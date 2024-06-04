«Вместе мы делаем доброе дело»: лучшие фото «Зеленого марафона» в Красноярске

В Красноярске в минувшие выходные прошел «Зеленый марафон» Сбера. Он собрал более 4,7 тысяч горожан — на старты забегов вышли более 1,7 тысяч бегунов. Рекордное число участников — более двухсот человек — в этом году вышли на дистанцию по скандинавской ходьбе. Основной забег на 4,2 км открыла двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина, которая прошла дистанцию наряду с остальными бегунами.

На праздник спорта, приуроченный ко Дню защиты детей, красноярцы приходили семьями. Они могли участвовать в семейных квестах и викторинах, собрать в большом панно символ острова Татышев — семейство сусликов, и выиграть полезные призы.

Весь «Зеленый Марафон» сопровождался праздничным концертом.

Спортсмены могли выбрать дистанцию на свой вкус — трассы на 500 метров для детского и инклюзивного забегов, маршрут для скандинавской ходьбы.

Основную дистанцию в 4,2 км открыла двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

«Участвуя в „Зеленом марафоне“ Сбера, мы все вместе делаем большое доброе дело, вносим свой вклад в развитие здоровой нации, здорового образа жизни. Важно, чтобы наши дети смотрели на наш положительный пример, формировали правильные ценности и стремления. „Зеленый марафон“ — это прекрасный повод всем вместе отпраздновать День защиты детей», — рассказала Светлана Хоркина.

Победителей наградили кубками, медалями, вручили самокаты, велосипеды и роликовые коньки.

Средства, собранные в рамках марафона, направлены в Благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее» — на организацию занятий по подготовке к школе особенных детей и сирот.

«„Зеленый марафон“ — это праздник здоровья и спорта, в котором сибиряки традиционно принимают участие семьями. В этом году Сбер организовал его в День защиты детей, поэтому марафон приобрел ещё более яркую составляющую. Важно и то, что проект содержит благотворительную миссию. Вместе с Благотворительным фондом „Вклад в будущее“ в рамках „Зеленого марафона“ мы собираем средства для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства, которые будут направлены им на помощь», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Рекорды городов-участников

В этом году марафон прошел в 60-ти городах России. Почти 42 тысячи сибиряков стали участниками «Зеленого марафона», организованного Сбером в девяти городах Сибири. На старт вышли как профессиональные бегуны, так и начинающие спортсмены. И еще больше 20 тысяч человек пришли на праздник в качестве болельщиков.

Самым массовым забег стал в Омске, где на старт вышли 4500 спортсменов. Самым представительным по общему числу участников (и спортсменов и болельщиков) праздник получился в Новосибирске — 8500 участников пришли утром 1 июня на Михайловскую набережную.

Самый массовый детский забег — больше 1100 юных спортсменов — был зафиксирован в Кемерово. Красноярск отметился самым массовым «заходом» — здесь в скандинавской ходьбе соревновались одновременно 210 участников.

Горно-Алтайск и Барнаул отметились массовой явкой болельщиков. Здесь их было кратно больше, чем спортсменов. Томичи же, напротив, сосредоточились на забеге — здесь из 1600 участников праздника 87 % приняли участие в забегах.

Фото: Сбер / Newslab