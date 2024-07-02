Красноярск совсем скоро отметит очень важный для города праздник — День металлурга. Сегодня на Красноярском алюминиевом заводе работает более 4 тысяч человек. Newslab поговорил с сотрудниками КрАЗа о карьерном пути, планах на жизнь и любимом деле.

Кристина Муравлева, контролер продукции цветной металлургии

В этом году заканчиваю Красноярский индустриальный металлургический техникум. Вхожу в число участников стипендиальной программы, которую поддерживает РУСАЛ. Практику проходила на КрАЗе. Специальность выбрала осознанно. Со школы люблю химию, мне близок этот предмет, нравится изучать металлы, материи, соединения. Хочу и дальше работать на заводе, но уже дипломированным специалистом.

Для меня само название компании РУСАЛ звучит надежно. Наш отдел контролирует технологический процесс цеха производства фтористых солей. Цикл предприятия – беспрерывный, поэтому на смене должен постоянно кто-то находиться, выполнять анализы и выдавать их по времени.

В будущем, конечно, планирую рост, продолжу обучение – этим летом буду подавать документы на высшее образование. Для меня работа здесь стала возможностью понять, чего я хочу, в каком направлении мне нужно развиваться.

Евгений Дусметов, заливщик анодов на участке подготовки подожженных анодов дирекции по производству анодной массы

На КрАЗ судьба меня занесла еще в 2015 году. Как сейчас помню - был июль. Я тогда отслужил в армии, немного отдохнул и начал искать работу. Прежде всего, завод заинтересовал своей стабильностью – зарплата, полный соцпакет, оплачиваемый отпуск, разные льготы для заводчан. Помимо этого, здесь есть перспективы, карьерный рост, возможности для саморазвития. Останавливаться на достигнутом не собираюсь. На заводе есть возможность развиваться. Примеров много, когда коллеги приходили на КрАЗ обычными специалистами, а сейчас это авторитетные руководители. Для тех, кто заканчивает техникумы и вузы по специальности, связанной с металлургией, это отличное начало карьеры, крепкий старт.

Коллектив у нас устоявшийся, но, конечно, молодых ребят всегда ждем. Работники завода всегда уверены в выплатах, много льгот и скидок – например, для занятий спортом: это бассейн «Сокол», велопрокат, различные спортивно-массовые мероприятия. Для семей есть программы помощи с детскими садами, с лагерями для ребятишек.

Евгений Аршин, машинист крана

Я устроился перед самым Новым годом в 2008 году. Весь декабрь в тот год искал работу,и вот 27 декабря устроился.Можно сказать, подарок к празднику. Я работаю сейчас на манипуляторе, управляю краном. Работа интересная, есть задачи, где для решения необходимо применить нестандартный подход. Коллектив сплоченный, чувствуется, что ты работаешь в команде.

Сам не стою на месте, стараюсь совершенствоваться: например, в 2023 году стал победителем профессионального конкурса на лучшего машиниста. Это хорошая возможность научиться чему-то новому и передать уже свой опыт другим, кто только начинает свой путь на заводе.

Сейчас прохожу обучение на мастера смены и готовлюсь сдавать тесты, если сдам удачно – что не так просто – стану мастером участка грузоподъемных механизмов.

Условия труда здесь хорошие – заработная плата, дополнительная помощь. Лично мне три года назад компания помогла с ипотекой. Я закрою ее за 10 лет, что достаточно быстро. Я благодарен за эту возможность, не везде она есть.

Александр Шамрин, слесарь-ремонтник

Наш отдел на алюминиевом заводе занимается ремонтом насосов и компрессоров. Я работаю уже семь лет. О том, что требуются люди, мне рассказал мой дядя, тоже работник КрАЗа. Когда устраивался, мне очень понравился коллектив. Конечно, за годы состав сменился, сейчас более молодые работники приходят. Но атмосфера сохраняется. На КрАЗе много делают для сплочения коллектива – есть волонтерское движение, обучение, различные мероприятия, существует Молодежный совет.

Работа мне нравится. У меня здесь прекрасное место, я люблю свое дело.

Двери Красноярского алюминиевого завода открыты для молодых специалистов. Компания предлагает стабильную работу с хорошей зарплатой и полным соцпакетом. Приходи и становись частью большой семьи металлургов!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной