«К нам приехали очень мотивированные ребята»: как РУСАЛ помогает студентам из Гвинеи учиться в Красноярском медуниверситете

С января этого года в Красноярском государственном медицинском университете проходит обучение группа из 50 гвинейских студентов. Они — участники образовательной программы компании РУСАЛ и смогут получить высшее или среднее медицинское образование бесплатно, чтобы вернуться домой квалифицированными специалистами. Newslab побывал у них на занятиях и узнал, с какими трудностями столкнулись студенты из Африки. Об этом читайте в нашем материале.

В конце июня в Красноярском государственном медицинском университете достаточно пусто: занятия закончились, экзамены сданы. Только в одной из аудиторий на третьем этаже занимаются студенты из Гвинеи. Они учат русский язык под руководством педагога Ульяны Сковородкиной. Для тех, кто приехал 5 месяцев назад в Красноярск, владея только родным французским, справляются они успешно.

«О возможности поехать на учебу сюда я узнал дома через новости по телевизору. После этого я нашел информацию, собрал документы. Желающих было много, пришлось участвовать в конкурсе по химии, биологии и математике. Но все же нам легче. Здесь с 2018 года живут другие студенты из Гвинеи — они учатся здесь на горных инженеров в другом университете. Мы говорили с ними по телефону и они советовали приехать, а теперь помогают во всем», — рассказывает один из студентов Барри Альфа Умар.

Пока самые большие сложности для гвинейских студентов — это падежи и произношение – русская фонетика значительно отличается от привычного французского, на котором говорят в Гвинее помимо национальных «коренных» языков. Для знание русского языка — это необходимость, по плану студенты осенью уже должны перейти на программу бакалавриата, а затем выбрать направление, в котором будут специализироваться. 40 из них выбрали высшее образование, а еще 10 человек из группы пока решили получить среднее медицинское образование — стать фармацевтами или фельдшерами.

«Со своей специальностью окончательно еще не определился, но хотел бы попробовать себя в кардиологии», — говорит Барри Альфа Умар.

Вместе с парнем за партой сидит Диалло Мариама Даланда. Девушка хочет помогать больным в своей стране и уже четко определилась со специальностью. Ее мечта стать офтальмологом — достаточно престижная и востребованная в Гвинее профессия.

«К нам приехали очень мотивированные ребята, которые хотят учиться, осваивать медицину и русский язык. Мы видим, насколько их желание продолжать обучение в нашем университете реализуется, они все поступили на программу дальнейшей подготовки — высшего и среднего образования. Опыт подготовки иностранных студентов по профилю „медицина“ был выбран компанией РУСАЛ не случайно — мы обладаем достаточно солидным багажом, с которым мы подходим к образованию и экспорту образования», — рассказывает ректор медуниверситета Алексей Протопопов.

Он отметил, что такая подготовка зарубежных кадров хорошо вписывается в запрос на экспорт образования и является важной государственной задачей.

Одним из самых сложных моментов в красноярской жизни для студентов из Гвинеи стали крещенские морозы, в разгар которых они прибыли в город. Теперь студенты морозов уже не боятся.

«В нашей стране люди думают, что в России очень холодно, до −70 градусов. Но оказалось, что это не так. Также есть миф, что русские — недобрые люди. Это неправда. Нам помогают везде. Мы учим русский язык везде, даже в магазине нам подсказывают правильные слова и как их использовать», — делится Барри Альфа Умар.

«Компания РУСАЛ уже много лет ведет различные социально-активные проекты в регионах присутствия. Более 10 лет мы предоставляем возможность обучения в высших учебных заведениях России для студентов из Гвинеи и Ямайки. В 2022 году компания приняла решение о расширении этой программы и вовлечении студентов в обучение по медицинским направлениям. Компания комплексно подходит к таким программам. Полностью оплачивается проезд, проживание, дополнительная стипендия и медицинская страховка. Проект начинался в вузах центрального региона России, но сейчас задействовали университеты сибирского и уральского регионов. Выбор на Красноярский государственный медицинский университет пал за счет того, что здесь есть широкий выбор медицинских профессий и серьезная инфраструктура. Красноярск выбран благодаря тому, что у нас здесь сейчас сосредоточены все активности, центральная компания переезжает сюда. Так что даже с точки зрения организационной такой выбор был логичен», — отметила Наталья Миронкина.

Компания заинтересована, чтобы в территориях ответственности развивалась социальная инфраструктура и, в частности, медицины. Реализация программы позволит подготовить высококвалифицированных терапевтов, хирургов, кардиологов, а также специалистов по сестринскому и лабораторному делу. Образовательные программы в социальной политике РУСАЛа инициированы основателем компании Олегом Дерипаска.

Интернет-газета Newslab