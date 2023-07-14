«В Сибири вся красота!»: где и как красноярцы проводят жаркий июль

Погода, наконец-таки, балует красноярцев солнцем и теплом. Июль — пора отпусков, и многие, конечно, проводят эти дни на природе, выбираясь в окрестности города или соседнюю Хакасию. Newslab заглянул в соцсети красноярцев и узнал, как горожане проводят жаркий июль.

Хакасию можно назвать самым топовым направлением для красноярских отпускников. Еще бы — хочешь купайся, хочешь загорай, хочешь в походы ходи. Правда, погода там непредсказуемая: то знаменитый «хакас» задует, то ливень зарядит. А правительство республики и вовсе объявило режим повышенной готовности из-за обещанных синоптиками ливней.

Но красноярских туристов погодой не испугаешь.

В Красноярском крае множество интересных локаций — и горы, и озера, и реки, и даже озеро с кувшинками. Водяные лилии цветут как раз в июле, и многие не поленились сгонять в Новопятницкое на денек.

В начале июля, кажется, весь Красноярск стартанул на «МИР Сибири». Очередной рекорд по посещаемости побит — приехало более 77 тысяч человек.

Но и в городе развлечений немало. Некоторые красноярцы освоили сап-борд, кому-то полюбились новые локации — парк «Остров» и «Серебряный лог», а кто-то отдыхает на старом-добром Татышеве.

Кому лежание на шезлонге, а кому — прополка огорода. Лето — горячая пора для дачников. Нужно вовремя полить, подвязать, выдрать сорняки. Но и минуты отдыха выдаются, красноярцы в это время жарят шашлыки, ходят в баню или просто наслаждаются видами природы и результатами своих трудов на грядках. А кто-то еще и заготовки делать успевает.

Но для кого-то летний отпуск — возможность попутешествовать в другие города и страны. Такие среди красноярцев тоже имеются. Кто-то отдыхает в столицах, кто-то отправился в бывшие советские республики Казахстан или Кыргызстан, а кто-то от жары уехал на север.

Кто бы где ни проводил теплые дни, но все согласятся, что лето — это время магии, обалденных закатов и моментов, которые будешь вспоминать долгой сибирской зимой. А как вы проводите «маленькую жизнь»? Рассказывайте в комментариях!