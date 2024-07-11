Работать в металлургии и быть частью большой команды - эти возможности есть у сотрудников Красноярского алюминиевого завода. Вместе они создают "крылатый металл", и от труда каждого зависит конечный результат. Newslab пообщался с современными металлургами и попросил рассказать о любимой работе. Подробности - в материале далее.

Евгения Кравцова

бригадир на участке складского хозяйства

Пришла на КрАЗ в 2020 году. Очень хотела работать на заводе. На КрАЗе много лет трудился мой отец. Он работал в цехе электролиза. Поэтому завод был с детства у меня на слуху.

В мою ежедневную работу входит допуск водителей к работе, смена заданий, контроль, выполнение требований охраны труда персоналом. Я организовываю трудовой процесс. Мне нравится моя работа: интересная, активная и коллектив очень дружный.

Завод привлекает стабильным заработком, социальными гарантиями. Также КрАЗ - это возможность карьерного роста. Я, например, пришла на склад спецодежды, а, сейчас я уже бригадир. Компания дает уверенность в росте.

Ярослав Толмачев

электролизник расплавленных солей

Работаю на КрАЗе уже четвертый год. После армии товарищ предложил пойти работать на завод. По первому образованию я педагог-хореограф, есть и высшее образование - специальность "Управление персоналом". Я и предположить не мог, что моя жизнь будет связана с металлургией, но судьба распорядилась именно так и я очень рад этому.

На заводе мне нравится дружный и хороший коллектив, здесь приятная атмосфера. Коллеги стали отличными знакомыми и даже друзьями – помогут, подскажут. Заработная плата тоже более чем устраивает.

В цехе я занимаюсь загрузкой глинозема в бункер АПГ электролизёров. Это важный этап в производстве алюминия.

На КрАЗе я хочу остаться, так как с производством связываю свое будущее и дальнейший рост.

Евгений Соколовский

аппаратчик на производстве фтористых солей

Я работаю на алюминиевом заводе с 1994 года, пришел сразу после службы в армии. Тогда года были непростые, работы особо не было. Сначала думал, что устроюсь на несколько месяцев, но в итоге 30 лет отработал. Работа интересная, а главное - значимая и нужная и для города, и для страны.

На производстве я слежу за чистотой очистки отходящих газов. Хочу отметить, что за время моей работы на заводе многое поменялось, прогресс не стоит на месте: развиваются технологии, модернизируется производство. Сам процесс мониторинга теперь более технологичный: все записывается, много датчиков, больше автоматики.

На алюминиевом заводе достойные условия труда - социальный пакет, заработная плата, техника безопасности соблюдается неукоснительно.

Денис Селиванов

оператор механизированных и автоматизированных складов

Я работаю около трех лет. Я искал работу и Красноярский алюминиевый завод показался мне хорошим местом. Работа хоть и сложная, но интересная. В дальнейшем вижу свое развитие, рост в карьере.

Работать здесь - значит, быть причастным к большому, общему делу. А для молодых сотрудников всегда есть перспективы.

Елизавета Колмакова

лаборант по физико-механическим испытаниям в цеху анодной массы лаборатории углеродных материалов

С самого детства меня вдохновлял мой дедушка, который посвятил свою жизнь металлургии. Когда я была маленькой, он много рассказывал мне про свою работу. Меня это настолько заинтересовало, что я тоже решила, когда вырасту буду металлургом. После школы поступила в Металлургический техникум, попала на Красноярский алюминиевый завод с экскурсией — нам показывали литейное отделение, корпуса электролиза. Меня эта поездка очень вдохновила, и я поняла, что хотела бы здесь работать.

Сейчас я занимаюсь анализом углеродных материалов — анодной массы. Без этого невозможно представить производство алюминия. Я чувствую свою ответственность, важность своей работы. Ведь мы делаем большое дело не только для завода, но для всей страны. В целом, конечно, работа на КрАЗе — это стабильность и уверенность, в том, что ты нужен и востребован.

Совсем скоро металлурги отметят свой профессиональный праздник. Сегодня на Красноярском алюминиевом заводе работает более 4 тысяч человек. Здесь всегда открыты для молодых кадров и готовы оказать всестороннюю поддержку своим сотрудникам.

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