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Романтика походов, уличное дефиле и охота за северным сиянием: как красноярцы провели лето — 2024

Романтика походов, уличное дефиле и охота за северным сиянием: как красноярцы провели лето — 2024

20.08.2024
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Ергаки
Фото: Сергей Токарев

Лето у многих ассоциируется с поездками на дачу в хорошей компании. Посмотрите, как атмосферно все выглядит на снимках красноярки Татьяны Драко.

Озеро в СНТ Емельяновского района
Фото: vk.com/tatidetka
В дачных поселках чего только не встретишь, например, пагоду
Фото: vk.com/tatidetka
Без цветов не обходится ни одна дача
Фото: vk.com/tatidetka
Ну и без тыкв тоже
Фото: vk.com/tatidetka
А это уже Шумиха и теплое Красноярское водохранилище
Фото: vk.com/tatidetka

Красноярец Андрей Максимов, известный в соцсетях под ником «Немаксим» показал, как горожане проводили теплые выходные. Они катались на сапах, устраивали пикники в сквере Сурикова и смотрели на творения красноярских дизайнеров на Стрелке.

Тематический заплыв на сапах в дню семьи
Фото: t.me/andreymaximovvv
Суриков с удивлением смотрит на красноярцев, собравшихся на пикник в сквере
Фото: t.me/andreymaximovvv
Модный показ на Стрелке
Фото: t.me/andreymaximovvv

Красивыми снимками из Шарыповского района и с Торгашинской лестницы, а также с катания на сапах и роликах делилась со своими подписчиками Евгения Грибова.

Просторы Шарыповского района
Фото: vk.com/evgeniya_gribova
Просторы Шарыповского района
Фото: vk.com/evgeniya_gribova
Ролики на Татышеве
Фото: vk.com/evgeniya_gribova
Сап на Мане
Фото: vk.com/evgeniya_gribova
И йога на Торгашинском хребте
Фото: vk.com/evgeniya_gribova

Красноярка Нина Качаева часто ходит в походы сама и водит туда других людей. Посмотрев на ее снимки, так и хочется записаться в группу и отправиться изучать природу родного края. И неважно, какая в этот день будет погода. Похоже, весело будет в любых условиях.

На вершине Агриджека
Фото: vk.com/nina_clubalga24
Алтай — это тоже Сибирь
Фото: vk.com/nina_clubalga24
Дороги в районе Койского белогорья мостят бревнами
Фото: vk.com/nina_clubalga24
Ужин готовится
Фото: vk.com/nina_clubalga24
Труднодоступные сибирские водопады
Фото: vk.com/nina_clubalga24

Красноярские Столбы — одно из самых популярных мест для летних прогулок. Причем совершенно не важно, насколько далеко вы уйдете — на «Дикие Столбы» или прогуляетесь только до Китайской стенки. Посмотрите, какие прекрасные снимки сделала Виктория Хомякова.

Камни Китайской стенки можно рассматривать бесконечно
Фото: vk.com/vittoria_hm
Где-то там есть город...
Фото: vk.com/vittoria_hm
Стойкий оловянные солдатик
Фото: vk.com/vittoria_hm
Прогулка всегда в радость
Фото: vk.com/vittoria_hm
На Столбах можно любоваться не только на скалы, но и на грибы
Фото: vk.com/vittoria_hm
Мох с огромным количеством оттенков зелени
Фото: vk.com/vittoria_hm

Красноярец Максим Вольхен-Михалевский с компанией отправился на небольшой трехчасовой сплав по Енисею на катамаране. Погода была не самая благоприятная, приходилось, буквально красться наощупь через «молоко» тумана. Но, судя по всему, настроения участникам это не испортило.

Подготовка катамарана — дело веселое
Фото: vk.com/von_wolhen
Отталкиваемся и поплыли
Фото: vk.com/von_wolhen
На борту только здоровые напитки
Фото: vk.com/von_wolhen
Туман, конечно, мешает сплаву, но придает таинственности знакомым берегам
Фото: vk.com/von_wolhen
И даже дождь не помеха
Фото: vk.com/von_wolhen

Все рекорды по посещенным местам за лето и красивым снимкам побил фотограф Сергей Токарев. Вот уж кто сумел в полной мере воспользоваться теплыми деньками. Кто-то скажет, что он имеет больше возможностей, чем простой человек. Конечно, это так, но, судя по локациям, добраться до них не так уж и сложно.

Ледяные узоры в пещере Мокрая
Фото: Сергей Токарев
Восход в горах Восточного Саяна
Фото: Сергей Токарев
Настоящий полет. Это вам не с коптера на землю смотреть
Фото: Сергей Токарев
Водопад в сибирской тайге
Фото: Сергей Токарев
Маяк в Снежногорске. Стоит на берегу Хантайского водохранилища.
Фото: Сергей Токарев
Кутурчинское белогорье. Поход к скале Улитка и озеру Атласное. Это Партизанский район, предгорья Восточного Саяна.
Фото: Сергей Токарев
«Этим летом в первый раз летал на вертолете. На Ми-8 вышло аж пять перелетов», — рассказывает Сергей.
Фото: Сергей Токарев

А тем, кто в этом году не забывал внимательно смотреть на небо, повезло увидеть не только традиционные звездопады, но и редкое для наших широт явление — полярное сияние.

«Никогда не была фанатом северного сияния, никогда за ним не охотилась и не собиралась, но оно все же ухитрилось проникнуть ко мне в объектив, притом в диких количествах и в таком месте, где этого ожидаешь меньше всего — глубоко в Саянах на юге Сибири», — написала автор фото
Фото: vk.com/adamsss
Еще одни Ергаки, на этот раз в объективе Александра Паниотова
Фото: vk.com/apaniotov
Никаких фильтров
Фото: vk.com/apaniotov
Млечный путь над Дзержинским районом
Фото: Антона Алёхина / vk.com/tarai24
Так увидела северное сияние сотрудник заповедника Тунгусский Евгения Мороз
Фото: Евгения Мороз / vk.com/fbu_avialesookhrana

Даже маленькая выборка показывает, что красноярцы стараются воспользоваться летом «по полной». Возможностей для этого много, главное — желание. А где вы побывали летом? Делитесь в комментариях.

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