«Столько адреналина, столько эмоций!»: в Красноярске прошел юношеский турнир по мини-футболу

На красноярском стадионе «Юность» в минувшие выходные царил настоящий футбольный праздник. Сотни мальчишек со всего края собрались, чтобы побороться за «Кубок Победы» — главный трофей ежегодного турнира по мини-футболу на призы футбольного клуба «Тотем». Newslab готов показать, как проходила игра.

Стадион буквально взрывался от эмоций. Родители и болельщики громко подбадривали своих юных чемпионов. Тренеры, затаив дыхание, следили за каждым движением подопечных на поле. А сами ребята, несмотря на юный возраст, сражались за победу с невероятным азартом и самоотдачей.

«Столько адреналина, столько эмоций, когда дети у тебя играют! Будто сам выходишь на поле и хочется бежать, помогать, подсказывать», — делится впечатлениями Светлана Калинина, одна из болельщиц.

Турнир «Кубок Победы» — уже традиция футбольного клуба «Тотем». Соревнования приурочены к празднованию «Дня Победы». 11 лет юные спортсмены на деле доказывают — для многих это не просто хобби, а реальный шанс в будущем стать профессиональными футболистами.

Партнёром турнира стала группа компаний «СтройИнновация». Её генеральный директор сам бывший игрок футбольного клуба «Тотем», а сейчас — его вице-президент. Спортивная экипировка юным игрокам, памятные призы и подарки, помощь в организации соревнований — «СтройИнновация» поддерживает «Тотем» на постоянной основе.

«С первого дня нашей работы мы поддерживаем „Тотем“, потому что видим, что в этих детях — наше будущее, будущее нашей страны», — говорит Александр Якубович, генеральный директор ГК «СтройИнновация».

За победу на поле сражались 37 команд, 328 участников. Среди них — и воспитанники детских домов. За их игрой с особым вниманием наблюдают почетные гости — министр спорта Денис Петровский и председатель Законодательного собрания края, Алексей Додатко.

«Это предмет нашей гордости — ребята из детских домов, которые на очень высоком уровне играют в футбол, побеждают даже на международных соревнованиях. О работе нашего клуба известно президенту нашей страны», — отмечает Алексей Додатко.

Эмоции кипели, как на матче мирового уровня. Родители, тренеры, болельщики — все они вместе создавали атмосферу настоящего футбольного праздника.

Пять команд — победителей получили памятные кубки и медали. Полезные подарки — все юные футболисты, без исключения. Но главное, каждый ребенок ушел с турнира с незабываемыми впечатлениями и новыми спортивными навыками.

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