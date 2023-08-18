«Многое зависит от самих жителей»: как благодаря поддержке РУСАЛа преображаются красноярские дворы

Каждому хочется жить в красивом и благоустроенном дворе — чтобы и скамейки для отдыха были, и дорожки аккуратные, и детям было, где поиграть. В Красноярске работа по ремонту и обустройству дворов проводится каждое лето по всему городу. Но особенно повезло Советскому району — ведь там с этим помогает компания РУСАЛ. Рассказываем, какие дворы уже преобразились, и какие станут лучше в этом году.

Жильцы дома № 6 на проспекте Ульяновский не нарадуются новому детскому городку у себя во дворе. Говорят, раньше здесь был пустырь, а ребятишки из дома слонялись по соседним дворам. Теперь же далеко уходить не надо — всё есть во дворе.

«Нам никого не пришлось уговаривать из жителей, они сами были заинтересованы, потому что здесь вообще ничего не было, сам дом был в плачевном состоянии. Сейчас мы очень благодарны и жителям, и компании за то, что всё получилось. Мы помогли сделать проект, собрать документы, составить смету», — сказала представитель УК «Гарант ЖКХ» Анастасия Вяткина.

Этому дому, можно сказать, повезло — с благоустройством двора им помогла компания РУСАЛ, которая уже не первый год работает с ремонтом дворов в Советском районе. Однако важно не только желание компании, но и желание самих жильцов — ведь они должны софинансировать 20 % от стоимости проекта.

«Многое зависит еще и от самих жителей. Если жители активные, то они всегда найдут возможности, чтобы реализовать проект по благоустройству своей дворовой территории. Конечно, компания РУСАЛ на протяжении пяти лет помогает жителям, поэтому возможностей у жителей стало больше. Мы работаем в комплексном подходе, чтобы благоустраивать и подъездные пути, и дворовые проезды», — отметила глава Советского района Елена Ланина.

Еще один двор стал лучше в этом году благодаря РУСАЛу — двор дома № 10 на улице 40 лет Октября в Солнечном. Здесь установили полноценный комплекс с качелями и скалолазным кубом. А для взрослых есть тренажеры.

«Здесь были старые горки, которые еще несколько десятков лет назад делали жильцы своими силами. Конечно, он был уже не просто некрасивый, но и даже опасный, на нем три поколения детей выросло. Тогда мы начали думать, что бы нам сделать на этой территории. И вот сделали такую площадку: и все благодарны — и мамочки, и бабушки, и все жители», — рассказала Наталья Добрая, председатель совета дома № 10.

На территории Советского района благоустроят девять дворов. В этом году РУСАЛ увеличил финансирование вдвое — вместо 15 миллионов выделил на эти цели 30 миллионов рублей. На них отремонтируют 9 дворов по адресам:

пр. Металлургов, 14

ул. 9 Мая, 14-16 и пр. Комсомольский 11,13

ул. 9 Мая, 54-54а

ул. Весны, 17

ул. 60 лет Образования СССР, 20

пр. Металлургов, 55/ул. С.Лазо, 38

ул. Устиновича, 18

ул. 40 лет Победы, 10

пр. Ульяновский, 6.

«Уже несколько лет РУСАЛ работает с Советским районом по благоустройству дворов. Мы делаем это уже пять лет и с каждым годом понимаем, что количество дворов, которые нуждаются в обновлении, остается по-прежнему большим. Поэтому мы решили взять на себя повышенные обязательства и в этом году преобразить сразу девять дворов. Уверены, что и в будущем году нам удастся сохранить такие темпы. В Советском районе живет много металлургов, поэтому ему мы уделяем чуть больше внимания, хотя и об остальных районах не забываем», — отметила директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

Добавим, компания РУСАЛ выступает партнером в вопросе благоустройства многих знаковых мест Красноярска. Так, компания взяла на себя обязательства по обустройству Центрального парка. Повышение качества жизни в городах ответственности компании — часть социальных инвестиций РУСАЛа, инициированная основателем компании Олегом Дерипаской.