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«С бантами, цветами и поздравлениями»: как в Красноярске отмечали День знаний

«С бантами, цветами и поздравлениями»: как в Красноярске отмечали День знаний

01.09.2023
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Ну, здравствуй, школа!

Всего в Красноярском крае сегодня открылось 1040 школ, а торжественные линейки прошли для 357 тысяч школьников.

Во многие школы приехали в гости первые лица города и края. Так, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков посетил школу № 108. Здесь он провел открытый урок для старшеклассников и поговорил с будущими выпускниками о возможностях и перспективах для самореализации, которые предоставляет Красноярский край.

Торжественная линейка
Настрой учителя — залог хорошей учебы
Идешь в школу, а тебя руководитель региона поздравляет. Круто же!
Но по дороге надо еще и готовность школы проверить

А глава Красноярска Владислав Логинов успел побывать сразу в четырех школах города — № 50, 27, 108 и 5. Все они открылись сегодня после капитального ремонта.

«Для меня школа — это мои дорогие учителя: первый педагог Пальмира Петровна, трудовик Станислав Константинович, который читал нам рассказы Зощенко и Шукшина, учитель русского языка Фрида Христиановна и весь педагогический коллектив, даривший нам внимание, заботу и знания. Навсегда запомнил главный урок школы — ценность дружбы, спортивного воспитания и любви к Родине», — написал Владислав Логинов.

В этой школе учеников нарядили в форму
Источник: t.me/krsk_loginov
Новая традиция — высаживать деревья
Источник: t.me/krsk_loginov
Растут дети — растут деревья
Источник: t.me/krsk_loginov
Владислав Логинов тоже подключился к высадке
Источник: t.me/krsk_loginov

А и. о. заместителя губернатора Сергей Ерёмин отправился поздравлять с Днем знаний школьников в Шарыпово. И даже записал селфи-видео со старшеклассниками.

Самый волнительный праздник, конечно, у родителей первоклассников. Многое для них впервые — купить цветы, выбрать форму, определиться с рюкзаком и пеналом. В этом году в Красноярском крае за парты сели более 38,5 тысячи первоклассников.

«Господи, мне здесь быть еще 10 лет»
Родители издалека следят за своими первоклашками

Ну, и конечно, красноярцы не забывали делиться радостными постами в соцсетях. Кто-то показывал дорогих первоклассников, кто-то хвастался подростками, перегнавших по росту родителей. Но счастливы при этом все были примерно одинаково.

«Ну, все. У одного линейка))», — пишет красноярка Дарья Мосунова
«А я со старшим сыном в первый класс», — радуется депутат Горсовета Семен Сендерский
«У всех 1 сентября, как 1 сентября, а у нас снова танцы! Выпускной курс. Четыре года уже позади», — делится красноярка Наталья Мичковская
Источник: /vk.com/id169617982
Фотографиями дочки-первоклассницы поделилась Анастасия Мосина

Некоторые красноярцы ностальгировали и вспоминали свои школьные годы. Кто-то даже делился ретроснимками.

Узнали девочку? Это же и. о. министра экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец
Источник: vk.com/id669096683
А это депутат Горсовета Роман Крастелев
Источник: vk.com/romankrastelev

А пока дети радуются, родители первоклассников пытаются осознать, что этот долгий школьный период начался именно сегодня. И поддерживают друг друга, как могут.

«Не печалься родная, мы справимся!»

А напоследок еще немного фотографий красноярских школьников — ведь у них сегодня праздник!

Школа — незабываемое время, полное открытий, радости, первых побед, влюбленностей, переживаний и многого-многого другого. А первое сентября — день, заряженный предвкушением нового и счастливыми хлопотами. А что для вас значит сегодняшний праздник? Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях и фотографиями в наших соцсетях!

Интернет-газета Newslab

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава города Красноярска
Ерёмин Сергей Васильевич
Ерёмин Сергей Васильевич
Заместитель губернатора Красноярского края

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