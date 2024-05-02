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«Вложили душу»: как открывали Национальный центр Виктора Астафьева в Овсянке

«Вложили душу»: как открывали Национальный центр Виктора Астафьева в Овсянке

02.05.2024
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Овсянка — небольшое село на берегу Енисея. Именно здесь родился знаменитый русский писатель Виктор Астафьев, здесь он провел свое детство. Воспоминания о родных местах лягут в основу книги «Последний поклон», сборника «Царь-рыба» и пройдут через все творчество Астафьева. Именно здесь несколько лет назад было решено построить культурный центр, который соберет воедино знания о Викторе Астафьеве, раскроет его поэтический мир для жителей края.

К открытию Национального центра в сотый день рождения Виктора Астафьева готовились заранее. 1 мая гости начали стягиваться в Овсянку с самого утра, чтобы первыми увидеть музейный комплекс. Площадь здания — свыше 2,5 тысяч квадратных метров, расположился он рядом с домом Астафьева и усадьбой его бабушки — Екатерины Потылициной.

Гости праздника в Овсянке

Национальный центр состоит из трех этажей с экспозициями. На каждом биография Астафьева перекликается с его творчеством. Так, первый этаж занимают экспозиции «Последний поклон», «Перевал», «Детство в Игарке», «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка» и др. Известно, что многие сюжеты Астафьев брал из жизни — он описывал происходящие события, делился воспоминаниями, рассказывал о людях вокруг себя.

На входе в комплекс гостей встречает знаменитая Царь-рыба
«Расскажу о себе сам» — так называется автобиография Виктора Астафьева, но лучше всего о нем расскажут его книги
«Последний поклон» — воспоминания о детстве и юношестве писателя. В национальном центре воссоздали ставни дома бабушки Екатерины маленького Вити
А это макет Овсянки на фоне Енисея и гор. Здесь в деталях «построили» каждый домик и улочку села
Некоторые предметы прямиком из астафьевского детства. Например, эта шкатулка бабушки с «лампасейками», о которых знает каждый читатель «Последнего поклона»

Тема войны — важная и громкая в творчестве и жизни Астафьева. На фронт он ушел добровольцем, в бою получил ранение и попал в госпиталь. Астафьев не романтизировал войну, показывая ее ужасы и несчастья. Военная тема стала и частью экспозиции музейного комплекса.

Залы, посвященные "военному" периоду жизни и творчества
«Где-то гремит война», «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», «Зведопад» и «Веселый солдат» - произведения, посвященные этой теме
Не все приветствовали то, как Астафьев показывал войну - откровенно и без лишнего героизма

Второй этаж заняли «Царь-рыба», «Уха на Боганиде», «Затеси», «Печальный детектив», воспоминания о писателе.

Много в жизни Астафьева было связано с рыбалкой, а рассказ «Уха на Боганиде» повествует о том, как рыбный промысел был важен для северян
«Затеси» — зарубка, сделанная топором на дереве
Зал воспоминаний о писателя и река как вечный символ жизни
«Я прощаюсь» можно назвать одним из самых проникновенных. «Я как-то утром или ночью, может быть, осенью (весной не хочется) остановлюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришел. Куда пойду уж безвозвратно, простившись с вами, люди, навсегда»

Некоторые экспонаты созданы в мельтимедийном формате: в них органично вплетены видео и аудиофрагменты. Отдельную часть занимают записи документальных видео и программ с участием Виктора Астафьева. А часть экспонатов позволяет «послушать» рассказы и самого автора.

Гости комплекса могут послушать рассказы
Или посмотреть видео о том, как раньше жили сплавщики
А здесь показано, как деревенский мальчишка смотрел кино. Фильм и правда «крутится» на экране

Отдельный зал занимает кабинет писателя в его квартире в Академгородке. В нем доподлинно сохранены рабочие места Виктора Петровича и его жены Марии Корякиной, которая также занималась литературой. 

Рабочий стол и кабинет Виктора Петровича Астафьева
Лишь малая часть семейной библиотеки
В это уже рабочее место жены Астафьева - Марии Семёновны

Празднование 100-летия развернулось и на улицах Овсянки: здесь организовали торговые ряды, фотолокации, выступления народных творческих коллективов. Перед самим центром музыка играла в течение всего дня. Гости могли купить на память сувениры ручной работы и, конечно, пряники в виде коня с розовой гривой. 

«Мы уже не первый раз в Овсянке. Любим ездить в Дивногорск на красивую набережную и иногда заезжали и сюда. Теперь, конечно, будем делать это чаще, потому что сейчас тут тоже много красивых мест и такой замечательный центр. Удивительно, как быстро его построили. Можно будет и самим ходить, и с детьми здесь время проводить», — рассказала жительница Красноярска Виолетта.

Музыка у Национального центра не смолкала
Торговля сувенирами
А проголодавшиеся могли полакомиться ватрушкой
Возле библиотеки открылась сцена для выступлений народных коллективов
Чай с баранкой, как у бабушки

Преобразилась и сама Овсянка. Здесь отремонтировали часть дорог, оборудовали освещение, на въезде появилась просторная парковка. Замечают изменения и местные жители.

«Хорошо, что теперь свет есть на улицах, раньше темень была, теперь фонари вот появились. Парковка удобная теперь. Ну и набережная красивая у нас. Люди все равно постоянно приезжают — кто отдохнуть, кто шашлыки пожарить, теперь благоустроенно все», — поделилась мыслями жительница Овсянки Галина Степановна.

Вот такая набережная теперь в Овсянке
Здесь есть смотровые площадки, причал, качели
Также оборудованы скамейки
Набережная станет новым местом отдыха для жителей и гостей

Поздравить жителей Овсянки и всех красноярцев приехал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Вместе с прибывшим советником президента Владимиром Толстым он дал старт работе музейного комплекса. 

«Я уверен, что у этого центра очень хорошая правильная идея. В его создание вложили душу многие команды, я хочу поблагодарить всех, кто это придумал, поддержал и воплотил в жизнь! Сегодня вместе с центром меняется Овсянка, которая вдохновляла Виктора Петровича. Развитие села будет продолжаться. Желаю нашему центру и его команде большого будущего, всем гостям Овсянки вдохновения от посещения! С праздником!» — сказал глава региона в приветственном слове.

Официальное открытие Национального центра. Старт работе комплекса дали спикер ЗС Алексей Додатко, глава региона Михаил Котюков, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой
Михаил Котюков
Гости праздника

На праздник приехали и потомки Виктора Астафьева. Внучка писателя Полина поблагодарила всех, кто создавал Национальный комплекс, и поделилась воспоминаниями о своем дедушке. 

«Для меня он всегда был просто дедушкой. То, что он великий писатель — таких слов дома не звучало, были бабушка и дедушка. Воспоминаний, конечно, много о нем, много времени проводили и здесь, в Овсянке. Он, кстати, никогда меня на Енисей не пускал, потому что его мать утонула, всегда боялись, что что-то произойдет, все следили за мной. Как всю жизнь пересказать — много было моментов, общения, которое вспоминается. Из всех его произведений мое самое любимое „Кража“, я по нему ставила и спектакль», — поделилась Полина Астафьева.

В столетний юбилей Виктора Астафьева его родное село Овсянку под Красноярском посетили около 3 тысяч человек со всей России. Посетить открывшийся центр может любой желающий. Узнать расписание работы можно на официальном сайте.

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