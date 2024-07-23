«Пятна, бренды и топ за 75 рублей»: во что сегодня можно одеться в секондах Красноярска?

С каждым годом популярность секонд-хендов растет. В отличие от маркетплейсов и шоурумов, там можно найти одежду «за копейки». Конечно, придется потратить время, но иногда получается откопать жемчужины. К тому же, в секондах еще остались товары давно ушедших из России брендов. Корреспондент Newslab прогулялась по таким магазинам и посмотрела, что они могут предложить.

«Винтажка»

По данным аналитиков крупнейшего американского секонд-хенд-маркетплейса ThredUp, в 2023 году мировой рынок таких магазинов вырос на 18%. Они спрогнозировали, что в течение следующих лет эта тенденция сохранится. При этом, продажи товаров из секонд-хендов будут расти в три раза быстрее продаж новой одежды. Так что, не отстаем от трендов и приглядываемся к красноярским точкам.

Секонд-хенд «Винтажка» открылся на Пашенном по адресу ул. Полтавская, 38, стр. 1 весной этого года. Несмотря на то, что магазин молодой, ассортимента в нем достаточно. По большей части, это женские вещи — всевозможные платья, футболки, брюки, обувь. Также есть мужской и детский отделы, купальники и аксессуары.

Отдельно отмечу качество вещей — я не заметила на них торчащих ниток, зацепок или других следов износа.

«Арена»

Самый дорогой секонд из этой подборки находится в центре Красноярска по ул. Ленина, 91. Позиционирует себя как «магазин с брендовой одеждой из Европы по выгодной цене».

Есть два отдела — мужской и женский. Вещи известных марок (Nike, Yves Saint Laurent, La Perla и других) размещены на стенде с табличкой «Эксклюзив». Без опытного взгляда так и не поймешь, действительно ли все вещи брендовые. Однако рыночных надписей вроде «Пима» и «Абибас» здесь не найдешь.

Девушки на кассе уверенно заявили, что все вещи оригинальные. Совет здесь один — доверяй, но проверяй.

«Мегахенд»

В Красноярске есть два магазина федеральной сети секондов «Мегахенд». Один находится на 5 этаже бизнес-центра «Баланс», второй — в ТК «Комсомольский». Отправимся в первый.

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Здесь по-настоящему огромный ассортимент одежды на любой вкус, цвет и карман. По сравнению с ним предыдущие секонды можно назвать компактными. Идти в «Мегахенд» нужно с умом, закладывая на поиск одежды пару часов. На входе стоит взять тележку, чтобы не носить все выбранные позиции в руках. Так, кстати, делают многие покупатели.

Из приятного, в «Мегахенде» действует система скидок, размер которых меняется каждый день. Отследить их можно в соцсетях магазина. Однажды мне удалось купить летний топ за 75 рублей, потому что я попала на 90% скидку.

«Second Deluxe»

Находится по соседству от «Мегахенда» в БЦ «Спасский». Намного меньше своего конкурента. Ассортимент, если честно, не впечатлил. Хотя можно найти интересные и дешевые позиции хорошего качества. Например, здесь есть много мужских костюмов и женских пиджаков. При этом, они базовые и плотные, без всяких зацепок и катышек, что в целом редкость для подобных товаров в секонд-хендах. Кстати, еще здесь можно купить рабочую одежду.

Существенный минус — на некоторых позициях я заметила пятна, хотя сами по себе вещи были чистые. Поэтому перед покупкой лучше подумать, хотите ли вы заниматься очисткой одежды и сможете ли избавиться от дефекта.

«Fenix Stokshop»

Совсем небольшой секонд-хенд с атмосферой магазина одежды на рыночном павильоне. Ничего особого не ждала, но он приятно удивил. Широкий выбор женских и мужских хлопковых футболок по «демократичным» ценам — от 300 до 900 рублей. Есть большие размеры. Порадовал рейл с джинсами Lee, есть разные цвета и фасоны.

К тому же, продавец-консультант помогла сориентироваться в ассортименте и сходу предложила варианты одежды на мой вкус. В итоге, я ухватила оттуда платье-комбинацию за 700 рублей. На маркетплейсах за такую цену его точно не найдешь.

Компания по прогнозированию трендов WGSN утверждает, что основными клиентами секонд-хендов и комиссионок станут зумеры. По моим наблюдениям, в Красноярске такие магазины посещают как подростки, так и зрелые женщины и мужчины. А вы покупаете одежду в секонд-хендах?

По секондам гуляла Екатерина Беленкова специально для интернет-газеты Newslab