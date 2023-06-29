«Память героев нужно чтить»: в Красноярске построят новый сквер на улице Водянникова

Красноярский микрорайон Покровский часто ругают за то, что в нем мало зелени. Поэтому не удивительно, что почти каждое новое общественное пространство с озеленением вызывает у местных жителей радостный ажиотаж. Newslab побывал на месте строительства нового сквера на улице Водянникова и вместе с жителями узнал, как будет выглядеть общественное пространство, кто финансирует строительство и чего хотят местные жители.

Место для нового сквера выбрали проходное — рядом почтовое отделение. Инициаторами появления сквера выступили жители нескольких кирпичных пятиэтажек, расположенных на улице героя Советского Союза Андрея Водянникова.

Андрей Водянников для сотрудников полиции герой и настоящий пример отваги и мужества. Он работал в Центральном РОВД участковым, обслуживал Покровку. В 1941 году ушел на фронт добровольцем. В 1943 году Андрей Водянников совершил подвиг на берегу Днепра. Неоднократно организовывал переправы и оборону, однажды бросился в воду и лично спас от затопления подбитый врагом паром. Но во время очередной переправы трагически погиб.

Пенсионерка Галина Селюк живет на улице Водянникова с 1980-х годов. Женщина говорит, что раньше был неподалёку стоял бюст героя.

«Приезжали даже его сослуживцы, мы высаживали цветы и деревья. Но в 1990-е годы его снесли. Когда началось движение по голосованию за благоустройство скверов, мы хотели, чтобы наш сквер Водянникова тоже „прозвучал“. И выяснилось, что сквер уже переименовали, его просто не существует», — рассказывает Галина Селюк.

Активисты объединились с местной школой № 51, районным советом ветеранов и попросили помощи у депутата Горсовета, директора департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа, Елены Южаковой.

«Жители домов обратились ко мне, чтобы восстановить историческую память. И выяснилось, что старый сквер, где был памятник, назван сквером Геодезистов. Мы начали с администрацией района искать другую площадку под сквер героя. С помощью компании РУСАЛ в прошлом году был создан проект благоустройства, был подготовлен эскиз памятника. Все это обсуждалось с жителями. В этом году мы выходим на площадку и РУСАЛ вкладывает основную часть средств в преображение этого места», — пояснила Елена Южакова.

В будущем сквере уже начались демонтажные работы — убирают старый асфальт и бетонные плиты. Рабочие должны будут проложить новые дорожки. Часть из них будет асфальтовыми, а часть выложат брусчаткой. Затем установят уличную мебель.

«За это время мы уложим порядка 800 метров бордюрного камня, порядка 800 кв. метров асфальта и 200 „квадратов“ брусчатки. Будет 6 лавочек и столько же урн. Дополнительно к этому мы сделаем основание для памятника Водянникову и озеленим территорию», — пояснил представитель подрядчика.

На этап 2024 года останется подключение освещения, кабели для которого проложат этим летом, а также установка памятника. Его макет уже изготовил художник-скульптор Дмитрий Шавлыгин. Это будет его третий памятник на тематику Великой Отечественной войны, установленный в Центральном районе. Ранее художник уже работал над памятником Дмитрию Мартынову, сейчас он установлен в местной школе, а также над памятником «Журавли нашей памяти», который стоит в сквере Победителей.

«Прообразом для этого памятника стал героический тип русского человека. Подвиг Андрея Водянникова связан с форсированием Днепра. Я думаю, что память героев обязательно нужно чтить, нельзя ее забывать. Важно поддерживать память о них, устанавливая памятники», — отметил автор.

«Работы в сквере будут выполняться в рамках соглашения района с РУСАЛом. Финансирование из двух бюджетов поможет нам сохранить муниципальные средства», — отметил глава района Евгений Трофимов.

Местные жители инициативу соседей поддерживают, потому что в этой части Покровского почти нет мест для отдыха.

«Главное, сделайте видеонаблюдение. Иначе растащат все или разобьют. А мы хотим, чтобы в сквере у наших домов была чистота и порядок, культуру прививать надо людям», — просят прохожие.

Совсем скоро жители улицы Водянникова смогут увидеть первые результаты создания сквера. Хочется верить, что он поможет этой части Покровского стать красивее и комфортнее для жизни. РУСАЛ уже несколько лет реализует в Красноярске крупные социальные проекты, направленные на реновацию и благоустройство любимых горожанами общественных пространств. Инициатором таких проектов в свое время выступил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска.

Интернет-газета Newslab