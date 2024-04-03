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«Модное прошлое»: как стильно одевались красноярцы во времена СССР

«Модное прошлое»: как стильно одевались красноярцы во времена СССР

03.04.2024
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Выставка, посвященная моде, открылась в музее «Святитель Николай»

Если соберетесь познакомиться с экспозицией о моде, лучше сделать это с экскурсией. Вам расскажут не только о тех экспонатах, которые здесь представлены, но и о том, какой была советская мода, ведь в те десятилетия она напрямую отражала дух времени, экономическую и политическую ситуацию.

Как рассказала заведующая отделом истории Красноярского краеведческого музея Екатерина Франц, идея выставки возникла прежде всего потому, что в фондах скопилось большое количество предметов одежды, аксессуаров, обуви той эпохи.

«Они лежали в хранилищах, и видели их только хранители, сотрудники музея. Весной нам захотелось сделать что-то необычное, чтобы жители города, туристы могли вдохновиться, увидеть яркие краски. Может, кому-то это будет полезно при создании гардероба, может, кто-то что-то позаимствует из вещей мамы или даже бабушки», — поделилась Екатерина Франц.

Надели бы такие туфельки сегодня?

Экспозиция поделена на две части. В первом зале организован модный подиум, каждый манекен на нем — яркий образ каждого десятилетия. Например, послевоенные образы 40-х отличаются выдержанностью, а вот уже феминистические 60-е — это яркий и деловой женский образ.

Вот такой подиум создали в музее
Каждый манекен — модель десятилетия. Например, красный женский костюм — это «голос» 60-х, когда женщины занимали руководящие посты и могли позволить себе даже брюки
А в 70-е годы возвращается женственность. Костюм классического синего цвета украшен элегантной сумочкой и тонким платком. Меньше функциональности — больше красоты
Ох, эти розочки. Наверняка их помнят все, чьи бабушки или мамы пережили послевоенные годы

В 80-е годы была мода на женственность и расслабленный стиль в одежде.

«В эти годы было модно ездить на Черное море, особым шиком считалось отдохнуть в знаменитых Гаграх. Для выставки мы выбрали легкое шифоновое платье, которое отлично бы подошло для отпуска. Образ дополняют солнцезащитные очки. В таком виде можно было совершать променады в отпуске», — рассказала Екатерина Франц.

Желтый костюм (на заднем плане) носили в 80-х годах
А это уже образец из 90-х, когда в моду вошли не просто яркие, а кислотные цвета

«Ценность того или иного предмета определяет хранитель. Хранители музея — профи своего дела: могут оценить изделие вплоть до стежка, знают многое про ткани, производителей, фасоны, места продажи и прочее. Когда экспонаты собирают в коллекции, то отбором занимаются уже специалисты-историки», — говорят сотрудники музея.

В первом зале можно также увидеть вышиванку из 50-х или знаменитый мохеровый шарф с формовкой из 80-х.

Вышиванки носил сам Хрущев
Образцы отделки женской блузы
А вот такие шарфы были у наших пап
В довоенное время модно было носить шляпки, потом мода стала более универсальной

А вот второй зал экспозиции посвящен уже моде повседневной. Прежде всего, здесь можно увидеть ту одежду, которая продавалась в магазинах. В Красноярске купить что-то модное можно было в ЦУМе или магазине «Сибирячка». Востребовано было в это время и портновское дело.

«Наши мамы и бабушки умели шить, в том числе и на заказ. К хорошей портнихе всегда была большая очередь. Многие проходили курсы кройки и шитья, которые устраивались при организациях — при заводах и фабриках. В Красноярске, например, такие курсы проходили даже при Судоремонтном заводе. У нас есть в коллекции швейная машинка фирмы „Подольск“. Также представлены записи одной из красноярских учениц, которая обучалась шитью», — рассказала экскурсовод музея Виктория Синегуб.

Швейный уголок был почти в каждом доме
Женщины и девушки учились шить и кроить, ведь это был чуть ли не единственный шанс выглядеть модно
Свидетельство об окончании курсов и образе изделия
Катушки ниток, пуговицы и прочая фурнитура собирались и очень ценились

Не забыли на выставке и о популярных когда-то вещевых рынках. Джинсы-«варенки», китайские блузы «от диор» и капроновые колготки, которых в простых магазинах было не достать.

Покупать одежду на рынке раньше было нормой. А сейчас?
Шапка-петушок
А эти мужские куртки и сейчас в ходу
Подобные блузы — настоящий шик из 90-х

Мода циклична, и если пройтись по десятилетиям, то в каждом периоде — от 30-х до 90-х годов — можно найти аксессуар, который актуален и сейчас или возвращается в моду.

Вглядитесь в эти сумки — некоторые пришлись бы впору и сегодня
А туфли советского дизайна актуальны, наверное, всегда
Если порыться в сундуках и шкафах наших бабушек, то можно найти много интересного

Выставка «Мода с обложки» будет работать до конца года. Для многих представленные в экспозиции вещи вызовут воспоминания о детстве и тех далеких годах. А что из этого было в вашем гардеробе? Делитесь впечатлениями!

Валя Котляр специально для Newslab
Фото: Алина Ковригина

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