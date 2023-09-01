«С бантами, цветами и поздравлениями»: как в Красноярске отмечали День знаний

Первый день осени — большой праздник для всех детей и их родителей. Нарядные школьники с пышными букетами выстраиваются в торжественные линейки, пока их мамы и папы утирают слезы от того, как быстро выросли малыши. Newslab заглянул в школы и соцсети красноярцев, чтобы рассказать и показать вам, как отмечали 1 сентября.

Всего в Красноярском крае сегодня открылось 1040 школ, а торжественные линейки прошли для 357 тысяч школьников.

Во многие школы приехали в гости первые лица города и края. Так, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков посетил школу № 108. Здесь он провел открытый урок для старшеклассников и поговорил с будущими выпускниками о возможностях и перспективах для самореализации, которые предоставляет Красноярский край.

А глава Красноярска Владислав Логинов успел побывать сразу в четырех школах города — № 50, 27, 108 и 5. Все они открылись сегодня после капитального ремонта.

«Для меня школа — это мои дорогие учителя: первый педагог Пальмира Петровна, трудовик Станислав Константинович, который читал нам рассказы Зощенко и Шукшина, учитель русского языка Фрида Христиановна и весь педагогический коллектив, даривший нам внимание, заботу и знания. Навсегда запомнил главный урок школы — ценность дружбы, спортивного воспитания и любви к Родине», — написал Владислав Логинов.

А и. о. заместителя губернатора Сергей Ерёмин отправился поздравлять с Днем знаний школьников в Шарыпово. И даже записал селфи-видео со старшеклассниками.

Самый волнительный праздник, конечно, у родителей первоклассников. Многое для них впервые — купить цветы, выбрать форму, определиться с рюкзаком и пеналом. В этом году в Красноярском крае за парты сели более 38,5 тысячи первоклассников.

Ну, и конечно, красноярцы не забывали делиться радостными постами в соцсетях. Кто-то показывал дорогих первоклассников, кто-то хвастался подростками, перегнавших по росту родителей. Но счастливы при этом все были примерно одинаково.

Некоторые красноярцы ностальгировали и вспоминали свои школьные годы. Кто-то даже делился ретроснимками.

А пока дети радуются, родители первоклассников пытаются осознать, что этот долгий школьный период начался именно сегодня. И поддерживают друг друга, как могут.

А напоследок еще немного фотографий красноярских школьников — ведь у них сегодня праздник!

Школа — незабываемое время, полное открытий, радости, первых побед, влюбленностей, переживаний и многого-многого другого. А первое сентября — день, заряженный предвкушением нового и счастливыми хлопотами. А что для вас значит сегодняшний праздник? Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях и фотографиями в наших соцсетях!

Интернет-газета Newslab