«Вложили душу»: как открывали Национальный центр Виктора Астафьева в Овсянке

В Овсянке открылся национальный центр Виктора Астафьева. Торжественное мероприятие состоялось 1 мая, в честь 100-летия со дня рождения писателя. Национальный центр — это три этажа экспозиций, посвященных биографии и творчеству знаменитого сибиряка. На открытие приехали первые лица края, представители культуры и искусства, потомки Виктора Астафьева, а также жители всего края. Самые яркие кадры праздника в фоторепортаже Newslab.

Овсянка — небольшое село на берегу Енисея. Именно здесь родился знаменитый русский писатель Виктор Астафьев, здесь он провел свое детство. Воспоминания о родных местах лягут в основу книги «Последний поклон», сборника «Царь-рыба» и пройдут через все творчество Астафьева. Именно здесь несколько лет назад было решено построить культурный центр, который соберет воедино знания о Викторе Астафьеве, раскроет его поэтический мир для жителей края.

К открытию Национального центра в сотый день рождения Виктора Астафьева готовились заранее. 1 мая гости начали стягиваться в Овсянку с самого утра, чтобы первыми увидеть музейный комплекс. Площадь здания — свыше 2,5 тысяч квадратных метров, расположился он рядом с домом Астафьева и усадьбой его бабушки — Екатерины Потылициной.

Национальный центр состоит из трех этажей с экспозициями. На каждом биография Астафьева перекликается с его творчеством. Так, первый этаж занимают экспозиции «Последний поклон», «Перевал», «Детство в Игарке», «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка» и др. Известно, что многие сюжеты Астафьев брал из жизни — он описывал происходящие события, делился воспоминаниями, рассказывал о людях вокруг себя.

Тема войны — важная и громкая в творчестве и жизни Астафьева. На фронт он ушел добровольцем, в бою получил ранение и попал в госпиталь. Астафьев не романтизировал войну, показывая ее ужасы и несчастья. Военная тема стала и частью экспозиции музейного комплекса.

Второй этаж заняли «Царь-рыба», «Уха на Боганиде», «Затеси», «Печальный детектив», воспоминания о писателе.

Некоторые экспонаты созданы в мельтимедийном формате: в них органично вплетены видео и аудиофрагменты. Отдельную часть занимают записи документальных видео и программ с участием Виктора Астафьева. А часть экспонатов позволяет «послушать» рассказы и самого автора.

Отдельный зал занимает кабинет писателя в его квартире в Академгородке. В нем доподлинно сохранены рабочие места Виктора Петровича и его жены Марии Корякиной, которая также занималась литературой.

Празднование 100-летия развернулось и на улицах Овсянки: здесь организовали торговые ряды, фотолокации, выступления народных творческих коллективов. Перед самим центром музыка играла в течение всего дня. Гости могли купить на память сувениры ручной работы и, конечно, пряники в виде коня с розовой гривой.

«Мы уже не первый раз в Овсянке. Любим ездить в Дивногорск на красивую набережную и иногда заезжали и сюда. Теперь, конечно, будем делать это чаще, потому что сейчас тут тоже много красивых мест и такой замечательный центр. Удивительно, как быстро его построили. Можно будет и самим ходить, и с детьми здесь время проводить», — рассказала жительница Красноярска Виолетта.

Преобразилась и сама Овсянка. Здесь отремонтировали часть дорог, оборудовали освещение, на въезде появилась просторная парковка. Замечают изменения и местные жители.

«Хорошо, что теперь свет есть на улицах, раньше темень была, теперь фонари вот появились. Парковка удобная теперь. Ну и набережная красивая у нас. Люди все равно постоянно приезжают — кто отдохнуть, кто шашлыки пожарить, теперь благоустроенно все», — поделилась мыслями жительница Овсянки Галина Степановна.

Поздравить жителей Овсянки и всех красноярцев приехал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Вместе с прибывшим советником президента Владимиром Толстым он дал старт работе музейного комплекса.

«Я уверен, что у этого центра очень хорошая правильная идея. В его создание вложили душу многие команды, я хочу поблагодарить всех, кто это придумал, поддержал и воплотил в жизнь! Сегодня вместе с центром меняется Овсянка, которая вдохновляла Виктора Петровича. Развитие села будет продолжаться. Желаю нашему центру и его команде большого будущего, всем гостям Овсянки вдохновения от посещения! С праздником!» — сказал глава региона в приветственном слове.

На праздник приехали и потомки Виктора Астафьева. Внучка писателя Полина поблагодарила всех, кто создавал Национальный комплекс, и поделилась воспоминаниями о своем дедушке.

«Для меня он всегда был просто дедушкой. То, что он великий писатель — таких слов дома не звучало, были бабушка и дедушка. Воспоминаний, конечно, много о нем, много времени проводили и здесь, в Овсянке. Он, кстати, никогда меня на Енисей не пускал, потому что его мать утонула, всегда боялись, что что-то произойдет, все следили за мной. Как всю жизнь пересказать — много было моментов, общения, которое вспоминается. Из всех его произведений мое самое любимое „Кража“, я по нему ставила и спектакль», — поделилась Полина Астафьева.

В столетний юбилей Виктора Астафьева его родное село Овсянку под Красноярском посетили около 3 тысяч человек со всей России. Посетить открывшийся центр может любой желающий. Узнать расписание работы можно на официальном сайте.