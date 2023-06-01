«Пусть здесь всегда живут счастье и радость» дом-лицей имени Хазрета Совмена отпраздновал 20-летний юбилей

​В 2003 году в Красноярске на набережной реки Кача появился прекрасный дворец — дом-лицей для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот имени Хазрета Меджидовича Совмена. За 20-летнюю историю лицея свыше 150-ти воспитанников были окружены любовью и заботой, получили достойное образование, создали семьи и связали свою судьбу с Красноярском и Красноярским краем.

«У дома-лицея за 20 лет много больших и маленьких достижений. В 2021 году во Всероссийском смотре-конкурсе мы стали победителями в номинации „Лучшее социальное учреждение“. Наши воспитанники занимают почетные места на олимпиадах и конкурсах, получают путевки в крупнейшие российские и международные центры. Ребята поступают в вузы, становятся профессионалами: врачами, золотодобытчиками, инженерами, педагогами», — рассказала директор дома-лицея им. Хазрета Совмена Анастасия Сизых.

​Учреждение имеет свой индивидуальный архитектурный облик, для детей здесь обеспечены все условия для саморазвития: актовый, спортивный, хореографический, тренажёрный залы, учебные кабинеты, сенсорная комната, кулинарная студия, а ещё просторный бассейн и сауна. Для каждого воспитанника открыта перспектива в жизни.

9-летняя Саша, воспитанница дома-лицея считает, что Хазрет Меджидович — самый лучший человек на свете: «Он всем помогает, работает для детей. Он сделал этот дом для нас, чтобы мы были счастливы. Я видела Хазрета Меджидовича всего 2 раза, он такой красивый, добрый, хороший! Мы подготовили для него сюрприз — танцевальный номер с цветами».

Еще один сюрприз от детей и друзей — музей Хазрета Совмена. В доме-лицее на первом этаже собраны личные вещи мецената, исторические документы, награды, книги.

«Я знаю Хазрета Меджидовича с 1998 года. Мы с ним много работали, делали фильм о его жизни и, конечно, его больших благих делах. В 2019 году начали работу над книгой о меценате, делали запросы в архивы Магадана, Чукотки, писали в Царскосельский лицей. Многие, кто был знаком с Совменом, присылали нам фотографии, давали интервью. Уже тогда стало понятно, что собранный материал станет основой не только для книги, но и для музея», — рассказала Елена Еханина, идеолог музея.

Музей организован по последнему слову техники: «ожившие» черно-белые фотографии мецената, личные вещи, подарки известных людей, награды и удостоверения, интерактивный глобус, аудиозапись отрывков из книги и многое другое. Каждый красноярец может посетить музей и оценить масштаб личности Хазрета Совмена, человека, который обладает уникальными свойствами души — помогать не раздумывая.

​На праздничном мероприятии, посвященном юбилею дома-лицея, присутствовали почетные гости — коллеги и друзья Совмена, в том числе делегация артистов и почетных деятелей из Адыгеи, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, руководитель Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что каждый выпускник и воспитанник дома-лицея уникален.

«Это наше с вами будущее. Я хочу поблагодарить за работу всех воспитателей и учителей и, конечно, Хазрета Меджидовича Совмена. Ваш труд — это огромный и серьезный вклад в настоящее и будущее Красноярского края и России в целом. Пусть счастье и радость всегда живут в этом доме», — сказал Михаил Котюков.

Обращаясь к собравшимся, мэр Красноярска Владислав Логинов отметил: ​«В доме-лицее имени нашего земляка Хазрета Меджидовича Совмена реализована большая детская мечта о счастье. Два десятилетия здесь растут и учатся те, кем Красноярск может гордиться, — добрые, скромные, трудолюбивые и целеустремлённые ребята. Пусть и в будущем дети Совмена будут счастливы!»

В ответном слове Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края, известный меценат Хазрет Меджидович Совмен поделился, что всегда рад приезду в Красноярск, потому что здесь живет очень много хороших людей.

«В 2001 году я предложил построить в Красноярске лучший в России дом-лицей, красивое здание, которое будет радовать всех красноярцев. Это получилось благодаря друзьям и единомышленникам. Помню, что думал тогда так: построю детский дом и передам его городу. А тогда, 1 июня 2003 года, на открытии увидел маленьких, растерянных ребятишек. Они стояли с флажками, нарядные... Нет, думаю, все мои будут. Ведь что мы вложим в детей, такую жизнь и получим», — сказал Хазрет Совмен.

​Юбилейные мероприятия продолжились концертом, праздником для воспитанников и выпускников. Вечером над Красноярском будет запущен фейерверк — подарок всем юным жителям ко Дню защиты детей от земляка и мецената Хазрета Меджидовича Совмена.