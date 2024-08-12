«Вложили душу и свой труд»: как волонтеры РУСАЛа и Эн+ благоустраивают экотропу к скале Ермак на Столбах

Восточный вход на «Столбы» в последние годы стал намного более популярным, чем центральный. После проведенного благоустройства здесь появились удобная парковка, визит-центр с камином и даже кафе. Но вот сами скалы, как и прежде, остаются доступны лишь самым упорным. Вроде и путь недалек, но склоны очень крутые. Волонтеры решили помочь делать этот путь попроще. Корреспондент Newslab посмотрел, что они для этого сделали и как у них получилось.

В субботний день, даже после дождя, народа на «Столбах» достаточно много — в чаше гранитного карьера звенят детские голоса, мимо проходят туристы с рюкзаками и пожилые люди с палками для треккинга. А рядом с лестницей, которая ведет на смотровую площадку, в этот момент кипит работа.

Парни лопатами перегружают кучу мелкой каменной крошки в ряды металлических ведер, а затем грузят их на специальный подъемник. Он поднимает тяжелый материал на самый верх каменной стенки, окружающей карьер. Там волонтеры перегружают крошку в другие ведра и уносят, чтобы рассыпать по новой тропе, которую они строили целую неделю.

Часть материала берется прямо в лесу — для этого мужчинам приходится как следует помахать киркой.

Потом размягченную землю используют для создания основы для тропы.

Тропа получается, в отличие от других подобных конструкций на «Столбах», комбинированная. Для строительства используется дерево, металл, земля и каменная крошка. Как объяснил директор нацпарка Вячеслав Щербаков, эта технология будет применяться и на других участках троп.

На стройке заняты 27 сотрудников компаний РУСАЛ и Эн+. Все они приехали в Красноярск из разных городов, где работают предприятия компании, пожертвовав для этого своим отпуском, но ни капли не жалеют об этом. На неделю «Столбы» стали им необычной гостиницей и местом работы — волонтеры живут в Нарыме и каждый день приезжают к Восточному входу, чтобы построить свой, пока небольшой, кусочек лестницы.

«Здесь нет случайных людей, это все наши опытные волонтеры, которые участвуют в социальных программах, экологических, ходят в детский дом, убирают мусор. Они проходили предварительный отбор. Их заявки, их эссе о том, как они хотели бы попасть сюда и приложить силу к обустройству маршрута. Оценивали эксперты. Вот, собственно, 27 человек здесь приехали из 13 городов», — рассказала руководитель волонтерской программа «Помогать просто» Анастасия Дуракова.

Пока готово только 350 метров тропы, которая поможет туристам легче подниматься к скале Ермак. В этом году волонтеры сделали небольшой кольцевой маршрут, соединяющийся с уже имеющейся лестницей, которая идет от парковки. В следующем году национальный парк надеется продлить тропу еще более чем на 500 метров и вывести ее к самой скале. Она станет частью маршрута «Легенды Такмака», которая позволит гостям познакомиться сразу с несколькими скалами Такмаковского района.

«Волонтеры РУСАЛа приняли решение принять участие в строительстве новой экотропы на Восточном входе на „Столбы“. Он начал благоустраиваться не так давно и при этом он сразу стал востребован. Здесь ты сразу выходишь красивым скалам, в любое время года здесь очень красиво. Но при этом очень непросто подняться к скалам: очень крутой подъем и еще более сложный спуск. И поэтому у руководства „Столбов“ совместно с ЦСП появилась идея благоустроить этот подъем. Они обратились к волонтерам, и волонтеры РУСАЛ и Эн+ с удовольствием откликнулись на эту идею и вложили свою душу, сердце и свой труд для того, чтобы благоустроить эту тропу. На этом мероприятии ребята проводили 24 на 7 вместе. Такие проекты, когда ты неделю живешь в одном сплоченном коллективе, конечно же, помогают потом не просто общаться как коллеги, но и по-настоящему дружить», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.

Эта тропа не первая для РУСАЛа — в 2018 году компания уже помогала создать маршрут на Центральном входе на Столбы. Та тропа названа в честь Ивана Ярыгина. Это ли не лучший вариант патриотического и экологического воспитания?