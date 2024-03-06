«Черепа, порошки и взлом телефонов»: как эксперты-криминалисты ищут следы преступлений

Взломать любой пароль, установить личность по останкам, обнаружить контрафакт и найти следы преступления даже там, где их нельзя увидеть. Все это могут специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Красноярского края. Как им это удается — они рассказали специально для Newslab.

Восстановлением прижизненного облика человека по его останкам занимаются в отделе экспертиз тканей и выделений человека. Специалисты оценивают признаки внешности: форму лица, высоту лба, носа, подбородка, положение осей глазных щелей.

«По черепу можно сказать, что человек умер 10-15 лет назад. У его владельца при жизни были очень серьезные травмы. Спинка носа сильно деформирована в правую сторону. Скуловые дуги повреждены, на кости справа имеется три перелома, с которыми человек жил. Для чего нам эти травмы? Они помогают определить признаки внешности человека, его особенности, по которым можно идентифицировать личность», — говорит Алексей Пяткин, старший эксперт отдела экспертиз тканей и выделений человека.

Как отличить контрафакт от настоящего алкоголя

Отдел физико-химических экспертиз экспертно-криминалистического центра занимается 15 видами экспертиз: от продуктов взрыва до контрафактного алкоголя. Главный эксперт отдела Андрей Шеходанов рассказывает, что отличить суррогат от настоящей продукции по цвету и запаху невозможно.

«Существуют как „грубые“, так и „тонкие“ подделки алкоголя. Тонкая — это когда только один компонент заменяется другим, а грубая — когда жидкость полностью не соответствует указанному на этикетке наименованию», — комментирует Андрей Шеходанов.

Такие жидкости привозят в отдел на исследования. По словам эксперта, понять, что перед вами подделка, можно по отсутствию акцизной марки, федеральной специальной марки, даты розлива.

Расследования отдела физико-химических экспертиз помогают вывести на чистую воду браконьеров. В пример Андрей Шеходанов приводит случай, произошедший в прошлом году:

«Мужчина перевозил в машине тушу северного оленя — краснокнижного животного. Он сказал, что приобрел ее у другого, неизвестного ему человека. В ходе расследования была взята одежда подозреваемого и сделаны смывы с рук. На этих объектах нашли продукты выстрела, что доказало его причастность к незаконной охоте».

Чтобы собрать частицы продуктов взрыва с одежды, ее обрабатывают специальной «липучкой». Затем материал анализируют под микроскопом.

«Практически вся жизнь человека хранится в его телефоне»

Специалисты отдела фоноскопических и компьютерных экспертиз могут извлечь информацию из любых устройств. Речь идет не только о привычных мобильных телефонах и компьютерах. Носителями информации могут быть жесткие диски, игровые автоматы, дроны, карты памяти и даже «харвестеры», то есть лесозаготовительные комбайны.

Старший эксперт отдела Александр Золотарев показывает разбитый телефон — у него нет аккумулятора и сломан экран. Но для специалистов в этом проблемы нет. Полицейский подключает телефон к программе, и та начинает считывать информацию.

«Неисправная техника поступает к нам достаточно часто. Был случай, когда оперативно-розыскные мероприятия проводились в игровом клубе. У операторов была четкая задача: если придут сотрудники полиции, уничтожить все мобильные телефоны. Кто-то пытался их утопить, кто-то — сломать экран. Но даже если у телефона окислена плата или не работает экран, мы все равно можем восстановить хранящуюся в нем информацию», — рассказывает Александр Золотарев.

Часто полицейским приходится сталкиваться с тем, что на устройствах установлен пароль. Это неудивительно, учитывая, что, как выражается Александр Золотарев, практически вся жизнь человека хранится в его телефоне. Но и на этот случай у полицейских есть специальная программа, которая автоматически подбирает варианты паролей и подсказывает верный.

Как правило, она справляется быстро, но иногда на поиск нужной комбинации могут уйти месяцы, а то и годы, если пароль оказывается слишком сложным.

«Увидеть невидимое»

В поиске улик полицейским нередко помогает излучение. Старший эксперт отделения криминалистических экспертиз Юрий Баранов надевает специальные очки и включает «экспертный свет» в полной темноте. На стене появляются отпечатки рук, которые до этого не было видно. Открывать глаза тем, кто без очков, Юрий Баранов запрещает, потому что так можно повредить сетчатку.

«Прибор совмещает в себе не только различные длины УФ-волн, но и обычный свет, а иногда ещё и источник инфракрасного излучения. С их помощью мы можем сделать видимыми следы, незаметные при обычном освещении», — рассказывает Юрий Баранов.

Также с помощью излучения в отделе криминалистических экспертиз могут найти подделки. Для этого используется видеоспектральный компаратор. Он позволяет определить первоначальное содержимое документа, например, паспорта транспортного средства.

«Вот такая вот магия», — подытоживает полицейский.

Еще одно незаменимое средство в работе эксперта-криминалиста — дактилоскопический порошок. Юрий Баранов наносит его на вазу мягкой кисточкой из перьев марабу. Порошок прилипает к потожировым следам рук. Теперь их можно скопировать на специальную дактилоскопическую пленку и занести в базу данных.

В 2023 году сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Красноярского края осмотрели 9 787 мест происшествий, провели 17 208 исследований и 23 831 экспертизу. Как видим, раскрыть преступление порой бывает совсем непросто, но здорово, что на помощь следствию всегда готовы прийти современные технологии и опытные специалисты.

Екатерина Беленкова специально для Newslab