«Плюшевое сердце, медведь и осиный домик»: красноярцы устроили уборку на берегах Енисея

В субботу, 9 сентября, в Красноярске прошел очередной экологический квест «День Енисея». Компания РУСАЛ проводит его с 2011 года, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам главной реки Сибири. Корреспондент Newslab тоже побывал на акции.

Коса Орлиха в Красноярске — популярное место отдыха горожан. Это, если можно так выразиться, собственный остров Татышев для жителей Ульяновского и всей Зеленой рощи. Но беда в том, что убирать за отдыхающими, в отличие от того же острова, некому. А горожане у нас, к несчастью, не приучены забирать с собой мусор с места отдыха.

В этом году Орлиха стала местом проведения экоквеста «День Енисея», собрав 300 волонтеров, разделившихся на 32 команды.

Эту акцию еще в 2011 году инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Она получила народную поддержку и прижилась, расширившись к 2019 году на 13 городов России. Из-за этого название пришлось сменить на «День реки».

Всего с 2011 года под этим «брендом» прошло более 350 экологических акций, которые поддержали 85 тысяч волонтеров. С берегов рек собрано более 900 КамАЗов мусора.

Пандемия коронавируса заставила немного сбавить обороты, но не поставила проект на паузу. А в 2023 году «День Енисея» вернулся к прежнему массовому формату.

«Во времена ограничений из-за пандемии мы собирали не так много участников, потому с нетерпением ждали этого года — сейчас никаких запретов и лимитов нет. Заметно, что люди, которые не смогли участвовать тогда, соскучились по квесту — команды начали записываться еще в мае. Здорово, что „День Реки“ собирает так много участников — людей неравнодушных», — напомнила собравшимся директор PR-департамента алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

«День Енисея» проходит в формате квеста — участники акции должны за час не только качественно убрать территорию, но и доставить отсортированный мусор к месту сбора. В этом году за обычный мусор давали по одному баллу, жестяные и алюминиевые банки, а также автомобильные шины могли принести по два. Организаторы приготовили для победителей призы.

«Уборка — лишь часть акции. Главное — показать своим примером красноярцам, которые здесь отдыхают, что можно не мусорить, а в идеале собирать и разделять отходы для переработки. То место, которое мы выбирали для уборки, неслучайно. Здесь постоянно собираются люди на пикники и, к сожалению, не увозят за собой мусор, хотя по дороге расположены баки для этого. Проект направлен на защиту окружающей среды и бережное отношение жителей городов к местам отдыха на берегах водоемов, а также развитие экологической культуры в территориях ответственности РУСАЛа», — напомнила руководитель проектов центра социальных программ РУСАЛа Юлия Евтушок.

Большая часть собранного мусора пойдет на переработку. Ведь если оставить на берегу выброшенные батарейки или резину, они будут десятилетиями не только портить вид, но и отравлять все вокруг.

В этом году участники «Дня Енисея» избавили природу от 3,5 тонн мусора. Это 121 мешка смешанного мусора, 34 мешков металла, 12 — алюминия, 38 мешков со стеклом, 67 — пластика и 62 автомобильных покрышек.

«Каждый год в среднем вывозим по пять-шесть тонн с таких мероприятий. В этот раз из-за дождя собирали всего час, а так, думаю, дошли бы до традиционного объема. Наша компания принимает активное участие в акции с самого первого дня, как получили статус левобережного оператора. Мы не только вывозим собранный мусор, но и традиционно выставляем свою команду», — отметила руководитель направления по связям с общественностью «Красноярской рециклинговой компании» Юлия Комиссаренко.

Завершился квест традиционным представлением самых интересных находок. Команды выбирали какой-то объект и придумывали историю его появления на косе.

Организаторы экомарафона надеются, что проведение таких акций, как «День Енисея», когда-нибудь приведет к тому, что мусор почти полностью исчезнет из зон отдыха, потому что люди начнут убирать его. Но пока работы волонтерам хватает. А вы убираете за собой мусор?