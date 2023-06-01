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«Пусть здесь всегда живут счастье и радость» дом-лицей имени Хазрета Совмена отпраздновал 20-летний юбилей

«Пусть здесь всегда живут счастье и радость» дом-лицей имени Хазрета Совмена отпраздновал 20-летний юбилей

Newslab.ru
01.06.2023
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Фото: admkrsk.ru

«У дома-лицея за 20 лет много больших и маленьких достижений. В 2021 году во Всероссийском смотре-конкурсе мы стали победителями в номинации „Лучшее социальное учреждение“. Наши воспитанники занимают почетные места на олимпиадах и конкурсах, получают путевки в крупнейшие российские и международные центры. Ребята поступают в вузы, становятся профессионалами: врачами, золотодобытчиками, инженерами, педагогами», — рассказала директор дома-лицея им. Хазрета Совмена Анастасия Сизых.

​Учреждение имеет свой индивидуальный архитектурный облик, для детей здесь обеспечены все условия для саморазвития: актовый, спортивный, хореографический, тренажёрный залы, учебные кабинеты, сенсорная комната, кулинарная студия, а ещё просторный бассейн и сауна. Для каждого воспитанника открыта перспектива в жизни.

9-летняя Саша, воспитанница дома-лицея считает, что Хазрет Меджидович — самый лучший человек на свете: «Он всем помогает, работает для детей. Он сделал этот дом для нас, чтобы мы были счастливы. Я видела Хазрета Меджидовича всего 2 раза, он такой красивый, добрый, хороший! Мы подготовили для него сюрприз — танцевальный номер с цветами».

Фото: admkrsk.ru

Еще один сюрприз от детей и друзей — музей Хазрета Совмена. В доме-лицее на первом этаже собраны личные вещи мецената, исторические документы, награды, книги.

«Я знаю Хазрета Меджидовича с 1998 года. Мы с ним много работали, делали фильм о его жизни и, конечно, его больших благих делах. В 2019 году начали работу над книгой о меценате, делали запросы в архивы Магадана, Чукотки, писали в Царскосельский лицей. Многие, кто был знаком с Совменом, присылали нам фотографии, давали интервью. Уже тогда стало понятно, что собранный материал станет основой не только для книги, но и для музея», — рассказала Елена Еханина, идеолог музея.

Музей организован по последнему слову техники: «ожившие» черно-белые фотографии мецената, личные вещи, подарки известных людей, награды и удостоверения, интерактивный глобус, аудиозапись отрывков из книги и многое другое. Каждый красноярец может посетить музей и оценить масштаб личности Хазрета Совмена, человека, который обладает уникальными свойствами души — помогать не раздумывая.

Фото: admkrsk.ru

​На праздничном мероприятии, посвященном юбилею дома-лицея, присутствовали почетные гости — коллеги и друзья Совмена, в том числе делегация артистов и почетных деятелей из Адыгеи, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, руководитель Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что каждый выпускник и воспитанник дома-лицея уникален.

«Это наше с вами будущее. Я хочу поблагодарить за работу всех воспитателей и учителей и, конечно, Хазрета Меджидовича Совмена. Ваш труд — это огромный и серьезный вклад в настоящее и будущее Красноярского края и России в целом. Пусть счастье и радость всегда живут в этом доме», — сказал Михаил Котюков.

Обращаясь к собравшимся, мэр Красноярска Владислав Логинов отметил: ​«В доме-лицее имени нашего земляка Хазрета Меджидовича Совмена реализована большая детская мечта о счастье. Два десятилетия здесь растут и учатся те, кем Красноярск может гордиться, — добрые, скромные, трудолюбивые и целеустремлённые ребята. Пусть и в будущем дети Совмена будут счастливы!»

Фото: admkrsk.ru

В ответном слове Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края, известный меценат Хазрет Меджидович Совмен поделился, что всегда рад приезду в Красноярск, потому что здесь живет очень много хороших людей.

«В 2001 году я предложил построить в Красноярске лучший в России дом-лицей, красивое здание, которое будет радовать всех красноярцев. Это получилось благодаря друзьям и единомышленникам. Помню, что думал тогда так: построю детский дом и передам его городу. А тогда, 1 июня 2003 года, на открытии увидел маленьких, растерянных ребятишек. Они стояли с флажками, нарядные... Нет, думаю, все мои будут. Ведь что мы вложим в детей, такую жизнь и получим», — сказал Хазрет Совмен.

​Юбилейные мероприятия продолжились концертом, праздником для воспитанников и выпускников. Вечером над Красноярском будет запущен фейерверк — подарок всем юным жителям ко Дню защиты детей от земляка и мецената Хазрета Меджидовича Совмена.

Фирюлина Наталия Вячеславовна
Фирюлина Наталия Вячеславовна
Депутат Городского совета Красноярска
Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Врио губернатора Красноярского края
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава города Красноярска

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