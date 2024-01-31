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«Стой, иди на переход!»: как пешеходы рискуют жизнью в двух шагах от безопасного пути через железную дорогу

«Стой, иди на переход!»: как пешеходы рискуют жизнью в двух шагах от безопасного пути через железную дорогу

Newslab.ru
31.01.2024
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Едва электричка отправилась, а пассажиры уже бегут по переходу! А ведь надо, прежде всего, убедиться в отсутствии встречного поезда, который может в этот момент ехать по второму пути.

Станция Злобино — одна самых из оживленных на красноярском участке Транссиба, в центре густонаселённого правобережья краевого центра. Ежедневно через нее проходят десятки грузовые и пассажирских поездов, а также электрички. Железная дорога на станции разделяется на 7 путей, часть из которых заняты ждущими своего часа составами. Остальные пути всё утро принимают не менее 15 электричек, идущие одна за другой.

Утром движение поездов на станции очень интенсивное! Кроме грузовых, прибывают и отправляются от 10 до 15 электричек!

Здесь три перрона. Первый у самого вокзала. На второй и третий, по правилам безопасности, пассажира приведёт виадук. Выйти в город можно по второму пешеходному мосту. Соответствующие предупреждения размещены везде, но следуют ли им люди? Конечно же нет.

Путь к платформам идет только через пешеходный мост
Какие бы предупреждения не размещали железнодорожники на станциях, люди ищут возможность «срезать»
«Народная тропа» идет прямо от выхода из вокзала

Едва выйдя на перрон, мы тут же видим пожилую женщину, которая, отойдя подальше от вокзала, чтоб её не заметила полиция, спускается на пути и пересекает сразу две ветки. Она точно знает, что так делать нельзя, но привычка сильнее. А в этот момент к станции уже подходит электричка.

Спроси эту женщину о причине ее поступка и точно услышишь о том, как ей тяжело идти по виадуку. Однако через рельсы бабушка прыгает резво!

Большинство пассажиров, прибывшей электрички дисциплинированно отправились к лестницам, но часть людей решает выйти с территории станции напрямик — опасным путём через рельсы.

Большинство пассажиров все-таки не рискуют и поднимаются на виадук, чтобы перейти пути
Но есть и нарушители. Эти дождались отхода электрички и направились прямиком через пути, а затем и вдоль путей, чтобы выйти со станции
А этот товарищ просто решил перейти через ВСЕ пути, чтобы попасть на Семафорную. Хотя куда проще и безопаснее подняться на виадук и пройти по нему
Люди не задумываются, что через станцию может пройти не только электричка, которая сбавила скорость перед остановкой, но и скоростной поезд, его мгновенно не остановить
Нарушителя-одиночку увели в здание вокзала для оформления протокола. Теперь парню придется заплатить штраф — 500 рублей

Вторая точка нашей проверки — платформа «Путепровод», где такой очень высокий трафик пешеходов. Здесь виадуков нет, зато есть переход со светофором. Но и на него, как и на плакаты на Злобино, красноярцы внимания особо не обращают.

Предупреждения для пешеходов дублируются на асфальте и на табличках
Но все равно люди идут через пути, даже на красный сигнал светофора
А кое-кто даже бежит
Эта бабушка оказалась чуть ли не единственным законопослушным пешеходом на Путепроводе: она аккуратно подошла к переходу и ждала возможности перейти — зеленого сигнала светофора

За те полчаса, которые мы провели здесь в ожидании электрички, нарушителей набралось несколько десятков.

Скорость поезда может достигать 100 км/ч, а его тормозной путь — 1 километра. На Путепроводе состав всегда появляется из-за поворота неожиданно
Люди не идут на переход, до которого рукой подать! А ведь поезд уже приближается.....
Даже на переходе не отпускайте ребёнка от себя! Контролируйте его!

Что самое страшное, среди них было много детей, которые просто копировали поведение взрослых.

Нарушители на Путепроводе

Видео: Newslab

Самый, наверное, опасный пример показали две старушки. Выйдя из электрички они начали медленно переходить пути, не обращая внимания на электровоз, который в этот момент двигался в их сторону. Выбраться на высокий перрон им удалось буквально в последний момент.

Электровоз вылетел из-за поворота.... Бабушки промчались перед ним как настоящие чемпионы по бегу! Сегодня внуки их дождутся. А завтра?

Главной причиной травмирования на железной дороге остается переход путей в неустановленных местах перед приближающимся поездом. «Человек на путях! Экстренное торможение!»..... И громкие гудки. Ведь может быть, пешеход ещё успеет уйти. Представьте себе, что переживает в этот момент машинист, который сделал всё, чтобы предотвратить трагедию, но понимает — через несколько секунд оборвётся чья-то жизнь

Большинство несчастных случаев в населённых пунктах нашего региона произошли в 30–50 метрах от обустроенных переходов. В 2023 году беспечность при переходе путей погубила в Красноярском крае 22 человека, еще четверо получили травмы. Уже «открыт счет» и в 2024-м — один человек пострадал, один погиб. Не пополняйте эту статистику!

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