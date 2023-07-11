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Перуанцы на парковке, хиппи и обряды под барабаны: лучшие фото «МИРа Сибири» — 2023

Перуанцы на парковке, хиппи и обряды под барабаны: лучшие фото «МИРа Сибири» — 2023

Newslab.ru
11.07.2023
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Место силы

Обрядовая поляна — уменьшенная версия главной сцены. Здесь начиналось утро самых стойких гостей, которые находили силы для йоги в 8 утра. Чуть позже площадка становилась местом работы конкурсантов музыкальной премии — в ожидании награждения они развлекали посетителей мастер-классами и традиционными забавами.

После полуночи поляна превращалась в основное место тусовок. Тех, кому не хватило концерта, ждали барабанщик, фаер-шоу, DJ и хороводы вокруг большого костра. Кстати, всё безопасно — за пламенем следил пожарный.

На Обрядовой поляне мастерицы обучали всех желающих своему ремеслу
В хороводах и других народных забавах участвовали как дети, так и взрослые
Костер привлек приезжих шаманов. Возможно, благодаря их танцам фестиваль прошел без дождя
«Свободные барабащики» и DJ Павел Сеньков устроили яркое шоу в последний день «МИРА Сибири»

Для самых любознательных работала Этнодеревня — место, где можно познакомиться с культурой жителей Севера, попробовать себя в рукоделии и принять участие в богатырском поединке. Малочисленные народы рассказывали о выделке шкуры, угощали ягодой и даже проводили обряды очищения.

Своими руками

Талантливые мастера со всей страны привезли в Город мастеров свои изделия. В подарок близким можно было прикупить лапти, глиняную чашу, свистелку или необычное этническое украшение. Для рукастых гостей проводили мастер-классы по росписи чаш, лепке из глины и резьбе по дереву. Готовый сувенир можно было забрать с собой.

Вязаные зайцы не оставят равнодушными даже самых брутальных
Мастера показывают, как подружиться с гончарным кругом
Не самый практичный подарок, но точно в духе фестиваля
Женщина читает заговор и окуривает желающих багульником, чтобы провести обряд очищения
Ансамбль «Чон кöглерi» устроил целое представление на хакасском языке. Ничего не понятно, но очень интересно
И такие танцы здесь тоже были!
Разноцветные ленты, повязанные на ветки, имеют разное значение. Большинство выбирало желтые — они, согласно поверьям, исполняют желания

Уютная беседка

Беседка — идеальное место, чтобы лежа на сене послушать добрую сказку или лекцию о традициях и культуре. Вечерами сюда приходили «Свободные барабанщики» и устраивали «этноджемы». Участники группы начинали отбивать ритм, а затем раздавали свои ударные случайным людям.

Приветствовалось любое участие — кто-то стучал по барабану, кто-то хлопал в ладоши, а кто-то растворялся в танце (иногда странном, но душевном). Действо привлекало много внимания. Одни обходили сцену стороной, а другие без стеснения присоединялись. Равнодушным не оставался никто.

Утром в Беседке спокойная атмосфера — затишье перед «этноджемом»
Во время «этноджема» каждый мог почувствовать себя музыкантом
Ритмичная музыка рождалась стихийно
Активнее других за барабанами тянут руки дети. Когда еще представится возможность безнаказанно устроить балаган

Шопинг и фудкортинг

Трапезная и торговые ряды ярмарки — любимые места гостей. Пока одни площадки оживали только вечером, здесь народ не расходился никогда. О том, что ты рядом с трапезной, можно легко догадаться по густому дыму и аппетитным ароматам.

Каждый мог найти блюдо по вкусу — шаурма и хот-доги для фанатов фастфуда, пироги для любителей домашней выпечки, вегетарианские салаты для тех, кто на диете. Но особую любовь гости питали к шашлыку и плову.

Ярмарка — еще одно место, где можно было присмотреть сувениры. Здесь расположился целый ряд украшений с камнями и необычными музыкальными инструментами, например, варганом или глюкофоном. Самый ходовой товар — шапочки из конопли. К концу фестиваля найти их было нереально, зато мужчины в полосатых головных уборах стали встречаться всё чаще.

Был на фестивале и не попробовал плов — считай, что и не был вовсе
Мангалы не затухали ни на минуту
Иногда за столиками не оставалось свободных мест
В «хиппи-палатке» можно не только купить ловцов снов с перьями или свечу в виде Будды, но и научиться играть на варгане
Там же можно было послушать игру на глюкофоне. Правда, не каждому такой инструмент по карману — стоит 20 тысяч рублей
Еще из необычного — поющая чаша
Внезапно на прогулку вышел Пикачу

В очереди за искусством

Стадион на острове Отдыха в Шушенском — самое главное и громкое место. Здесь проходили центральные события — выступления участников музыкальной премии и специальных гостей фестиваля, торжественное открытие и гала-концерт.

Утром сцена пустовала, только изредка можно было услышать репетиции конкурсантов. Зато вечером на входе выстраивались километровые очереди. Попасть на стадион — целое испытание. В этом году пропускной контроль усилили: проносить жидкости было нельзя, под запрет попали даже пустые бутылки.

Закономерно это привело к коллапсу. По словам гостей, в час пик ждать приходилось около часа. А после концерта проходной пункт превращался в стихийную свалку — ленивые гости не доходили до баков и бросали мусор прямо себе под ноги.

На самом же стадионе места для гостей было достаточно. Одни размещались на трибунах или приносили с собой стулья и пледы, другие вставали поближе к сцене, где было «жарче» всего.

Перед выступлениями хедлайнеров желающих попасть на стадион становилось слишком много. Не спасли даже дополнительные рамки
Своевременно вывозить мусор из баков возле стадиона не успевали
А это последствия вечернего концерта

Хедлайнеры этого года — Меги Гогитидзе из Грузии, Сати Казанова с проектом Sati Ethnica, сербский коллектив Marko Markovic Brass Band и бывший солист руппы Enigma Эндрю Дональдс.

Во время концертной программы на стадионе собирались только настоящие любители этнической музыки. Остальные дожидались хедлайнеров
Среди слушателей иногда оказывались сами участники — они с радостью садились на поле и приплясывали под музыку их соперников. Кстати, на фото ансмабль «Гусельки» — обладатели малой чаши этого года
Несмотря на то, что Меги выступала в нулевой день фестиваля, когда до Шушенского успела добраться лишь часть гостей, на ее концерт пришло много фанатов
Концерт Сати Казановой для многих стал поводом поехать на фестиваль
Люди водили бесконечные хороводы
Знакомым мотивам песен «Энигмы» подпевал, кажется, весь поселок
После выступления сербских трубачей из палаточного городка еще долго доносилось характерное «Эо», прозвучавшее в одной из песен
Эндрю Дональдс зажег зал в прямом и переносном смысле

Интересные выступления можно было «поймать» не только на площадках. Весь остров Отдыха в Шушенском превратился в одну большую сцену. Люди пели на парковке, в очередях, вдоль прилавков, в городе мастеров и даже в столовой.

Недалеко от стадиона прошла битва хип-хоп танцоров. Младшему из участников было всего 6 лет
Перуанцы создают атмосферу Дикого Запада прямо на парковке у палаточного городка
На «МИР Сибири» приехали Рапунцель и Юджин, чтобы спеть «Белую ночь» Виктора Салтыкова
Концерт может случиться даже в палатке. Ребята серьезно подготовились и даже привезли с собой усилитель
Участники конкурса не расслабляются даже во время обеда. Ребята устроили концерт для поваров

«МИР Сибири» — это аромат восточных сладостей на ярмарке, густой запах дыма в трапезной, музыка на каждом шагу и целый чемодан не самых нужных, но приятных подарков.

Елизавета Шаравина специально для Newslab

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