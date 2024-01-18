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«С Красноярским краем у нас особые отношения»: фоторепортаж о рабочей поездке главы Росатома в Зеленогорск

«С Красноярским краем у нас особые отношения»: фоторепортаж о рабочей поездке главы Росатома в Зеленогорск

Newslab.ru
18.01.2024
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Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа) и гендиректор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов на промышленной площадке АО «ПО ЭХЗ»

В ходе визита состоялась совместная встреча генерального директора «Росатома», губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и руководителя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероники Скворцовой с представителями общественности Зеленогорска. Центральной темой стали меры социальной поддержки горожан.

В частности, было отмечено, что в рамках совместного проекта Росатома и ФМБА России «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в Зеленогорске будет создан центр промышленной медицины на базе Клинической больницы № 42 ФМБА России. Для этого будет проведен ремонт, закуплено диагностическое оборудование, автотранспорт, приобретена новая мебель и компьютерная техника.

Гендиректор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на промышленной площадке АО «ПО ЭХЗ»
Промплощадку АО «ПО ЭХЗ» также посетили губернатор Красноярского края Михаил Котюков (второй справа), руководитель ФМБА Росиии Вероника Скворцова (в центре) и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова (первая слева)
На промплощадке АО «ПО ЭХЗ»

Кроме того, в детской поликлинике на базе клинической больницы предстоит большая работа по цифровизации медицинских услуг. Еще одна традиционная мера поддержки — приобретение жилья для медицинских работников в атомных городах (в этом году для зеленогорских врачей будут приобретены три квартиры). Финансирование указанных проектов и мероприятий по линии Росатома и ФМБА России составит более 200 млн рублей.

Также продолжится благоустройство Зеленогорска в рамках программы Росатома «Люди и города» (направление «Современная городская среда»). На эти цели в прошлом году было выделено 100 млн рублей. На эти средства проведено освещение автодороги на въезде в город, оборудованы тротуары и подсветка стелы «Зеленогорск», будут приобретены новый паром и катер для его обслуживания.

«Основная цель программы — сделать города Росатома лидерами по уровню жизни и технологическому развитию в масштабах всей страны. Направления программы включают повышение качества образования в городах, совершенствование медицинской сферы, активизацию социальной и культурной жизни, а также формирование городских активов, которые непосредственно участвуют в принятии решений о дальнейшем развитии городов в связке с развитием наших предприятий», — подчеркнул Алексей Лихачев.

На промплощадке АО «ПО ЭХЗ»
На промплощадке АО «ПО ЭХЗ»
Встреча со специалистам здравпункта ЭХЗ

Кроме того, глава Росатома посетил промышленную площадку Электрохимического завода и обсудил с президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой и генеральным директором АО «ПО ЭХЗ» Сергеем Филимоновым итоги 2023 года и планы на среднесрочную перспективу. В прошлом году предприятие с превышением целевых значений выполнило производственную программу. В планах — дальнейшая модернизация оборудования, а также развитие изотопного производства.

Также в ходе визита генеральный директора Росатома посетил фестиваль «Служить Отечеству!», организованный Центром «Витязь» и Молодежным центром Зеленогорска при финансовой поддержке АО «ПО ЭХЗ». В общении со школьниками-участниками фестиваля глава Росатома и губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметили, что поддержка подобных инициатив будет продолжаться.

На фестивале «Служить Отечеству!» в Зеленогорске
Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
Вручение отраслевых наград
Вручение наград от губернатора

Накануне генеральный директор «Росатома» посетил Железногорск, где было подписано двустороннее рамочное соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Красноярского края и Госкорпорацией «Росатом».

«Для Росатома сотрудничество с руководством регионов, где расположены наши предприятия, всегда в приоритете. С Красноярским краем нас связывают особые отношения, ведь здесь расположены сразу два атомных города — Железногорск и Зеленогорск. Подписанное соглашение призвано укрепить наше сотрудничество и сделать работу по всем направлениям взаимодействия более всеобъемлющей. У нас большие планы на расширение присутствия в крае», — заявил Алексей Лихачев, комментируя подписание.

Фото: пресс-служба ЭХЗ

Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Губернатор Красноярского края
Филимонов Сергей Васильевич
Филимонов Сергей Васильевич
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, гендиректор АО «ПО ЭХЗ»

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