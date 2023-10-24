Российские железные дороги празднуют 20-летний юбилей. В честь знаменательной даты Красноярская железная дорога организовала целый ряд праздничных и деловых мероприятий для клиентов и партнеров. Самым ярким можно назвать железнодорожную экскурсию на мотрисе по маршруту «Красноярск — Дивногорск» и обратно. Подробности — в материале Newslab

Мотриса — автономный подвижной состав, используемый железнодорожниками для служебных поездок. Своего рода передвижной офис, в котором проводятся выездные совещания, в том числе — с руководителями города и края. Пассажиры в них не ездят. Но в честь юбилея РЖД подарок — экскурсию на мотрисе до Дивногорска и обратно — преподнесли партнерам компании. Для них это возможность познакомиться с главным туристическим направлением Красноярской железной дороги.

Не все знают, что на электричке помимо самого Дивногорска можно добраться до многих любимых красноярцами туристических мест: Бобровый лог, Столбы, река Мана — все они расположены на этой 30-километровой железнодорожной линии.

И конечно же, родина Виктора Петровича Астафьева — поселок Овсянка. В преддверии 100-летия со дня рождения великого писателя КрасЖД строит здесь пассажирскую платформу в непосредственной близости к Мемориальному комплексу. Кстати, в этом году железнодорожники по всей протяженности Дивногорской ветки уложили новый путь. Когда проект полностью завершится, из Красноярска до города-спутника можно будет доехать всего за 45 минут.

Здесь же, на Дивногорском направлении КрасЖД, курсируют экскурсионные вагоны "Навстречу истории", "Магический экспресс" и т.д., уже давно ставшие популярными среди красноярцев и гостей города. В познавательные путешествия отправляются не только семьями, но и классами.

Ну а пока у нас целый час познавательного общения. Поехали!

«Кто заговорит о работе, покинет вагон!» — шутит экскурсовод, напоминая, что встреча посвящена отдыху и неформальному общению. А экскурсантов такой настрой только порадовал.

История Красноярска неразрывно связана с Транссибом. Именно благодаря строительству железной дороги небольшой уездный город получил мощное развитие и стал промышленным центром. А некоторые его объекты вписаны золотыми буквами в мировую историю. Конечно, речь про уникальный железнодорожный мост через Енисей: мало, кто знает, что в 1900 году он завоевал Гран-при и золотую медаль «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение» на всемирной выставке в Париже, а в 1991 году попал в «Атлас чудес света».

А пока участники экскурсии слушали неизвестные факты про Красноярск и его окрестности, за окном мотрисы проплывали живописные пейзажи: утренний туман спешно покидал сопки гор, которые окружают наш город, уступая место яркому осеннему солнцу.

Мотриса прибыла в город гидростроителей Дивногорск — здесь можно было погулять по красивой набережной, насладиться видами скал и сделать снимки на память.

На обратном пути — тоже, можно сказать, экскурсия, но уже в железнодорожные профессии. Организаторы мероприятия подготовили для партнеров несколько видео роликов, рассказывающих о работе разных подразделений КрасЖД. Это те люди, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами — помогают, подсказывают, разрабатывают индивидуальные предложения под потребности грузоотправителя, обеспечивают безопасность грузовых перевозок и много многое другое.

«За 20 лет работы компании РЖД нам вместе с предприятиями региона не раз приходилось перестраиваться „с колес“ — гибко реагировать на вызовы времени, разрабатывать новые маршруты и осваивать новые рынки сбыта. Партнеры — это наше всё, и для нас очень важно, чтобы им было комфортно с нами работать, чтобы они нам доверяли и могли положиться. Конечно, эту знаменательную дату — 20-летие компании — мы хотели отпраздновать с нашими партнерами. Такие мероприятия позволяют в будущем проще понимать друг друга», — отметила начальник отдела транспортного обслуживания Территориального центра фирменного транспортного обслуживания КрасЖД Наталья Сокол.

Сегодня Красноярская магистраль обеспечивает работу свыше 1000 региональных компаний — как промышленных гигантов, так и предприятий малого и среднего бизнеса.

За два десятилетия КрасЖД удалось кратно увеличить объемы перевозок промышленных грузов из Красноярского края и Хакасии. Так, в сравнении с 2003 годом поставки угля по железной дороге выросли более чем в полтора раза, нефтепродуктов и зерна — в 2 раза, цемента — в 19 раз.

Даже с учетом новых политических и экономических факторов грузов на дороге меньше не стало. Красноярский край входит в ТОП-5 регионов — лидеров по объемам железнодорожных отправок в России.

Хотя, кажется, мы отвлеклись — ведь сегодня о работе не говорим.

«Такие мероприятия очень нужны: помимо того, что мы общаемся с нашими партнерами-железнодорожниками, мы еще и между компаниями налаживаем связи. Сейчас на КрасЖД почти ведь документооборот электронный, что очень удобно. Но у цифровых сервисов есть и обратная сторона — в рабочие будни редко удается пообщаться, кого-то я уже несколько лет не видел. А здесь была возможность встретиться, поговорить, это, конечно, очень приятно. Спасибо Красноярской железной дороге. Хочу пожелать дороге и холдингу РЖД развития, новых идей, проектов и только роста!» — сказал Владимир Рыжков, руководитель направления железнодорожного оформления «Сибирь Терминалс».

Коммерческий директор компании «Транслидер» Олеся Шпакова говорит, что открыла для себя новый вид туризма — железнодорожный.

«Я просто в восторге от экскурсии, железнодорожники молодцы, что развивают такие проекты. А в честь 20-летия устроить такое мероприятие — это здорово, спасибо организаторам! Никогда не ездили в Дивногорск на электричке, хотя в самом городе бываю часто. И для меня стало открытием, что в принципе есть такие экскурсии в Дивногорск. Мне теперь захотелось взять семью и в ближайший же выходной отправиться в такое путешествие!» — поделилась впечатлениями Олеся.

Железнодорожники в свою очередь говорят огромное спасибо предприятиям-партнерам, ведь именно благодаря совместной работе удается сохранить все логистические цепочки и существующие поставки. 20 лет стабильной работы — показатель устойчивости и надежности. С юбилеем, РЖД!

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены пресс-службой КрасЖД.