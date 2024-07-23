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«Пятна, бренды и топ за 75 рублей»: во что сегодня можно одеться в секондах Красноярска?

«Пятна, бренды и топ за 75 рублей»: во что сегодня можно одеться в секондах Красноярска?

23.07.2024
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Секонды хранят много интересного, если присмотреться повнимательнее

«Винтажка»

По данным аналитиков крупнейшего американского секонд-хенд-маркетплейса ThredUp, в 2023 году мировой рынок таких магазинов вырос на 18%. Они спрогнозировали, что в течение следующих лет эта тенденция сохранится. При этом, продажи товаров из секонд-хендов будут расти в три раза быстрее продаж новой одежды. Так что, не отстаем от трендов и приглядываемся к красноярским точкам.

Секонд-хенд «Винтажка» открылся на Пашенном по адресу ул. Полтавская, 38, стр. 1 весной этого года. Несмотря на то, что магазин молодой, ассортимента в нем достаточно. По большей части, это женские вещи — всевозможные платья, футболки, брюки, обувь. Также есть мужской и детский отделы, купальники и аксессуары.

Экстремальное мини для смелых
Кстати, в «Винтажке» можно недорого купить базовую обувь
Например, модные нынче балетки всего по 600 рублей...
...столько же стоит бархатное платье от Lime
Как вам такое платье русалки для прогулок по берегам Маны?
Леопард сейчас в тренде
Такой вариант подойдет для романтичных натур

Отдельно отмечу качество вещей — я не заметила на них торчащих ниток, зацепок или других следов износа.

«Арена» 

Самый дорогой секонд из этой подборки находится в центре Красноярска по ул. Ленина, 91. Позиционирует себя как «магазин с брендовой одеждой из Европы по выгодной цене».

Есть два отдела — мужской и женский. Вещи известных марок (Nike, Yves Saint Laurent, La Perla и других) размещены на стенде с табличкой «Эксклюзив». Без опытного взгляда так и не поймешь, действительно ли все вещи брендовые. Однако рыночных надписей вроде «Пима» и «Абибас» здесь не найдешь.

Такой костюмчик выйдет в 3900. С одной стороны, отнюдь недешево, с другой стороны — это все-таки «Nike»
Аналогичная ситуация с этой футболкой за 2900
Серая базовая вещь от «Lacoste» —1999 рублей
Привлекательный ассортимент сумочек

Девушки на кассе уверенно заявили, что все вещи оригинальные. Совет здесь один — доверяй, но проверяй.

«Мегахенд»

 В Красноярске есть два магазина федеральной сети секондов «Мегахенд». Один находится на 5 этаже бизнес-центра «Баланс», второй — в ТК «Комсомольский». Отправимся в первый. 

Экономия времени — это не про «Мегахенд». Придется просмотреть кучу не самых стильных товаров, чтобы найти стоящую вещь
Встречается, например, такое
Платье для молодой Круэллы де Виль за 550 рублей
Приятный на вид пудровый топ бренда «TopShop», но к сожалению, есть зацепки. Своих 600 рублей, наверное, не стоит
Корсет размера XS-S всего за 250 рублей
А вот акриловый свитер с шерстью альпаки за 900 рублей
Вполне себе симпатичная твидовая юбка
Попытку в балеткор засчитаем?
Обувь для того, чтобы поностальгировать по эстетике нулевых

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Здесь по-настоящему огромный ассортимент одежды на любой вкус, цвет и карман. По сравнению с ним предыдущие секонды можно назвать компактными. Идти в «Мегахенд» нужно с умом, закладывая на поиск одежды пару часов. На входе стоит взять тележку, чтобы не носить все выбранные позиции в руках. Так, кстати, делают многие покупатели.

Из приятного, в «Мегахенде» действует система скидок, размер которых меняется каждый день. Отследить их можно в соцсетях магазина. Однажды мне удалось купить летний топ за 75 рублей, потому что я попала на 90% скидку.

«Second Deluxe» 

Находится по соседству от «Мегахенда» в БЦ «Спасский». Намного меньше своего конкурента. Ассортимент, если честно, не впечатлил. Хотя можно найти интересные и дешевые позиции хорошего качества. Например, здесь есть много мужских костюмов и женских пиджаков. При этом, они базовые и плотные, без всяких зацепок и катышек, что в целом редкость для подобных товаров в секонд-хендах. Кстати, еще здесь можно купить рабочую одежду. 

 

Девочки, хватайте идеальную кепку для девичника подруги
Хорошая плотная хлопковая футболка за 1380. Хотя такую вполне можно найти и на маркетплейсе
Брючный костюм всего за 4 тысячи

Существенный минус — на некоторых позициях я заметила пятна, хотя сами по себе вещи были чистые. Поэтому перед покупкой лучше подумать, хотите ли вы заниматься очисткой одежды и сможете ли избавиться от дефекта. 

«Fenix Stokshop» 

Совсем небольшой секонд-хенд с атмосферой магазина одежды на рыночном павильоне. Ничего особого не ждала, но он приятно удивил. Широкий выбор женских и мужских хлопковых футболок по «демократичным» ценам — от 300 до 900 рублей. Есть большие размеры. Порадовал рейл с джинсами Lee, есть разные цвета и фасоны.

К тому же, продавец-консультант помогла сориентироваться в ассортименте и сходу предложила варианты одежды на мой вкус. В итоге, я ухватила оттуда платье-комбинацию за 700 рублей. На маркетплейсах за такую цену его точно не найдешь. 

Чем не коттеджкор? С вас 1500
Это платье обойдется в такую же цену
Ряды дешевых хлопковых футболок
Например, вот эта стоит 500 рублей
Здесь есть, что предложить фанатам рока. Всего 500 рублей, и футболка ваша
Ряды джинс, завезенных, по словам консультанта, «только вчера». Знакомая фраза, не правда ли?
Здесь тоже придется покопаться

Компания по прогнозированию трендов WGSN утверждает, что основными клиентами секонд-хендов и комиссионок станут зумеры. По моим наблюдениям, в Красноярске такие магазины посещают как подростки, так и зрелые женщины и мужчины. А вы покупаете одежду в секонд-хендах?

По секондам гуляла Екатерина Беленкова специально для интернет-газеты Newslab

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