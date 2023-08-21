«Выставки, подворья, концерты и свой ангел-хранитель»: как Минусинск отмечал 200-летний юбилей

В минувшие выходные — с 18 по 20 августа — свой 200-летний юбилей отпраздновала южная столица Красноярского края — Минусинск. Активная подготовка к масштабному празднику началась еще в 2020 году. За это время удалось отреставрировать более 30 старинных домов, привести в порядок дороги и общественные пространства. Newslab посмотрел, с каким размахом прошел праздник — и готов показать это вам.

В основу культурной программы масштабного праздника положили всю двухвековую историю Минусинска. Он начинался как «перекрёсток» на пути древних этнических групп, дорос до деревни Минусинской, стал центром торговли и золотодобычи, а теперь превратился в южную столицу края.

Главные точки притяжения для гостей праздника разместились в исторической части города — на Соборной площади, в парке культуры и отдыха, сквере имени Ленина, на городской набережной, а также в районе современной застройки — на площади у фонтана на улице Абаканской. Соборную площадь и прилегающие к ней улицы на три дня полностью освободили от машин. Здесь развернулась театрализованная сибирская ярмарка с купцами, глашатаями, лоточниками.

В торговых рядах представили продукцию сибирского купечества. Садоводы, огородники и предприниматели выставили на продажу продукты собственного производства и всевозможные сорта вкуснейших местных помидоров. Местные товаропроизводители угощали гостей выпечкой и сладостями. Гурманы смогли поучаствовать в дегустации гигантского русского пирога векошника, размер которого составил 7 метров, а вес — около 30 кг. В начинке пирога были картофель, шампиньоны, куриное филе, фермерский сыр, соленые огурцы и, конечно же, знаменитые минусинские томаты.

Мастера и ремесленники презентовали уникальные товары ручной работы, а представители южных территорий Красноярского края, Тувы и Енисейска радушно встречали гостей на стилизованных и театрализованных подворьях.

На сцене «Народного театра» выступали сотрудники и воспитанники образовательных учреждений. В кинодворике радовал зрителей комедийными спектаклями кукольный театр «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга. Там же можно было посмотреть российское семейное кино.

Главным событием праздника стал торжественный концерт «Два века дорогой созидания», в финале которого юбиляров и гостей города поздравил заслуженный артист России Александр Маршал.

А 20 августа в Минусинске чествовали участников и победителей конкурса «Минусинский помидор». Главный приз — автомобиль «Нива» получила медсестра Светлана Буслова. На ее участке вырос помидор-тяжеловес сорта «Минусинский крупный» весом 1785 граммов.

Кроме этого, 18 августа в Минусинске открылся второй корпус Мартьяновского музея. Он был закрыт на ремонт еще в 2015 году. Красноярский художественный музей имени Сурикова помог подготовить к открытию спецпроект, рассказывающий о традициях, быте, природе, а также археологических памятниках и выдающихся личностях минусинской земли. В него вошли и живописные работы конца XIX—начала XXI века, включая 11 картин Василия Сурикова. Кроме этого, краеведы презентовали 7 редких православных икон XIX века, которые ранее выставлялись более 100 лет назад. Выставку можно увидеть до октября. Новые выставочные залы будут работать в ежедневном режиме.

Кроме этого, Минусинск получил к празднику и своего ангела-хранителя. Памятную стелу, увенчанную скульптурой, установили на Соборной площади города. Такой подарок сделал Минусинску «Совет муниципальных образований Красноярского края». Автором скульптурной композиции выступил член Союза художников России, почетный член Российской Академии художеств Константин Зинич.

По данным краевой полиции, за три дня празднования 200-летия Минусинска, 5 главных площадок мероприятия посетили почти 49 тысяч человек. За безопасность гостей отвечали 430 человек, из них 307 сотрудников органов внутренних дел Красноярского края. Нарушений общественного порядка в период проведения мероприятий не было допущено. За время дежурства полицейских на празднике, они помогли найти и вернуть родителям 3 детей и один потерянный сотовый телефон. Кроме этого, с гостями провели более 500 профилактических бесед.

200-летний юбилей Минусинска прошел без происшествий. Посетивший его глава региона Михаил Котюков заверил, что с окончанием праздника развитие города не прекратится.

«Минусинск — это южная столица. Минусинск — это город, который притягивает к себе жителей всех районов, которые находятся на юге Красноярского края. Минусинску нужно и дальше наращивать темпы развития. Мы должны продолжить работу, и мы это будем делать и в социальной сфере, и в инфраструктуре. Но не менее важно дать импульс экономическому развитию города. И это то, что на многие годы вперёд может создать основу для будущего экономического роста юга Красноярского края и Минусинска», — отметил Михаил Котюков.

Интернет-газета Newslab