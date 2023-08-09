«Царь-помидор и карета для Золушки»: чем красноярские дачники хвастаются в соцсетях

Август — самый пик сезона для дачников. Время собирать урожай и, конечно же, хвастаться им в соцсетях. Newslab собрал лучшие снимки огурчиков, кабачков и цветочных клумб и покажет, что красноярцы вырастили у себя на грядках.

Урожай — вот главная гордость каждого дачника. А похвастаться красноярцам есть чем. Здесь тебе и гнущиеся от плодов помидорные кусты, и гигантские кабачки, и ягода ведрами. Только успевай собирать!

Все огороды стали зелеными — кустится капуста и морковь, набирает силу картошка, ну а зелень и огурцы давно уже на столах дачников.

Но не только дарами огорода пользуются красноярцы. Для многих наступил сезон «тихой охоты» — ведрами из леса несут лисички, маслята и прочих представителей целого царства.

Сезон пионов в соцсетях прошел, начался сезон лилий. На клумбах красноярцев они растут самых разных цветов и узоров — желтые, белые, лиловые и даже тигровые. Полюбуйтесь сами.

Хороший дачник помнит, что огород — не только для работы, но и для души. А значит, отдыхать на ней тоже нужно.

Судя по соцсетям красноярцев, дача — дело азартное: только начнешь, как уже и теплицы, и помидорки свои, и клумбы в цветах. А у вас есть победы на грядках? Делитесь в комментариях и соцсетях Newslab, как это сделали другие!