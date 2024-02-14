«Для молодых и амбициозных»: как РУСАЛ знакомит красноярских школьников с работой в компании

В старших классах некоторые ученики уже выбирают профессию и собственное будущее. Как понять, к чему лежит душа и не ошибиться с выбором? Помочь в столь важном вопросе могут дни профориентации, которые устраивают не только образовательные учреждения, но и потенциальные работодатели. Одну из таких встреч провела компания РУСАЛ.

День профориентации и знакомство с потенциальными работодателями прошло в Центре опережающей профессиональной подготовки. РУСАЛ подготовил для школьников специальную программу. Прежде всего, участникам рассказали о компании, ее основной деятельности, а также о том, какие специалисты востребованы на производстве.

Но бесед о зарплате и карьере мало, чтобы заинтересовать школьников. Поэтому для собравшихся участников устроили настоящее химическое шоу. Ребята «щупали» жидкий азот, узнавали о свойствах газов и даже разбивали «замороженные» розы.

На встрече успели поговорить и о серьезных вещах. Например, о программе РУСАЛа «Профессионалитет». Участие в ней позволяет выпускникам 9-х классов пройти ускоренное обучение и сразу трудоустроиться по выбранной специальности. К программе присоединились уже 9 колледжей и техникумов из регионов ответственности компании РУСАЛ.

РУСАЛ ведет системную работы со школьниками и студентами в Красноярском крае. Так, 13 февраля окончился прием заявок на участие в олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего». На площадке еще можно было подать заявку на участие. Олимпиада проводится уже в 13 раз. Ее основная цель — способствовать раскрытию творческих способностей школьников 8-11 классов в естественно-научных предметах — физике, математике, информатике, химии. Олимпиада много лет назад стартовала благодаря поддержке основателя компании Олегом Дерипаска.

За более чем десятилетнюю историю участниками Олимпиады стало более 30 тысяч школьников, из них около 2 тысяч человек — победители и призеры. Многие победители для профессионального старта выбрали РУСАЛ, занимающий лидирующие позиции среди производителей алюминия в России и мире.

«Вообще, я знала, что есть такая компания РУСАЛ, но сегодня еще узнала, что можно пойти туда работать, какие возможности там есть. Мне нравится химия и физика, так что я могу попробовать поучаствовать в олимпиаде. Это хороший шанс, от проигрыша я ничего не потеряю, а если не попробую, то могу упустить возможность», — поделилась пришедшая на встречу 9-классница Кристина.

Главное преимущество для учащихся — это возможность ускоренно пройти обучение и начать свой карьерный путь в крупной компании. На время обучения им дается корпоративная стипендия, а после выпуска — гарантированное трудоустройство.

«На базе Центра опережающей профессиональной подготовки проходит масштабное мероприятие с участием очень крупной компании. Мы, конечно, ожидаем дальнейшего взаимодействия, продолжения профориентационных проектов, участие в которых будет способствовать прохождению профессионального трека. Ребята из школы будут переходить в систему средне-специального образования в рамках „Профессионалитета“, далее будут переходить в вуз с закреплением на предприятии. На сегодняшний день школьники очень включены и заинтересованы в процессах, которые им демонстрируют. И мы понимаем, что это ребята, у которых уровень мотивации выше среднего, что позволит им успешно выстроить карьерный трек», — рассказала руководитель центра опережающей профессиональной подготовки Красноярска Анна Бояркина.

Также школьники могли пройти профессиональное тестирование и даже почувствовать себя металлургами. Для этого можно было использовать VR-очки и оказаться на КрАЗе.

«Я в очках видел завод, цех производственный. Вокруг были рабочие, лили металл в емкости. Всё было очень реалистично, необычно и интересно, хотя я сперва даже растерялся, куда идти, что делать», — поделился 9-классник Роман Карнаухов.

В компании рассказали: встречи такие полезны — помогают со школьного возраста познакомить с предприятием и заинтересовать потенциальных работников.

«Нам важно, чтобы люди приходили заинтересованными. В таком случае в дальнейшем человек будет хорошо учиться, хорошо работать, а его труд и вклад будет хорошо оценен. Пройдя олимпиаду и обучение, они могут превратить желание в дополнительные баллы для поступления в университет», — отметила вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных.

На презентацию возможностей работы в компании собрались более 200 школьников. Не каждый из них выберет работу в металлургии, но равнодушным со встречи ни ушел ни один из них. И уж точно каждый задумался о выборе профессионального пути.

Интернет-газета Newslab, фотографии Ирины Егоровой