«Чистые, маневренные, экономичные»: как выглядят и рулятся красноярские электробусы

На красноярские дороги вот-вот выйдут новые электробусы. Они будут возить пассажиров из Северного в микрорайон «Тихие зори». Как работают электробусы? Сложно ли ими управлять? Справятся ли с сибирскими морозами? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Соединит Северный и «Тихие зори»

Всего в Красноярск доставили 20 электробусов двух производителей — белорусского «Белкоммунмаша» (11 штук по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России) и Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) (9 штук по программе «Безопасные и качественные дороги»). Несколько недель они проходили обкатку и уже 17 февраля готовятся выйти на маршруты в полную мощность.

«В течение месяца тестировали две модели электробусов на троллейбусном маршруте. Тесты потребовались, прежде всего, потому, что за Уралом мы первый сибирский город, получивший такое количество электробусов, которыми будет закрываться полноценный маршрут. Это новые для нас модели, мы, конечно, с ними были незнакомы. За месяц не было кардинальных проблем — были сложности с работой программного обеспечения, но по большей части это связано с тем, что водителям необходимо было привыкнуть к системе управления и к работе электробуса. Но это решается просто — обычной пятиминутной перезагрузкой системы», — рассказал замруководителя департамента городского хозяйства и транспорта Игорь Манченко.

Электробусному маршруту присвоили первый номер. С 17 февраля стартует маршрут от микрорайона «Северный» до микрорайона «Тихие зори» по Октябрьскому мосту.

Следовать автобус будет по следующим улицам:

ул. Светлогорская;

ул. Шумяцкого;

ул. 9 Мая;

ул. Авиаторов;

Октябрьский мост;

ул. Мичурина;

ул. Московская;

ул. Корнетова;

проспект имени газеты «Красноярский рабочий»;

ул. Матросова;

ул. Свердловская;

Николаевский мост;

ул. Лесников.

Проезд в электробусах будет стоить 32 рубля, что дешевле, чем во всех маршрутных городских автобусах (36 рублей).

Маневренные и комфортные

Новые электробусы — диковинка не только для горожан, но и для водителей. Из 20 водителей, которые будут работать на маршруте, четыре женщины.

«Я 10 лет работала водителем троллейбуса. В целом, сама панель управления не сильно отличается, но есть свои нюансы — на троллейбусе есть штанги (так называемые „рога“ — прим. Newslab), а здесь за ними не надо наблюдать, надо смотреть за уровнем заряда. Машина более маневренная, руль у нее намного меньше, чем в стандартном троллейбусе. Я люблю технику, люблю дорогу, люблю быть за рулем — даже личный автомобиль у меня на механике. Конечно, было немного волнительно, что сложная техника такая. Но разница есть — выходишь чистенький, соляркой не пахнешь, не надо штанги тянуть в дождь и снег, все комфортно», — поделилась водитель электробуса Лариса Полякова.

Все водители перед тем, как сесть за руль электробуса и выйти на маршрут, прошли специальное обучение. Это инструктажи, которые прежде, всего ориентированы на работу с системой рекуперации и системой выбега. Простыми словами, это научиться управлять продолжительностью автономного хода электробуса и вести так, чтобы батарейка не разряжалась слишком быстро.

Все системы электробуса отображаются на табло. Одной зарядки хватает в среднем на 50 километров — это полный круг маршрута: от Северного в «Тихие зори» и обратно. Обычно на зарядку уходит от 20 до 40 минут, в зависимости от погоды. Например, при движении в холода используются кондиционеры, что, конечно, «садит» батарейку электробуса.

Средняя продолжительность работы электробуса — 10 лет. Но все зависит от аккуратности эксплуатации и пробега.

«Самый главный плюс электробуса — это маневренность и автономность, что позволит нам в дальнейшем развивать маршруты более разнообразные и продолжительные. За прошедший месяц тестов мы не выявили каких-либо недостатков — они теплые, быстрые, хорошо заряжаются. Нужно было настроить ПО под наши климатические условия, но эту задачу мы выполнили», — рассказал начальник троллейбусного депо Владимир Корниенко.

Электробусы «убивают» сразу двух зайцев в городской среде. Во-первых, это современный и чистый транспорт, который делает поездки красноярцев комфортными. А во-вторых, работают электробусы на электроэнергии, а не на дорогом и грязном дизтопливе, что уменьшит объем выбросов в воздух. Хотелось бы, чтобы электробусов в городе становилось только больше, а «чадящие» маршрутки исчезли бы совсем.

Интернет-газета Newslab