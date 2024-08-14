«Всю страну объединил Красноярск»: как открывалась первая федеральная смена ТИМ «Бирюса»

В Красноярском крае стартовала федеральная смена молодежного форума ТИМ «Бирюса», куда съехались активисты из разных уголков страны и мира. На открытии смены «Спорт и здоровый образ жизни», которое состоялось 13 августа, побывали первые лица региона и знаменитости. Подробности и фото — в материале Newslab.

Новый масштаб

Восемнадцатый образовательный форум ТИМ «Бирюса» начал работу на берегу Красноярского моря в начале августа. И если первый заезд принял ребят только из родного региона, то вторая смена удивила своими масштабами.

Поздравить участников со стартом приехали полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков и его первый заместитель Сергей Пономаренко, а также замруководителя Росмолодежи Павел Абрамов.

«В наших краях спорт — это не пустой звук, это часть жизни сибиряков, нашего характера, культуры. Здесь живут люди, которые в силу природных условий каждый день вынуждены преодолевать, искать плечо товарища, с кем проще пройти любые испытания. Проходя эти испытания, мы становимся еще сильнее, дружнее и умнее», — поделился в своем приветственном слове Михаил Котюков.

Тема этой смены актуальна не только для региона, но и для всей страны, подчеркнул Анатолий Серышев:

«В начале двухтысячных годов президент России Владимир Путин взял курс на развитие массового спорта и спорта высоких достижений. За эти десятилетия много сделано для укрепления спортивной базы. В национальных целях до 2030 года определено, что здоровье и благополучие нации являются важными национальными целями».

Праздничное открытие стало также поводом оценить уже полученные результаты. Замруководителя Росмолодежи Павел Абрамов озвучил итоги молодежной политики Красноярского края прошлых лет и пожелал дальнейшего роста:

«Очень рад находиться на красноярской земле уже во второй раз. По итогам прошлого года Красноярский край вошел в пятерку лидеров по эффективности реализации молодёжной политики, обогнав даже Москву. Каждый год более 40 млн рублей молодые ребята приносят в регион, вкладываются в молодежную политику. Также большие успехи достигаются на конкурсе „Регион для молодых“. Красноярский край ежегодно занимает в нем лидирующие позиции. В 2022 году регион получил порядка 120 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры и проведение мероприятий для молодёжи».

После приветствия Анатолий Серышев отметил активистов наградами. Участники российских студенческих отрядов получили юбилейные медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

С 70-х годов студенческие отряды играют не последнюю роль в строительстве БАМа. Сегодняшние активисты продолжают эту традицию. Этой весной учащиеся вузов и колледжей страны вновь присоединились к масштабному проекту.

«Строительство Байкало-Амурской магистрали — это строительство одного из самых знаковых объектов нашей страны, куда приезжают ребята из разных регионов. Объединить такое количество студентов — большая работа. Из Красноярского края поехало более четырехсот студентов, в основном из Красноярского института железнодорожного транспорта, КрасГАУ и учебных заведений Ачинска. Наши ребята отличились, и я считаю, что моя медаль — это медаль всех студентов края», — поделилась впечатлениями руководитель студенческих отрядов Красноярского края Анна Куприянова.

После торжественной части участники форума отправились на свои первые образовательные площадки, а под руководством полпреда президента состоялось заседание экспертно-консультативного совета по молодежной политике.

От Нидерландов до Владивостока

Тема спорта в этом году объединила большое количество участников. Сюда приехали 450 человек из 70 регионов России, а также ряда зарубежных стран. Север Латышов родился в русской семье в Нидерландах. Он работает в IT-сфере, много путешествует и с интересом открывает для себя новые уголки мира, в том числе и Сибирь.

«В России я нахожусь с июля, приехал на „Бирюсу“ по совету моей девушки — она рассказала, что была здесь в прошлом году, и ей очень понравилось. Я тоже решил попробовать, все-таки считаю себя активным человеком, люблю спорт, занимаюсь ориентированием. Надеюсь, что встречу здесь ребят, которые увлечены тем же», — рассказал собеседник Newslab.

Помимо освоения новых знаний и умений, участники форума получают уникальный шанс презентовать свои проекты и найти поддержку для их воплощения в жизнь. Тематические проекты, которые эксперты из Росмолодежи признают лучшими, получат финансирование в размере до 1 миллиона рублей.

«Это мой первый раз в Красноярске. На Бирюсу я приехала, чтобы представить наше сообщество „Футбольные мамы“. Я узнала о нем, когда у меня начался декретный отпуск. Раньше я занималась мини-футболом, поэтому решила вступить, чтобы помогать организовывать фестивали и лиги. Нашим сообществом мы написали грант, чтобы защитить его на „Бирюсе“. Хотелось бы, чтобы мам, которые занимаются мини-футболом, становилось больше», — поделилась участница форума из Нижнего Новгорода Анна Березкина.

Стоит также отметить, что на «Бирюсе» создаются все условия для комфортного проживания участников форума. Скоро вместо палаток здесь будут уютные домики. Некоторые из них уже принимают гостей, а остальные находятся на финальных этапах обустройства.

Лекции от именитых спикеров

Смена продлится четыре дня. Все это время участники будут заняты поиском решений для развития физической культуры и спорта в стране. Особое внимание уделят разработке стратегий по привлечению молодого поколения к здоровому образу жизни. В насыщенной программе — квизы, соревнования, а также лекции от именитых спикеров.

В первый день форума с ребятами встретился известный российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Всю страну от Калининграда до Камчатки объединил Красноярск. Великий город, куда, кстати, вернулся большой биатлон. Мы сегодня активно поддерживаем спорт и здоровый образ жизни. И очень круто, что этой теме посвящена смена на форуме „Бирюса“», — сказал в приветственном слове Дмитрий Губерниев.

Участников форума ТИМ «Бирюса» ждёт насыщенная программа. Но это лишь отправная точка: главные свершения ждут по его окончании, когда полные энтузиазма и идей молодые люди возьмутся за реализацию своих амбициозных проектов.

Серышев Анатолий Анатольевич Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе