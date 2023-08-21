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«Выставки, подворья, концерты и свой ангел-хранитель»: как Минусинск отмечал 200-летний юбилей

«Выставки, подворья, концерты и свой ангел-хранитель»: как Минусинск отмечал 200-летний юбилей

21.08.2023
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Центр Минусинска на 3 дня сделали пешеходным
Фото: телеграм-канал @culture24

В основу культурной программы масштабного праздника положили всю двухвековую историю Минусинска. Он начинался как «перекрёсток» на пути древних этнических групп, дорос до деревни Минусинской, стал центром торговли и золотодобычи, а теперь превратился в южную столицу края.

Главные точки притяжения для гостей праздника разместились в исторической части города — на Соборной площади, в парке культуры и отдыха, сквере имени Ленина, на городской набережной, а также в районе современной застройки — на площади у фонтана на улице Абаканской. Соборную площадь и прилегающие к ней улицы на три дня полностью освободили от машин. Здесь развернулась театрализованная сибирская ярмарка с купцами, глашатаями, лоточниками.

Среди гостей праздника можно было встретить людей в костюмах позапрошлого века
Фото: культура24.рф
А тут гимназистки завели хоровод
Фото: культура24.рф
А тут «зажигают» цыганки
Фото: культура24.рф
Можно сфотографироваться с героями в костюмах начала XX века
Фото: культура24.рф
Мальчик «рекламирует» газету. Так зарабатывали деньги его сверстники в начале прошлого века
Фото: культура24.рф
Скоморохи на ходулях
Фото: культура24.рф
И девушки в ярких костюмах
Фото: vk.com/minus_bam

В торговых рядах представили продукцию сибирского купечества. Садоводы, огородники и предприниматели выставили на продажу продукты собственного производства и всевозможные сорта вкуснейших местных помидоров. Местные товаропроизводители угощали гостей выпечкой и сладостями. Гурманы смогли поучаствовать в дегустации гигантского русского пирога векошника, размер которого составил 7 метров, а вес — около 30 кг. В начинке пирога были картофель, шампиньоны, куриное филе, фермерский сыр, соленые огурцы и, конечно же, знаменитые минусинские томаты.

Минусинский помидор — это не только продукт, но и бренд города
Фото: krskstate.ru
Здесь его можно найти в любом виде, например, в посуде
Фото: vk.com/minus_bam
А глава региона Михаил Котюков заинтересовался местными арбузами
Фото: krskstate.ru
Местные мясные продукты тоже есть на прилавках
Фото: krskstate.ru
А это уже из разряда экзотики — моченые в бочках яблоки и огурцы
Фото: vk.com/minus_bam

Мастера и ремесленники презентовали уникальные товары ручной работы, а представители южных территорий Красноярского края, Тувы и Енисейска радушно встречали гостей на стилизованных и театрализованных подворьях.

Подворья встречали гостей национальными костюмами
Фото: vk.com/minus_bam
И национальными блюдами
Фото: vk.com/minus_bam
Не обошлось и без традиционных помидоров
Фото: vk.com/minus_bam
Гости праздника могли оценить, насколько много национальностей живет в Минусинске и районе
Фото: vk.com/minus_bam

На сцене «Народного театра» выступали сотрудники и воспитанники образовательных учреждений. В кинодворике радовал зрителей комедийными спектаклями кукольный театр «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга. Там же можно было посмотреть российское семейное кино.

На малых сценах города выступали местные коллективы
Фото: культура24.рф
В качестве музыкальных инструментов можно использовать что угодно — было бы желание
Фото: vk.com/minus_bam
На малых сценах города выступали местные коллективы
Фото: культура24.рф
Малыши не отстают от взрослых — они тоже приготовили номера для гостей праздника
Фото: культура24.рф
Кукольный театр из Санкт-Петербурга показал несколько спектаклей
Фото: vk.com/papermachos

Главным событием праздника стал торжественный концерт «Два века дорогой созидания», в финале которого юбиляров и гостей города поздравил заслуженный артист России Александр Маршал.

На главной площадке праздника вечером 19 августа прошел торжественный концерт «Два века дорогой созидания»
Фото: культура24.рф
Гостей и жителей города развлекали творческие коллективы
Фото: культура24.рф
Зрители забирались повыше, чтобы все видеть
Фото: культура24.рф
Гостей и жителей города развлекали творческие коллективы
Фото: культура24.рф
К вечеру на Соборной площади города собралось очень много людей
Фото: культура24.рф
В финале концерта на сцену вышел заслуженный артист России Александр Маршал
Фото: культура24.рф

А 20 августа в Минусинске чествовали участников и победителей конкурса «Минусинский помидор». Главный приз — автомобиль «Нива» получила медсестра Светлана Буслова. На ее участке вырос помидор-тяжеловес сорта «Минусинский крупный» весом 1785 граммов.

20 августа в Минусинске подвели итоги конкурса «Минусинский помидор»
Фото: культура24.рф
В этом году проводили его в нескольких номинациях
Фото: культура24.рф
Приз за томат-чемпион получила коренная минусинка Светлана Буслова
Фото: культура24.рф
Женщина получила главный приз — автомобиль «Нива»
Фото: культура24.рф

Кроме этого, 18 августа в Минусинске открылся второй корпус Мартьяновского музея. Он был закрыт на ремонт еще в 2015 году. Красноярский художественный музей имени Сурикова помог подготовить к открытию спецпроект, рассказывающий о традициях, быте, природе, а также археологических памятниках и выдающихся личностях минусинской земли. В него вошли и живописные работы конца XIX—начала XXI века, включая 11 картин Василия Сурикова. Кроме этого, краеведы презентовали 7 редких православных икон XIX века, которые ранее выставлялись более 100 лет назад. Выставку можно увидеть до октября. Новые выставочные залы будут работать в ежедневном режиме.

Второй корпус Мартьяновского музея был закрыт на реконструкцию с 2015 года
Фото: телеграм-канал @av_zinov
В нем разместилась экспозиция, рассказывающая о быте минусинцев
Фото: телеграм-канал @av_zinov
Тут есть древние люди
Фото: телеграм-канал @av_zinov
И убранство гостиной XIX века
Фото: телеграм-канал @av_zinov
А так выглядела квартира обычного человека в недалеком прошлом
Фото: телеграм-канал @av_zinov
Эта экспозиция будет работать постоянно
Фото: телеграм-канал @av_zinov
К празднику гостям показывают несколько старинных икон, которыми около 100 лет могли любоваться только сотрудники музея
Фото: телеграм-канал @av_zinov

Кроме этого, Минусинск получил к празднику и своего ангела-хранителя. Памятную стелу, увенчанную скульптурой, установили на Соборной площади города. Такой подарок сделал Минусинску «Совет муниципальных образований Красноярского края». Автором скульптурной композиции выступил член Союза художников России, почетный член Российской Академии художеств Константин Зинич.

Спасскую площадь города теперь украшает стела с ангелом-хранителем
Фото: ksmo.ru
Ее подарил городу «Совет муниципальных образований Красноярского края»
Фото: ksmo.ru

По данным краевой полиции, за три дня празднования 200-летия Минусинска, 5 главных площадок мероприятия посетили почти 49 тысяч человек. За безопасность гостей отвечали 430 человек, из них 307 сотрудников органов внутренних дел Красноярского края. Нарушений общественного порядка в период проведения мероприятий не было допущено. За время дежурства полицейских на празднике, они помогли найти и вернуть родителям 3 детей и один потерянный сотовый телефон. Кроме этого, с гостями провели более 500 профилактических бесед.

Безопасность в Минусинске все три дня обеспечивали 430 человек
Фото: 24.мвд.рф
Они проверяли людей перед входом на праздничные площадки
Фото: 24.мвд.рф
Следили за безопасностью с воздуха
Фото: 24.мвд.рф
Отслеживали ситуацию по установленным в городе камерам
Фото: 24.мвд.рф
Нарушений общественного порядка в период проведения мероприятий не было допущено
Фото: 24.мвд.рф

200-летний юбилей Минусинска прошел без происшествий. Посетивший его глава региона Михаил Котюков заверил, что с окончанием праздника развитие города не прекратится.

«Минусинск — это южная столица. Минусинск — это город, который притягивает к себе жителей всех районов, которые находятся на юге Красноярского края. Минусинску нужно и дальше наращивать темпы развития. Мы должны продолжить работу, и мы это будем делать и в социальной сфере, и в инфраструктуре. Но не менее важно дать импульс экономическому развитию города. И это то, что на многие годы вперёд может создать основу для будущего экономического роста юга Красноярского края и Минусинска», — отметил Михаил Котюков.

Интернет-газета Newslab

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