейчас они включаются во все активности, в том числе сегодня пришли на „Сиреневый день“. У этой акции несколько целей. Первая — Красноярск и все города ответственности РУСАЛа должны становиться красивее. Также мы хотим объединить активных жителей, чтобы волонтеров в наших городах становилось больше, чтобы они видели результаты своего труда и проекты, которые реализуются благодаря их усилиям. Чтобы они приходили в свои аллеи, скверы, показывали своим детям, как растут деревья, посаженные их руками во время акции», — рассказала директор Департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

Традицию создания комфортной среды в городах, где живут металлурги РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска. В Красноярске с 2017 года высажено более 1750 сиреней. Она цветет во дворах домов Советского района, на территориях 30 городских школ и детских садов, в «Роевом ручье», Центральном парке, во дворе роддома № 1, около часовни Параскевы Пятницы, на улицах Пограничников и 9 Мая, у Красноярской краевой клинической больницы, БСМП и больницы № 20, а также у спортивных объектов — «Арены.Север» и «Кристалл.Арены». Во время седьмого «Сиреневого дня» в Красноярске высажено 250 кустов сирени.

