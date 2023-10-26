«Поверь в себя!»: в Зеленогорске прошел конкурс профориентации среди детей с ОВЗ

В Зеленогорске прошел конкурс профориентации среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя». 25 подростков демонстрировали свои навыки в ландшафтном дизайне, флористике, бисероплетении, швейном и столярном деле. Поддержку проекту «Поверь в себя» оказал зеленогорский Электрохимический завод — по программе благотворительности на проведение конкурса выделено около 300 тысяч рублей.

«Самое главное — поверить в себя, — приветствовала участников конкурса заместитель генерального директора ЭХЗ Марина Васильева. — Если есть вера в себя — все получится. Вы преодолеете любые преграды, которые стоят у вас на пути. А Электрохимический завод всегда будет на вашей стороне, всегда будет стоять с вами рядом и всегда будет вам помогать!»

Соревнования проходили сразу на двух площадках. Две компетенции разместились в Центре экологии, краеведения и туризма, остальные — в мастерских школы-интерната № 173. Два с половиной часа участники старательно выполняли задания — необходимо было строго следовать схеме, соблюдая при этом все требования техники безопасности и следя за чистотой рабочего места.

И если швейная и столярная мастерские выглядели вполне привычно — ряды верстаков и швейных машинок, склоненные головы и запах дерева, — то на состязания по флористике и ландшафтному дизайну стоило посмотреть. Составить красивый букет — целое искусство! Да что там, даже специальную губку — пиафлор, на котором строится композиция, — без навыка не сразу обрежешь.

А для ландшафтных дизайнеров в спортзале выстроили клумбы! Ребятам необходимо было выровнять поверхность, уложить укрывной материал и плитку в соответствии со схемой и высадить растения. Тоже, надо сказать, непростое дело!

Что же касается бисероплетения, то там невооруженным глазом вообще мало что можно было разглядеть... Но девочки справлялись!

Лучший букет составила Полина Елисеева, в ландшафтном дизайне победу одержал Иван Пасечный, среди швей первое место заняла Виолетта Виденко, в столярном деле лучшим был Александр Осипов, а в бисероплетении — Катиба Панченко.

Теперь у ребят есть шанс отстоять честь атомного города на более высоком уровне — конкурс «Поверь в себя!» стал отборочным этапом для участия в краевом чемпионате «Абилимпикс». Впрочем, главную победу все участники уже одержали — победу над собой!

Фото: ЭХЗ