«В 16 лет я месяц шел до Махачкалы под обстрелами»: история 99-летнего красноярского ветерана ВОВ

Иосиф Сендерский, ветеран Великой Отечественной войны, встретил войну 16-летним юношей, а победу — героем. Он попал на фронт в 1942 году и практически сразу стал сержантом. Из-за войны Иосиф Альтерович на несколько лет потерял связь с семьей, а потом нашел родных здесь, в Красноярске. Корреспондент и фотограф Newslab пришли в гости к ветерану и расспросили его о пережитом на фронте и жизни после победы.

Иосиф Альтерович встречает нас на кухне в своей квартире, находящейся по улице с символичным названием — 9 Мая. Попасть к нему было непросто: в последние несколько дней ветерана навещают кадеты, курсанты, представители власти и все те, кто желает поздравить героя с наступающим праздником.

Он отлучается ненадолго, чтобы взять альбом с фотографиями, папку с газетными вырезками и «самую важную книгу», которая называется «Тысяча дней и ночей в огне сражений». Иосиф Альтерович возвращается (для своих 99 лет он достаточно активен) с охапкой орденов, медалей и почетных знаков. Наград больше тридцати. Ветеран получил их за участие в сражениях. Медали «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За Отвагу», «За Победу над Германией» и другие.

«Немцы бомбили нас каждый день»

Я родился в Винницкой области 21 января 1925 года. Все детство провел в Евпатории вместе с семьей. Там нас и застала война. Мне было 16 лет. Брат разбудил меня и показал зарево, которое виднелось со стороны Севастополя. В четыре часа утра 22 июня я узнал, что началась война.

В 1941 году нашу семью эвакуировали в Ставропольский край. Там я работал в совхозе прицепщиком. Но задержаться надолго там не получилось — враги продвигались в тыл и обстреливали мирных людей. Немцы гнали нас, бомбили каждый день. Один раз разбомбили школу, погибло 140 человек.

Тогда всю молодежь собрали, начиная с 16 лет, чтобы сохранить. Месяц мы шли до Махачкалы. Там я вступил в армию добровольно в 17,5 лет. Брали с 18. Мне военком сказал: «Я вас могу определить в трудовую армию, потому что вам еще 18 нет». А я хотел воевать, бить немцев за родных и своих людей. У меня на фронте погибли брат и отец. Военком попросил меня написать заявление, что я готов добровольно вступить в ряды Советской армии. Тут же он дал команду, чтобы меня подстригли и обмундировали.

Военком послал меня мыться в кавказском ручье с ледяной водой, чтобы чистый был. Через час я стал солдатом и оставался им еще один месяц. У нас был сержант, но его убило в первом бою. Вместо него поставили меня. Почему? У меня было образование 8 классов, а у всех солдат в основном 2-3 класса. С 18 лет я занимал командные должности — командир отделения, командир взвода, командир роты. Такую ответственность мне доверили.

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С 9 сентября 1942-го я два года служил в Красной армии — воевал на Северокавказском, Сталинградском и Украинском фронтах. Когда взяли Сталинград, меня сняли с передовой и послали учиться на курсы младших лейтенантов Южного фронта в Новочеркасск. Сначала эти курсы были рассчитаны на два месяца, но получилось время затишья со стороны немцев и со стороны нас, поэтому добавили еще два месяца. Спустя четыре месяца меня послали в 4-й гвардейский Сталинградский корпус. Туда мы поехали на «студебеккерах» — американских грузовиках, которые поставляли по ленд-лизу.

«Меня контузило на следующий день, как я нашел свою семью»

Во время войны я потерял связь с семьей. Мать и пятерых сестер снова эвакуировали, я не знал куда. Нашел их только в 1944 году.

Я пришел к почтальону. У него были мешки с письмами, я рассыпал их и весь день искал свое. И нашел! Оно пришло из Красноярска, куда эвакуировали мою семью. Сестры и мать трудились на заводах «Сибтяжмаш» и «Красмаш». В этом письме был адрес. Я обрадовался!

На следующий день я ехал на лошади из одной части в другую. Я был связным, передавал информацию. Вдруг вижу — по дороге рассыпана бумага. Я подумал, что подъеду, подниму бумагу и напишу домой письмо. Только мне эта мысль пришла в голову, как лошадь наступила на бумагу. «Дзынь» в голове, и я полетел! Оказалось, что это была замаскированная противотанковая мина. Лошади оторвало ноги, разорвало живот. Меня отбросило в сторону на 40 метров.

Тогда я получил три ранения: на бедре мне вырвало мясо, целый килограмм. Меня контузило. С контузией я попал в Красноярск. Здесь во время войны был госпиталь, он находился рядом с кинотеатром «Октябрь».

Я пролежал в нем три с половиной месяца, сначала не говорил, не видел, не слышал, но это прошло. Увиделся с родными. Они приезжали ко мне на «Матане» со станции Злобино (поезд представлял собой несколько вагонов, перемещаемых паровозом).

Когда я поправился, то меня направили в штаб Западно-Сибирского военного округа в Новосибирск. Но обратно на войну не послали, а вернули в Красноярск командиром учебного взвода. Здесь я готовил сержантов и командиров отделений, потому что у меня был военный опыт. Когда первый взвод уже был готов, война кончилась. А я остался в Красноярске.

Я — трудяга. Всю жизнь трудился, работал. Сначала устроился на завод «Сибтяжмаш» товароведом, на следующий год меня перевели на завод химического волокна. Там я отработал пять лет и заочно получил специальность учителя истории в красноярском педагогическом университете.

«Все, что страна требовала, я выполнял»

Иосиф Альтерович предлагает посмотреть, содержимое самодельной картонной папки, принесенной в начале интервью. Она завязана белой, чуть потрепанной веревкой. В ней лежат «документы»: многочисленные вырезки из газет, письма с поздравлениями от администрации Красноярска, мэра города и президента Владимира Путина.

Затем наступает очередь книги «Тысяча дней и ночей в огне сражений». Она плотно упакована в праздничный выпуск газеты к 9 Мая. На выцветших желтоватых страницах фотографии Ленина, Сталина, маршалов, а на 49 странице молодой лейтенант, командир мотострелкового взвода Иосиф Сендерский.

«Это самая важная книга, подтверждающая, что все было на самом деле. Это все люди и их судьбы. А я ветеран 4-го гвардейского Сталинградского корпуса, о котором написана эта книга», — говорит ветеран.

Иосиф Альтерович просит найти на пиджаке значок в виде ромба — награда за то, что он 50 лет работал учителем. Преподавал и военное дело, и историю, и труд.

«Почему я вел труд? Не было трудовиков. Предложили мне. Я сам учился и учил этому детей. Все, что страна требовала, то и выполнял», — отвечает Иосиф Сендерский.

Ветеран оставил работу, когда исполнилось 70 лет. Его назначили руководителем клуба фронтовых друзей и тружеников тыла в Доме офицеров. Орден, на котором изображен солдат с ребенком, Иосиф Сендерский получил за заслуги в ветеранском движении. О других многочисленных наградах он почти не говорит.

«Ну что, есть у вас теперь какое-то представление обо мне? Я был очень активным человеком, — Иосиф Альтерович обращается к нашему фотографу. — Давайте сфотографируемся! Как мне встать с вашей подругой, чтобы я молоденький был?»

Прощаясь с нами, Иосиф Альтерович говорит, что планирует дотянуть до 100 лет. А мы желаем ему крепкого здоровья и бодрости духа.

Беседовала Екатерина Беленкова специально для Newslab, фото Алины Ковригиной.

Благодарим за помощь в организации интервью администрацию Красноярска и Управление социальной защиты населения.