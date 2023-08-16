«Это просто космос!»: на красноярских «Столбах» стартовала экоэкспедиция для старшеклассников

В красноярском нацпарке «Столбы» стартовала экологическая экспедиция «ЭкоПоколение». Для 48 старшеклассников в течение нескольких дней будут проходить различные мероприятия — экскурсии, лекции и мастер-классы — посвященные экологии и теме защиты окружающей среды. Newslab побывал на открытии экоэкспедиции и расскажет, чему будут учить детей в эту смену.

Экспедиция «экопоколение-2023» — совместный проект «Красноярских Столбов» и компании РУСАЛ. В этом году география проекта расширилась и охватила 11 городов — от Иркутской до Мурманской областей.

Никита Губанищев приехал из города Кандалакша Мурманской области. Принять участие в экспедиции ему предложил учитель.

«Мы заполняли анкеты, делали портфолио и вот так попали в эту экспедицию. До этого я вообще ничего не слышал ни про Красноярск, ни про „Столбы“. Сейчас впечатления вообще просто космос! Уже когда ехал по городу — уже в сам город влюбился, хотя, казалось бы, просто ехали мимо. Природа здесь просто великолепная, смотришь — и наслаждаешься», — поделился старшеклассник Никита Губанищев.

Он и еще 47 учеников в этом году погрузятся в мир экологии на несколько дней. В Красноярске их ждут походы, экозанятия, экскурсии на красноярские предприятия и, конечно же, новые знакомства и общение со сверстниками.

«Город Красноярск очень красивый и яркий — высокие дома и, кстати, ровные дороги. Побывать в этом городе мы смогли благодаря экоэкспедиции, принять участие мне предложила учительница. Я прошла этапы и набрала в них максимальное количество баллов. Здесь мне всё интересно, готова на все активности. Я тут сразу забыла про телефон, вообще не вспоминаю про интернет, и это вообще не напрягает», — поделилась впечатлениями участница из Тайшета Карина Шкредова.

Кстати, для школьников эта смена станет своеобразным «цифровым детоксом», ведь сотовой связи в этой части нацпарка «Столбы» нет. Всё это время они будут жить в домиках научно-познавательного комплекса Нарым.

Первый день начался со знакомства участников, торжественного построения и веселой разминки.

Финансирование проекта взяла на себя компания РУСАЛ. Участники посетят заводы в Красноярске и познакомятся с будущей масштабной перестройкой алюминиевого завода. Напомним, старт ей дал основатель компании Олег Дерипаска в 2003 году. КрАЗ стал первым заводом, на котором начали внедрять современные сухие газоочистки, технологию «Экологический Содерберг».

«Экологическая экспедиция проходит второй год подряд. Мы собираем молодых людей, которые интересуются темами экологии, краеведения, защиты окружающей среды. В этом году получился достаточно большой конкурс — сразу четыре человека на место, нас удивила такая активность, так что здесь, можно сказать, лучшие из лучших. РУСАЛ хочет показать всё на своем примере: то, как заботится об окружающей среде компания, то, как работают с вопросами экологии на „Столбах“. Мы покажем свои предприятия, расскажем о глобальной перестройке завода КрАЗ. В целом, их ждет насыщенная программа — и экскурсии, и занятия, и мозговые штурмы, и даже радиошкола», — рассказала руководитель направления дирекции по связям с общественностью компании РУСАЛ Виктория Чуприна.

Национальный парк «Столбы» — первая и единственная в России особо охраняемая природная территория, которая перешла от факультативных занятий к системному экологическому образованию. Здесь есть уникальные условия, чтобы организовывать отличные образовательные проекты для школьников: это научно-познавательный комплекс «Нарым» и экостанция.

«Нам важно, чтобы дети вышли отсюда более экологически ответственными и любили природу и свою землю. Те, занятия, которые проводятся здесь, они в течение всего года проходят проверку в рамках разных образовательных мероприятий, и здесь приехавшие ребята получают всё самое интересное. Также команды будут делать проект „Путешествие мечты“, в котором они расскажут об уникальных территориях. А так как здесь нет интернета, то им придется пользоваться книгами из нашей библиотеки. Фантазия у детей работает отлично и, думаю, они нас удивят», — рассказала заместитель директора по экопросвещению и познавательному туризму национального парка «Красноярские Столбы» Татьяна Юшкова.

Добавим, совместный проект РУСАЛа и национального парка «Красноярские Столбы» «Экопоколение» стал призером конкурса «Национальная экологическая премия» Медиагруппы «Комсомольская правда» как одна из лучшей экологической практикой и технологией в России по итогам 2022 года. Оценка проводилась в двух уровнях — народным голосованием и решением экспертного сообщества. РУСАЛ получил две награды в номинации «Экорегион» за реализацию эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022» — второе место по оценке экспертов и третье место — по результатам народного голосования.

Организаторы надеются: каждая экспедиция поможет ребятам не только лучше разбираться в вопросах экологии, но и реализовывать экопроекты уже в своих регионах.

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab