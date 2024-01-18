«С Красноярским краем у нас особые отношения»: фоторепортаж о рабочей поездке главы Росатома в Зеленогорск

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев совершил рабочую поездку в г. Зеленогорск Красноярского края, где расположено одно из ведущих предприятий атомной отрасли — АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом»).

В ходе визита состоялась совместная встреча генерального директора «Росатома», губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и руководителя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероники Скворцовой с представителями общественности Зеленогорска. Центральной темой стали меры социальной поддержки горожан.

В частности, было отмечено, что в рамках совместного проекта Росатома и ФМБА России «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в Зеленогорске будет создан центр промышленной медицины на базе Клинической больницы № 42 ФМБА России. Для этого будет проведен ремонт, закуплено диагностическое оборудование, автотранспорт, приобретена новая мебель и компьютерная техника.

Кроме того, в детской поликлинике на базе клинической больницы предстоит большая работа по цифровизации медицинских услуг. Еще одна традиционная мера поддержки — приобретение жилья для медицинских работников в атомных городах (в этом году для зеленогорских врачей будут приобретены три квартиры). Финансирование указанных проектов и мероприятий по линии Росатома и ФМБА России составит более 200 млн рублей.

Также продолжится благоустройство Зеленогорска в рамках программы Росатома «Люди и города» (направление «Современная городская среда»). На эти цели в прошлом году было выделено 100 млн рублей. На эти средства проведено освещение автодороги на въезде в город, оборудованы тротуары и подсветка стелы «Зеленогорск», будут приобретены новый паром и катер для его обслуживания.

«Основная цель программы — сделать города Росатома лидерами по уровню жизни и технологическому развитию в масштабах всей страны. Направления программы включают повышение качества образования в городах, совершенствование медицинской сферы, активизацию социальной и культурной жизни, а также формирование городских активов, которые непосредственно участвуют в принятии решений о дальнейшем развитии городов в связке с развитием наших предприятий», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Кроме того, глава Росатома посетил промышленную площадку Электрохимического завода и обсудил с президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой и генеральным директором АО «ПО ЭХЗ» Сергеем Филимоновым итоги 2023 года и планы на среднесрочную перспективу. В прошлом году предприятие с превышением целевых значений выполнило производственную программу. В планах — дальнейшая модернизация оборудования, а также развитие изотопного производства.

Также в ходе визита генеральный директора Росатома посетил фестиваль «Служить Отечеству!», организованный Центром «Витязь» и Молодежным центром Зеленогорска при финансовой поддержке АО «ПО ЭХЗ». В общении со школьниками-участниками фестиваля глава Росатома и губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметили, что поддержка подобных инициатив будет продолжаться.

Накануне генеральный директор «Росатома» посетил Железногорск, где было подписано двустороннее рамочное соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Красноярского края и Госкорпорацией «Росатом».

«Для Росатома сотрудничество с руководством регионов, где расположены наши предприятия, всегда в приоритете. С Красноярским краем нас связывают особые отношения, ведь здесь расположены сразу два атомных города — Железногорск и Зеленогорск. Подписанное соглашение призвано укрепить наше сотрудничество и сделать работу по всем направлениям взаимодействия более всеобъемлющей. У нас большие планы на расширение присутствия в крае», — заявил Алексей Лихачев, комментируя подписание.

Фото: пресс-служба ЭХЗ