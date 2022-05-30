«Мечтаю, чтобы Красноярск стал сиреневой столицей Сибири»: где в городе появились новые зелёные уголки для горожан?

Акцию «Сиреневый день» компания РУСАЛ проводит шестой год подряд — благодаря ей появляется всё больше зелени в любимых горожанами местах. В прошлом году «праздник сирени» был посвящен подвигу врачей, а в этом — здоровому образу жизни, физической культуре и спорту. Поэтому «сиреневый маршрут», по которому проехала машина с саженцами, стал особенным — спортивным. Где побывал «зеленый патруль», и как к нему присоединились байкеры — в фоторепортаже Newslab.

Компания РУСАЛ особое внимание уделяет озеленению, поэтому по инициативе КрАЗа ежегодно проходит «Сиреневый день». Экоакция — совместный проект Красноярского алюминиевого завода и Издательского дома «Комсомольская правда». Впервые она прошла в 2017 году. а всё время ее существования в городе высажено более 1500 кустов сирени — и еще порядка 250 саженцев появится в Центральном и Советском районах Красноярска в этом году. Традиции озеленения и благоустройства городов, где проживают работники РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

К «зеленому флешмобу» присоединяются как металлурги, так и простые горожане. В этот раз к посадкам присоединились спортсмены и даже байкеры. Но обо всем по порядку.

Где в этот раз прошла «сиреневая акция»?

«Сиреневый день» в этом году «отправился» по маршруту мест спортивной славы — кустарники появились там, где чаще всего занимаются спортом как юные, так и взрослые красноярцы. Так, кусты венгерской сирени появились на территории Спортивной школы Олимпийского резерва им. Бувайсара Сайтиева, ледового дворца «Кристалл Арена», острова Татышев, Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, где накануне прошли спортивные соревнования в честь экологической акции. Всего высадили 250 саженцев.

Основной точкой маршрута «Сиреневого дня» стала территория многофункционального спортивного комплекса «Арена. Север». Здесь высаживали сирень сотрудники РУСАЛа вместе со спортсменами.

Руслан, присоединившийся к акции «Сиреневый день», работает в спортивной школе Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева тренером по греко-римской борьбе. У него занимается порядка 40 человек с восьми до шестнадцати лет.

«Я назвал свой куст сирени Игорем. Если честно, так душа просит. У меня дома есть фикус по имени Игорь, и здесь его сородич. Наш домашний „зелёный“ стал совсем плох, и жена даже предложила его выбросить, но я взялся за него и спас — он даже расцвел! Поэтому и сирень теперь зовётся Игорем. Буду здороваться со своим деревцем», — рассказал тренер спортивной школы Руслан Мухтарулин.

Далее саженцы сирени отправились на следующую точку «спортивного маршрута» — к ледовому дворцу «Кристалл Арена». Здесь к посадкам уже подготовился и его операционный директор — Павел Кузубов, который, кстати, на «зеленый субботник» взял своих троих детей, чтобы те помогали.

«Сегодня можно смело говорить, что акция „Сиреневый день“ стала общегородским праздником. Есть даже такое поверье: когда садишь сирень, нужно обязательно загадать желание, и оно сбудется; я, например, загадала, чтобы Красноярск стал сиреневой столицей Сибири», — отметила Елена Ланина, глава администрации Советского района.

«Тепло вспоминаю любимую акцию»

Самое масштабное озеленение развернулось на территории спортивного комплекса «Арена. Север» — к акции присоединились как горожане, так и спортсмены, которые постоянно здесь тренируются.

Сообща участники высадили 60 взрослых кустов сирени, которые уже через год могут зацвести.

«Как правило, любые спортивные мероприятия привлекают большое количество горожан и жителей края. Через спортивную жизнь мы можем транслировать правильные в этой жизни вещи, в частности, говорить о пользе таких экологических акций, — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский. — Вокруг „Арены Север“ есть отличный зеленый уголок, сегодня мы его дополнили и приукрасили».

Как рассказала Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти Алюминиевого дивизиона РУСАЛа, миссия экоакции «Сиреневый день» — дарить красоту территориям ответственности РУСАЛа, преображать города и включать в это полезное дело как можно больше участников. Прежде всего, места для посадок выбираются участниками рабочих и молодежных советов компании, то есть самими сотрудниками, которые живут в городах и поселках, где проводится акция. Также к организаторам «Сиреневого дня» обращаются и жители Красноярска — в первую очередь Советского и Центрального районов, которые также предлагают места для благоустройства: дворы, территории детских садов, школ и медицинских учреждений.

«Сиреневый день» в Красноярске проходит уже в шестой раз в этом году, он разрастается, всё больше объектов мы включаем в его орбиту: сначала это была пара-тройка площадок в Советском районе, потом мы «расширились» до Центрального района, а в этом году решили с коллегами, что пора делать любимую акцию всероссийской. В планах распространить акцию на другие территории ответственности РУСАЛа — за пределами Красноярского края и его столицы, саженцы появятся в Иркутской области и Хакасии«, — поделилась Елена Южакова.

«За годы существования акции я высадил более 10 кустарников сирени — сначала мы высаживали их возле ДК КрАЗа, затем — на улице 9 мая, а сейчас пришло время „Арены. Север“. Когда я бываю в местах, где удалось высадить сирень, думаю о деревцах. Однажды посадки начались возле дома моих родителей в районе Ветлужанки, и я посадил там две сирени, сейчас они красиво цветут, и я очень тепло вспоминаю любимую акцию. Я и дальше собираюсь в ней участвовать, надеюсь, дочка скоро подрастет и мне поможет», — рассказал Александр Долгов, менеджер по развитию бизнес-систем компании РУСАЛ.

Байкеры-озеленители

Последней точкой спортивного маршрута этого года стала библиотека имени К. Г. Паустовского — здесь также на радость местным жителям, юным (и не только!) читателям раскинулась сиреневая аллея. Участвовали в облагораживании территории все — и горожане, и работники библиотеки, и даже байкеры.

«27 мая — Всероссийский день библиотек, а 28 мая — библионочь, и мы думали, что же интересного можно организовать для наших читателей. Решили пригласить участников байкер-клуба, потому что вопрос „Как пройти в библиотеку“ стал уже привычным, а „Как проехать в библиотеку“ — ещё нет. Нам также удалось принять участие в акции „Сиреневый день“, ведь байкеры — также спортсмены. Бизнес, власти, читатели, байкеры и простые горожане — все откликнулись, чтобы рядом с нашей библиотекой появилась сиреневая аллея. После посадок для байкеров состоится библиоквест — они отправятся по городским библиотекам выполнять различные задания. Затем — чаепитие с пиццей», — рассказала Светлана Скворцова, работница библиотеки имени К. Г. Паустовского.

«Я не знал, что в библиотеках случаются такие события, а мы, байкеры, читать умеем — и даже я не разучился. Мы не только на мотоциклах ездить можем! А благоустройство и озеленение Красноярска — это хорошее дело», — отметил байкер и участник акции «Сиреневый день» Владимир Воробьев.

Депутат Госдумы РФ Александр Дроздов, присоединившийся к зеленому флешмобу и высадивший несколько кустов сирени, вспомнил, как в 2017 году КрАЗ предложил акцию с красивым названием, и она успела подарить Красноярску немало таких же красивых кустарников сирени.

«Я рад участвовать в акции „Сиреневый день“, и делаю это как простой житель города. Акция несет свет и добро, жители выходят с инициативой — и сирень появляется там, где люди просят, надеюсь, что акция продолжит своё существование, ведь чем больше добрых и хороших дел для города — тем лучше», — подытожил Александр Дроздов.

За шесть лет 1500 кустов сирени высажены и цветут во дворах домов Советского района, на территориях 30 школ и детских садов, в «Роевом Ручье», в Центральном парке, во дворе роддома № 1 на Солнечном бульваре, у Часовни Параскевы Пятницы, по улицам Пограничников, 9 Мая, и многих других территориях.

Анастасия Гнедчик, специально для Newslab,

фото Алины Ковригиной