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«Царь-помидор и карета для Золушки»: чем красноярские дачники хвастаются в соцсетях

«Царь-помидор и карета для Золушки»: чем красноярские дачники хвастаются в соцсетях

09.08.2023
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Урожай — вот главная гордость каждого дачника. А похвастаться красноярцам есть чем. Здесь тебе и гнущиеся от плодов помидорные кусты, и гигантские кабачки, и ягода ведрами. Только успевай собирать!

Ягода малинка...
Источник: vk.com/v_ira73
А из такой тыквы впору карету для Золушки делать
А это царь-помидор!
Срывай — и в рот
Кто-то любитель ПП

Все огороды стали зелеными — кустится капуста и морковь, набирает силу картошка, ну а зелень и огурцы давно уже на столах дачников.

Вот тут заготовок будет тьма
Источник: vk.com/id90706916
А здесь ожидаем гигантские кочаны
«Мам, ты много знаешь рецептов из кабачков?»

Но не только дарами огорода пользуются красноярцы. Для многих наступил сезон «тихой охоты» — ведрами из леса несут лисички, маслята и прочих представителей целого царства.

А мы сегодня отправились на тихую охоту
Источник: vk.com/id31486273
После работы, вместо ужина, зарулили в мининские леса. И собрали ужин)
Источник: vk.com/dmosunova
Такой находке можно позавидовать!

Сезон пионов в соцсетях прошел, начался сезон лилий. На клумбах красноярцев они растут самых разных цветов и узоров — желтые, белые, лиловые и даже тигровые. Полюбуйтесь сами.

Лилия в крапинку или тигровая
А здесь целая россыпь нежного цветка
Сезон подсолнухов тоже начался
Ну а эти пестрые красавицы радуют все лето
Источник: vk.com/burenko1988
У кого-то даже получилось вырастить розы в условиях сибирского лета
Источник: vk.com/valentis77

Хороший дачник помнит, что огород — не только для работы, но и для души. А значит, отдыхать на ней тоже нужно.

С кофейком, да в тени — красота
Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Все свое
А детишек в жару можно побаловать бассейнами

Судя по соцсетям красноярцев, дача — дело азартное: только начнешь, как уже и теплицы, и помидорки свои, и клумбы в цветах. А у вас есть победы на грядках? Делитесь в комментариях и соцсетях Newslab, как это сделали другие!

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