«С неба в огонь»: в Красноярске впервые прошли федеральные учения Авиалесоохраны

В Красноярске впервые прошли федеральные учения Авиалесоохраны. Летчики-наблюдатели и парашютисты-десантники отрабатывали действия по предотвращению и ликвидации ЧС по лесным пожарам в 2024 году. Фоторепортаж с учений — смотрите ниже.

Пока в Сибири суровая зима, на юге России уже открыт пожароопасный сезон. С приходом весны угроза пожара будет нарастать в разных частях страны.

Для отработки чрезвычайных ситуаций, федеральные силы экстренного реагирования проводят комплексные учения по десантированию «с неба в огонь». Сейчас тренируется и получает допуски инструкторский состав авиапожарных — для удобства всех собрали в Красноярске. На тренировочную базу приехали инструкторы из регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжья и Московской области.

«В Красноярске проходят учебно-методические сборы старших инструкторов парашютно-десантной пожарной службы федеральной Авиалесоохраны. Мы также рассматриваем то, как прошел предыдущий сезон, какие были ошибки, что надо усовершенствовать. Также мы проходим здесь учебу, инструкторы сдают зачеты по парашютной подготовке, по лесопожарному оборудованию, по радиосвязи. Мы постоянно взаимодействуем с производителями парашютных систем, применяем самые современные. Прямо сейчас изучаем парашютную систему специального назначения „Кентавр“. Парашютостроение развивается. Нам необходимо, чтобы парашют был максимально простой, можно было безопасно раскрыться, приземлиться», — рассказал Андрей Ерицов, заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана».

Перед стартом пожароопасного сезона необходимо подготовить более 700 парашютистов и десантников. Полная готовность всех команд к тушению самых сложных очагов в любой точке России должна быть обеспечена к 1 апреля.

Каждый инструктор должен получить спецдопуск — для этого ему необходимо сделать пять спусков с высоты 10, 20, 30, 40 метров с вертолета Ми-8 МТВ-1 и 12 прыжков с парашютом в заданные точки с самолета Ан-2, в том числе и с имитацией приводнения (т.к. при тушении реальных пожаров возможно попадания при прыжках в реки и озера). Прыжки выполняются в специальном снаряжении парашютиста-пожарного (СПП), обеспечивающего защиту при приземлении на деревья и плавучесть при приземлении на водоемы.

Погода в день учений, конечно, была не самой лучшей. За городом с утра градусники показывали −35 градусов. Но инструкторы шутят: к обеду распогодилось, всего-то — 25. Хотя работать в сложных погодных условиях им не привыкать.

«Потеплело, уже нормально. Когда первый раз прыгали, было прохладно, а сейчас уже нормально. Ничего, прыгаем, стараемся совершенствоваться. Как говорится: „Найди себе работу по душе и ни одного дня не будешь работать“, это точно!» — поделился Антон Харитонов, старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» (Амурское авиаотделение).

Далее от Красноярска волна учений затронет Амурскую, Иркутскую, Омскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский край, Марий Эл, Хакасию, на территории которых располагаются авиаотделения федеральной Авиалесоохраны.

«Ежегодно перед пожароопасным сезоном инструкторский состав выполняет подготовку. Главная сложность — это соблюдение техники безопасности. Здесь мы приобретаем определенные навыки и уже у себя в регионах можем подготовить своих ребят, научить их чему-то», — рассказал Иван Четвертных, старший инструктор авиапожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана».

С 1 января 2024 года вступили в действия изменения в Лесной кодекс России (ст.53.9). Он позволяет оперативно привлечь десантников-парашютистов федеральной Авиалесоохраны на помощь регионам.

Всего в 2023 году команда Авиалесоохраны выполнила 176 перебросок в 16 регионов страны. Ликвидировано более 340 крупных пожаров повышенной сложности — в горной, заболоченной местности, в каменистых россыпях в условиях шквалистого ветра, аномально теплой, жаркой и сухой погоды.

Интернет-газета Newslab, фотографии: отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»