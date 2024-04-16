«Мы стараемся не угадать будущее, а сформировать его»: в Красноярске прошел образовательный марафон «Нансен. Встречи»

13 апреля в Красноярске в Доме событий «Сосны» прошли «Нансен. Встречи». Это специальный формат полюбившегося красноярцам марафона лекций и кофе «Нансен», который проводят компания «Полюс» и медиагруппа «Прима».

Весь день сотни неравнодушных красноярцев слушали выступление столичных и местных спикеров. Темой лектория стали образы будущего и развитие трендов.

«Почему „Нансен. Встречи“? Во-первых, это гораздо более сконцентрированная и узкая аудитория. Сюда приехали те, кто уже знает, чего ожидать от „Нансена“: кому-то интересен конкретный спикер, а кто-то планировал провести здесь свой выходной. Это также возможность встретиться с интеллектуальным клубом почитателей „Нансена“, увидеть знакомых, узнать что-то новое. „Нансен. Встречи“ объединены одной идеей и в этом году это была тема будущего», — отметила Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс».

На сцене марафона «Нансен» старший научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН Роман Морячков поразмышлял о развитии космонавтики и просчитал полеты к далеким звездам, международный эксперт программы развития ООН по форсайту Александр Чулок прочитал лекцию о футурологии и устройстве городов и стран, отметив, что прогнозирование на годы вперед поможет нам не угадывать будущее, а формировать его.

Научный журналист и врач Алексей Водовозов, которого уже назвали амбассадором «Нансена», рассказал о новейших технологиях и роботах в медицине.

«Мероприятия такого формата хороши тем, что это взгляд на одну проблему с разных сторон. Такой подход оказывается наиболее интересным, причем как слушателям, так и спикерам. Мы, как спикеры, часто имеем представление от том, что происходит в нашей области, а послушать „что еще там есть“ — очень интересно и полезно для развития», — отметил Алексей Водовозов.

Красноярские эксперты тоже порассуждали о том, как в будущем изменится облик городов. Так, ресторатор Дмитрий Журкин спрогнозировал уменьшение количества ресторанов, а архитектор Антон Шаталов считает, что шеринг скоро заменит нам привычные городские автомобили.

Идеолог и один из организаторов марафона «Нансен» Илья Сураев также отметил уникальность формата образовательного марафона.

«Марафон лекций „Нансен“ построен на эффекте переключения между сферами. Послушали про устройство космических кораблей? Ок, далее доклад про гастрономию. Экономика чередуется с урбанистикой, медицина с модой. „Полюс“ и „Прима“ стоят в авангарде таких мультижанровых событий. Обещаем, что через год „Нансен“ станет еще контрастнее и разнообразнее».

Осенью 2024 года «Нансен» пройдет в Магадане. В Красноярске в большом формате на два дня марафон лекций состоится 19 и 20 апреля 2025 года.

Напомним, что образовательный марафон «Нансен» назван в честь норвежского путешественника, полярника и ученого Фритьофа Нансена — нобелевского лауреата и одного из символов покорения Северного полюса, посетившего Красноярск в 1913 году.

Уже скоро видео всех лекций «Нансен. Встречи» будут доступны на сайте «Город Прима».

Фото: компания "Полюс"