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«Многое зависит от самих жителей»: как благодаря поддержке РУСАЛа преображаются красноярские дворы

«Многое зависит от самих жителей»: как благодаря поддержке РУСАЛа преображаются красноярские дворы

Newslab.ru
18.08.2023
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Жильцы дома № 6 на проспекте Ульяновский не нарадуются новому детскому городку у себя во дворе. Говорят, раньше здесь был пустырь, а ребятишки из дома слонялись по соседним дворам. Теперь же далеко уходить не надо — всё есть во дворе.

«Нам никого не пришлось уговаривать из жителей, они сами были заинтересованы, потому что здесь вообще ничего не было, сам дом был в плачевном состоянии. Сейчас мы очень благодарны и жителям, и компании за то, что всё получилось. Мы помогли сделать проект, собрать документы, составить смету», — сказала представитель УК «Гарант ЖКХ» Анастасия Вяткина.

Вот такая площадка теперь есть во дворе дома № 6 на Ульяновском
Сделать ее помогла компания РУСАЛ

Этому дому, можно сказать, повезло — с благоустройством двора им помогла компания РУСАЛ, которая уже не первый год работает с ремонтом дворов в Советском районе. Однако важно не только желание компании, но и желание самих жильцов — ведь они должны софинансировать 20 % от стоимости проекта.

«Многое зависит еще и от самих жителей. Если жители активные, то они всегда найдут возможности, чтобы реализовать проект по благоустройству своей дворовой территории. Конечно, компания РУСАЛ на протяжении пяти лет помогает жителям, поэтому возможностей у жителей стало больше. Мы работаем в комплексном подходе, чтобы благоустраивать и подъездные пути, и дворовые проезды», — отметила глава Советского района Елена Ланина.

Дети радуются новой площадке
Можно и с горки скатиться, ..
.. и на качелях покачаться

Еще один двор стал лучше в этом году благодаря РУСАЛу — двор дома № 10 на улице 40 лет Октября в Солнечном. Здесь установили полноценный комплекс с качелями и скалолазным кубом. А для взрослых есть тренажеры.

«Здесь были старые горки, которые еще несколько десятков лет назад делали жильцы своими силами. Конечно, он был уже не просто некрасивый, но и даже опасный, на нем три поколения детей выросло. Тогда мы начали думать, что бы нам сделать на этой территории. И вот сделали такую площадку: и все благодарны — и мамочки, и бабушки, и все жители», — рассказала Наталья Добрая, председатель совета дома № 10.

А это двор в Солнечном
Фото: пресс-служба РУСАЛ
Здесь также появился большой детский городок
Дети отсюда не уходят
Развлечений для них много
Но и сами жильцы благоустраивают двор своими силами

На территории Советского района благоустроят девять дворов. В этом году РУСАЛ увеличил финансирование вдвое — вместо 15 миллионов выделил на эти цели 30 миллионов рублей. На них отремонтируют 9 дворов по адресам:

  • пр. Металлургов, 14
  • ул. 9 Мая, 14-16 и пр. Комсомольский 11,13
  • ул. 9 Мая, 54-54а
  • ул. Весны, 17
  • ул. 60 лет Образования СССР, 20
  • пр. Металлургов, 55/ул. С.Лазо, 38
  • ул. Устиновича, 18
  • ул. 40 лет Победы, 10
  • пр. Ульяновский, 6.

«Уже несколько лет РУСАЛ работает с Советским районом по благоустройству дворов. Мы делаем это уже пять лет и с каждым годом понимаем, что количество дворов, которые нуждаются в обновлении, остается по-прежнему большим. Поэтому мы решили взять на себя повышенные обязательства и в этом году преобразить сразу девять дворов. Уверены, что и в будущем году нам удастся сохранить такие темпы. В Советском районе живет много металлургов, поэтому ему мы уделяем чуть больше внимания, хотя и об остальных районах не забываем», — отметила директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

Елена Южакова лично опробовала тренажеры в одном из обновленных дворов
Фото: пресс-служба РУСАЛ

Добавим, компания РУСАЛ выступает партнером в вопросе благоустройства многих знаковых мест Красноярска. Так, компания взяла на себя обязательства по обустройству Центрального парка. Повышение качества жизни в городах ответственности компании — часть социальных инвестиций РУСАЛа, инициированная основателем компании Олегом Дерипаской.

Ланина Елена Викторовна
Ланина Елена Викторовна
Глава администрации Советского района Красноярска
Южакова Елена Михайловна
Южакова Елена Михайловна
Директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти

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