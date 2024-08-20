Короткое сибирское лето почти закончилось: его осталось меньше двух недель. Но есть надежда на то, что тепло задержится в городе подольше. Newslab пролистал соцсети красноярцев, чтобы посмотреть, как прошло это лето для горожан. Ищите себя в фоторепортаже ниже!

Лето у многих ассоциируется с поездками на дачу в хорошей компании. Посмотрите, как атмосферно все выглядит на снимках красноярки Татьяны Драко.

Красноярец Андрей Максимов, известный в соцсетях под ником «Немаксим» показал, как горожане проводили теплые выходные. Они катались на сапах, устраивали пикники в сквере Сурикова и смотрели на творения красноярских дизайнеров на Стрелке.

Красивыми снимками из Шарыповского района и с Торгашинской лестницы, а также с катания на сапах и роликах делилась со своими подписчиками Евгения Грибова.

Красноярка Нина Качаева часто ходит в походы сама и водит туда других людей. Посмотрев на ее снимки, так и хочется записаться в группу и отправиться изучать природу родного края. И неважно, какая в этот день будет погода. Похоже, весело будет в любых условиях.

Красноярские Столбы — одно из самых популярных мест для летних прогулок. Причем совершенно не важно, насколько далеко вы уйдете — на «Дикие Столбы» или прогуляетесь только до Китайской стенки. Посмотрите, какие прекрасные снимки сделала Виктория Хомякова.

Красноярец Максим Вольхен-Михалевский с компанией отправился на небольшой трехчасовой сплав по Енисею на катамаране. Погода была не самая благоприятная, приходилось, буквально красться наощупь через «молоко» тумана. Но, судя по всему, настроения участникам это не испортило.

Все рекорды по посещенным местам за лето и красивым снимкам побил фотограф Сергей Токарев. Вот уж кто сумел в полной мере воспользоваться теплыми деньками. Кто-то скажет, что он имеет больше возможностей, чем простой человек. Конечно, это так, но, судя по локациям, добраться до них не так уж и сложно.

А тем, кто в этом году не забывал внимательно смотреть на небо, повезло увидеть не только традиционные звездопады, но и редкое для наших широт явление — полярное сияние.

Даже маленькая выборка показывает, что красноярцы стараются воспользоваться летом «по полной». Возможностей для этого много, главное — желание. А где вы побывали летом? Делитесь в комментариях.

