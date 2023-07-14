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«В Сибири вся красота!»: где и как красноярцы проводят жаркий июль

«В Сибири вся красота!»: где и как красноярцы проводят жаркий июль

14.07.2023
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Хакасию можно назвать самым топовым направлением для красноярских отпускников. Еще бы — хочешь купайся, хочешь загорай, хочешь в походы ходи. Правда, погода там непредсказуемая: то знаменитый «хакас» задует, то ливень зарядит. А правительство республики и вовсе объявило режим повышенной готовности из-за обещанных синоптиками ливней.

Но красноярских туристов погодой не испугаешь.

Такое красивое у нас лето. Вот никуда не надо. В Сибири вся красота
Источник: vk.com/dmosunova
«Родная моя Хакасия. Живу на веранде, увитой диким виноградом. Засыпаю под запах богородской травы, которая сушится тут же на столе и под чириканье воробьёв, которые устроили гнездо прямо над окном»
Источник: vk.com/tatidetka
Маленький отпуск на озерах Хакасии
Источник: vk.com/elena1line
Хакасия встретила сначала лютой жарой, потом лютой бурей, потом таким дождем, что я, наверное, под такой никогда не попадала в жизни!
Источник: vk.com/id11199647
Хакасия, спасибо что поделилась энергией
Источник: vk.com/pravo24ru

В Красноярском крае множество интересных локаций — и горы, и озера, и реки, и даже озеро с кувшинками. Водяные лилии цветут как раз в июле, и многие не поленились сгонять в Новопятницкое на денек.

Источник: vk.com/deadmorozz
Суббота и море кувшинок
Источник: vk.com/id243900976
Источник: vk.com/id243900976
А вы медитировали на вершине горы, выбирали между Сердцем и Клубничкой, плавали в ледяной талой воде, загорали на уникальном леднике на высоте 1300 метров, который не тает даже самым жарким летом? Я да.
Источник: vk.com/id31486273
Я знаю, где спрятано сердце Спящего Саяна
Источник: vk.com/apaniotov

В начале июля, кажется, весь Красноярск стартанул на «МИР Сибири». Очередной рекорд по посещаемости побит — приехало более 77 тысяч человек.

На МИРе Сибири было прекрасно все, но лучше всего то, что этот красавчик приехал и забрал меня домой
Источник: vk.com/a.shvakova
Источник: vk.com/mariasikora
Источник: vk.com/id136965912
Источник: vk.com/mobanina
Источник: vk.com/bykovea

Но и в городе развлечений немало. Некоторые красноярцы освоили сап-борд, кому-то полюбились новые локации — парк «Остров» и «Серебряный лог», а кто-то отдыхает на старом-добром Татышеве.

Сама не поняла, как взгромоздилась и же ведь встала. И поплыла, как будто так и было задумано, прям к Коммунальному мосту.
Источник: vk.com/id512385405
Вода притягивает тучи. Или наоборот
Источник: vk.com/id719291544
Да, да наше утро началось с Пляж — парк «Прищепка». Тут хорошо , душевно
Источник: vk.com/taisia_massagist_kr
Была, очень красиво👍 Очень хочется найти время и сидеть, сидеть, любоваться нашей сибирской природой.. да, все некогда
Источник: vk.com/natalya_stepbystep
Если вы, как и мы, давно не были в Роевом ручье, срочно исправляйтесь! Отличная локация для неспешных вечерних прогулок и новых впечатлений
Источник: vk.com/id7010858
Как ваше лето?
Источник: vk.com/id162947564
Прогулки по любимой Татке всегда прибавляют сил. А тут ещё и много уголков новых обустроили.
Источник: vk.com/skripal4ikova

Кому лежание на шезлонге, а кому — прополка огорода. Лето — горячая пора для дачников. Нужно вовремя полить, подвязать, выдрать сорняки. Но и минуты отдыха выдаются, красноярцы в это время жарят шашлыки, ходят в баню или просто наслаждаются видами природы и результатами своих трудов на грядках. А кто-то еще и заготовки делать успевает.

В отпуске хорошо! На работу вообще не прет выходить. Обустроила себе наблюдательный пункт за двумя курицами, которых отпустили в огороде погулять
Источник: vk.com/bupolina
И спелых ягод собран урожай. Кипит в тазу
Источник: vk.com/id183949837
В нашем детстве не было телефонов, интернета, ютуба, но мы как-то находили чем себя занять...
Источник: vk.com/luba2212
Итоги выходных
Источник: vk.com/id80356506
Когда ты ответственный человек, то даже шашлыки готовишь с огнетушителем на расстоянии вытянутой руки
Источник: vk.com/tatalu
Отмачиваемся от всего съеденного и выпитого на озёрах, отмываемся от грязи и солей. С лёгким паром и чистым четвергом
Источник: vk.com/artempetrovich24

Но для кого-то летний отпуск — возможность попутешествовать в другие города и страны. Такие среди красноярцев тоже имеются. Кто-то отдыхает в столицах, кто-то отправился в бывшие советские республики Казахстан или Кыргызстан, а кто-то от жары уехал на север.

Парить и жить в моменте
Источник: vk.com/inec72
Ветер зовёт, солнце манит, небо любит! Казахстан. Для меня он про детство, мясо и свободу)
Источник: vk.com/allaastra
Но в краткосрочном отпуске на южном берегу Баренцева моря слова кажутся лишними. Бесконечный полярный день и море впечатлений создаёт ощущение, будто отсутствуешь дома не несколько суток, а целый месяц.
Источник: vk.com/vadrozdov
В Бухаре пожили в старом караван-сарае. Он стоит прямо на Шелковом Пути и не переставал давать приют путникам с начала 19-го века.
Источник: vk.com/id6542858

Кто бы где ни проводил теплые дни, но все согласятся, что лето — это время магии, обалденных закатов и моментов, которые будешь вспоминать долгой сибирской зимой. А как вы проводите «маленькую жизнь»? Рассказывайте в комментариях!

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