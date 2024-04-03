«Модное прошлое»: как стильно одевались красноярцы во времена СССР

В Красноярске работает выставка, посвященная моде 20 века, — «Мода с обложки». В двух залах расположились экспонаты — одежда, обувь и аксессуары, которые помогут составить представление о том, как и во что одевался советский гражданин. Newslab побывал на выставке и расскажет, чем она может удивить.

Если соберетесь познакомиться с экспозицией о моде, лучше сделать это с экскурсией. Вам расскажут не только о тех экспонатах, которые здесь представлены, но и о том, какой была советская мода, ведь в те десятилетия она напрямую отражала дух времени, экономическую и политическую ситуацию.

Как рассказала заведующая отделом истории Красноярского краеведческого музея Екатерина Франц, идея выставки возникла прежде всего потому, что в фондах скопилось большое количество предметов одежды, аксессуаров, обуви той эпохи.

«Они лежали в хранилищах, и видели их только хранители, сотрудники музея. Весной нам захотелось сделать что-то необычное, чтобы жители города, туристы могли вдохновиться, увидеть яркие краски. Может, кому-то это будет полезно при создании гардероба, может, кто-то что-то позаимствует из вещей мамы или даже бабушки», — поделилась Екатерина Франц.

Экспозиция поделена на две части. В первом зале организован модный подиум, каждый манекен на нем — яркий образ каждого десятилетия. Например, послевоенные образы 40-х отличаются выдержанностью, а вот уже феминистические 60-е — это яркий и деловой женский образ.

В 80-е годы была мода на женственность и расслабленный стиль в одежде.

«В эти годы было модно ездить на Черное море, особым шиком считалось отдохнуть в знаменитых Гаграх. Для выставки мы выбрали легкое шифоновое платье, которое отлично бы подошло для отпуска. Образ дополняют солнцезащитные очки. В таком виде можно было совершать променады в отпуске», — рассказала Екатерина Франц.

«Ценность того или иного предмета определяет хранитель. Хранители музея — профи своего дела: могут оценить изделие вплоть до стежка, знают многое про ткани, производителей, фасоны, места продажи и прочее. Когда экспонаты собирают в коллекции, то отбором занимаются уже специалисты-историки», — говорят сотрудники музея.

В первом зале можно также увидеть вышиванку из 50-х или знаменитый мохеровый шарф с формовкой из 80-х.

А вот второй зал экспозиции посвящен уже моде повседневной. Прежде всего, здесь можно увидеть ту одежду, которая продавалась в магазинах. В Красноярске купить что-то модное можно было в ЦУМе или магазине «Сибирячка». Востребовано было в это время и портновское дело.

«Наши мамы и бабушки умели шить, в том числе и на заказ. К хорошей портнихе всегда была большая очередь. Многие проходили курсы кройки и шитья, которые устраивались при организациях — при заводах и фабриках. В Красноярске, например, такие курсы проходили даже при Судоремонтном заводе. У нас есть в коллекции швейная машинка фирмы „Подольск“. Также представлены записи одной из красноярских учениц, которая обучалась шитью», — рассказала экскурсовод музея Виктория Синегуб.

Не забыли на выставке и о популярных когда-то вещевых рынках. Джинсы-«варенки», китайские блузы «от диор» и капроновые колготки, которых в простых магазинах было не достать.

Мода циклична, и если пройтись по десятилетиям, то в каждом периоде — от 30-х до 90-х годов — можно найти аксессуар, который актуален и сейчас или возвращается в моду.

Выставка «Мода с обложки» будет работать до конца года. Для многих представленные в экспозиции вещи вызовут воспоминания о детстве и тех далеких годах. А что из этого было в вашем гардеробе? Делитесь впечатлениями!

Валя Котляр специально для Newslab

Фото: Алина Ковригина