«Стой, иди на переход!»: как пешеходы рискуют жизнью в двух шагах от безопасного пути через железную дорогу

Переход путей в неположенном месте — одно из самых частых нарушений на железной дороге. Цена нарушения — в лучшем случае предупреждение или штраф, а в худшем — гибель человека. Причем, как отмечают сотрудники Красноярской железной дороги, происходит всё не далеко — не на таёжных перегонах магистрали, где только рельсы и больше ничего, а на станциях или остановочных пунктах с условиями для абсолютно безопасного перехода через пути. Здесь есть виадуки, наземные переходы со светофорами, настилы, знаки, плакаты. Однако... Корреспондент Newslab решил лично проверить, как соблюдают правила безопасности пассажиры железной дороги.

Станция Злобино — одна самых из оживленных на красноярском участке Транссиба, в центре густонаселённого правобережья краевого центра. Ежедневно через нее проходят десятки грузовые и пассажирских поездов, а также электрички. Железная дорога на станции разделяется на 7 путей, часть из которых заняты ждущими своего часа составами. Остальные пути всё утро принимают не менее 15 электричек, идущие одна за другой.

Здесь три перрона. Первый у самого вокзала. На второй и третий, по правилам безопасности, пассажира приведёт виадук. Выйти в город можно по второму пешеходному мосту. Соответствующие предупреждения размещены везде, но следуют ли им люди? Конечно же нет.

Едва выйдя на перрон, мы тут же видим пожилую женщину, которая, отойдя подальше от вокзала, чтоб её не заметила полиция, спускается на пути и пересекает сразу две ветки. Она точно знает, что так делать нельзя, но привычка сильнее. А в этот момент к станции уже подходит электричка.

Большинство пассажиров, прибывшей электрички дисциплинированно отправились к лестницам, но часть людей решает выйти с территории станции напрямик — опасным путём через рельсы.

Вторая точка нашей проверки — платформа «Путепровод», где такой очень высокий трафик пешеходов. Здесь виадуков нет, зато есть переход со светофором. Но и на него, как и на плакаты на Злобино, красноярцы внимания особо не обращают.

За те полчаса, которые мы провели здесь в ожидании электрички, нарушителей набралось несколько десятков.

Что самое страшное, среди них было много детей, которые просто копировали поведение взрослых.

Самый, наверное, опасный пример показали две старушки. Выйдя из электрички они начали медленно переходить пути, не обращая внимания на электровоз, который в этот момент двигался в их сторону. Выбраться на высокий перрон им удалось буквально в последний момент.

Главной причиной травмирования на железной дороге остается переход путей в неустановленных местах перед приближающимся поездом. «Человек на путях! Экстренное торможение!»..... И громкие гудки. Ведь может быть, пешеход ещё успеет уйти. Представьте себе, что переживает в этот момент машинист, который сделал всё, чтобы предотвратить трагедию, но понимает — через несколько секунд оборвётся чья-то жизнь

Большинство несчастных случаев в населённых пунктах нашего региона произошли в 30–50 метрах от обустроенных переходов. В 2023 году беспечность при переходе путей погубила в Красноярском крае 22 человека, еще четверо получили травмы. Уже «открыт счет» и в 2024-м — один человек пострадал, один погиб. Не пополняйте эту статистику!