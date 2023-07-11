Этномузыкальный фестиваль «МИР Сибири» прошел в Шушенском в девятнадцатый раз. Четыре насыщенных дня, более 300 мероприятий и новый рекорд — 77,5 тысяч гостей. Newslab побывал на площадках фестиваля и узнал, что интересного там было.

Место силы

Обрядовая поляна — уменьшенная версия главной сцены. Здесь начиналось утро самых стойких гостей, которые находили силы для йоги в 8 утра. Чуть позже площадка становилась местом работы конкурсантов музыкальной премии — в ожидании награждения они развлекали посетителей мастер-классами и традиционными забавами.

После полуночи поляна превращалась в основное место тусовок. Тех, кому не хватило концерта, ждали барабанщик, фаер-шоу, DJ и хороводы вокруг большого костра. Кстати, всё безопасно — за пламенем следил пожарный.

Для самых любознательных работала Этнодеревня — место, где можно познакомиться с культурой жителей Севера, попробовать себя в рукоделии и принять участие в богатырском поединке. Малочисленные народы рассказывали о выделке шкуры, угощали ягодой и даже проводили обряды очищения.

Своими руками

Талантливые мастера со всей страны привезли в Город мастеров свои изделия. В подарок близким можно было прикупить лапти, глиняную чашу, свистелку или необычное этническое украшение. Для рукастых гостей проводили мастер-классы по росписи чаш, лепке из глины и резьбе по дереву. Готовый сувенир можно было забрать с собой.

Уютная беседка

Беседка — идеальное место, чтобы лежа на сене послушать добрую сказку или лекцию о традициях и культуре. Вечерами сюда приходили «Свободные барабанщики» и устраивали «этноджемы». Участники группы начинали отбивать ритм, а затем раздавали свои ударные случайным людям.

Приветствовалось любое участие — кто-то стучал по барабану, кто-то хлопал в ладоши, а кто-то растворялся в танце (иногда странном, но душевном). Действо привлекало много внимания. Одни обходили сцену стороной, а другие без стеснения присоединялись. Равнодушным не оставался никто.

Шопинг и фудкортинг

Трапезная и торговые ряды ярмарки — любимые места гостей. Пока одни площадки оживали только вечером, здесь народ не расходился никогда. О том, что ты рядом с трапезной, можно легко догадаться по густому дыму и аппетитным ароматам.

Каждый мог найти блюдо по вкусу — шаурма и хот-доги для фанатов фастфуда, пироги для любителей домашней выпечки, вегетарианские салаты для тех, кто на диете. Но особую любовь гости питали к шашлыку и плову.

Ярмарка — еще одно место, где можно было присмотреть сувениры. Здесь расположился целый ряд украшений с камнями и необычными музыкальными инструментами, например, варганом или глюкофоном. Самый ходовой товар — шапочки из конопли. К концу фестиваля найти их было нереально, зато мужчины в полосатых головных уборах стали встречаться всё чаще.

В очереди за искусством

Стадион на острове Отдыха в Шушенском — самое главное и громкое место. Здесь проходили центральные события — выступления участников музыкальной премии и специальных гостей фестиваля, торжественное открытие и гала-концерт.

Утром сцена пустовала, только изредка можно было услышать репетиции конкурсантов. Зато вечером на входе выстраивались километровые очереди. Попасть на стадион — целое испытание. В этом году пропускной контроль усилили: проносить жидкости было нельзя, под запрет попали даже пустые бутылки.

Закономерно это привело к коллапсу. По словам гостей, в час пик ждать приходилось около часа. А после концерта проходной пункт превращался в стихийную свалку — ленивые гости не доходили до баков и бросали мусор прямо себе под ноги.

На самом же стадионе места для гостей было достаточно. Одни размещались на трибунах или приносили с собой стулья и пледы, другие вставали поближе к сцене, где было «жарче» всего.

Хедлайнеры этого года — Меги Гогитидзе из Грузии, Сати Казанова с проектом Sati Ethnica, сербский коллектив Marko Markovic Brass Band и бывший солист руппы Enigma Эндрю Дональдс.

Интересные выступления можно было «поймать» не только на площадках. Весь остров Отдыха в Шушенском превратился в одну большую сцену. Люди пели на парковке, в очередях, вдоль прилавков, в городе мастеров и даже в столовой.

«МИР Сибири» — это аромат восточных сладостей на ярмарке, густой запах дыма в трапезной, музыка на каждом шагу и целый чемодан не самых нужных, но приятных подарков.

Елизавета Шаравина специально для Newslab