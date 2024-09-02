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Робопес, VR-кинотеатр и эффектное шоу: как красноярцы провели научные выходные всей семьей

Робопес, VR-кинотеатр и эффектное шоу: как красноярцы провели научные выходные всей семьей

02.09.2024
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В минувшую субботу, 31 августа, десятки семей собрались во Дворце культуры и спорта металлургов на научно-образовательный марафон ФестивAL#Наука. С 2016 года РУСАЛ организовывает научные фестивали в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России. Цель таких событий — заинтересовать детей, пробудить интерес к науке и технологиям.

В этот раз интеллектуальный марафон посвящен Году семьи и проходит под общим названием «Проведи научные выходные всей семьей». Организаторы научного фестиваля приготовили для гостей необычные интерактивные площадки: и детям, и взрослым было на что посмотреть.

Первое, что бросается в глаза — расхаживающий по второму этажу робопес
Ребятишек необычный питомец впечатлил
Они то и дело собирались вокруг робособаки, чтобы погладить ее или рассмотреть поближе

На одной из площадок гости фестиваля могли посоревноваться друг с другом в управлении квадрокоптерами. Нужно было провести аппарат через специальное окно под номером. 

Получалось не у всех — иногда квадрокоптер застревал в натянутой сетке, и на помощь приходили организаторы площадки

Еще одна популярная у посетителей локация — кинотеатр виртуальной реальности, где подростки могли «прогуляться» по доске среди небоскребов или увидеть космос. Также гостям фестиваля предлагали прокачать интеллект с помощью киберфитнеса.

«Мне очень понравились VR-очки, там показывали космос. Было, прямо, как в реальности!» — поделился гость фестиваля Миша, который пришел на мероприятие вместе со своей мамой Татьяной.

Желающих попасть в VR-кинотеатр было много
Миша, пришедший на фестиваль с мамой, площадку оценил

Также дети и подростки смогли попробовать себя в роли микрохирургов и провести операцию — для этого нужно было продеть нитку в кольцо длинными щипцами. Наблюдать за процессом пришлось через экран. 

Сделать микрохирургическую операцию оказалось не так-то просто
На этой же площадке детям показали, как устроен организм человека

«Поиграли в игру, где нужно делать операцию, продевая ниточку через колечко. С первого раза не получилось, будем пытаться еще. Вообще, все площадки очень интересные. Все-таки наступил век технологий, и я считаю, что нам надо развивать интерес к компьютерным технологиям, роботизации и инженерии», — рассказал Евгений Белоусов, старший мастер участка погрузо-разгрузочных работ дирекции по производству анодной массы КрАЗа, посетивший фестиваль вместе с дочкой Варей. 

Евгений Белоусов с дочкой
На инженерных мастер-классах всем желающим помогли сделать памятный сувенир своими руками

Завершился фестиваль эффектным шоу. В программе — разоблачение героев популярных видеороликов, эксперименты с жидким азотом и неожиданные открытия в области физики и химии.

Заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛ Дмитрий Дмитриев открыл научное шоу вместе с дочкой
Молодые популяризаторы науки раскрыли секреты трюков в популярных видеороликах из интернета. Например, как с помощью воздуходувки и зонта можно проехаться, сидя на лонгборде
Сможет ли пачка бумаги выдержать вес ведущего? Как видим, да
Самых смелых научили управлять огнем

«Я был на сцене! Здорово, но немного страшно. Мне понравились все эксперименты с азотом», — поделился впечатлениями активный участник фестиваля Дмитрий.

Школьник Дима вызвался на сцену самым первым...
...а позже поделился впечатлениями с журналистами Newslab

Организаторы фестиваля надеются, что школьники, вернувшись в стены учебных заведений, станут чаще интересоваться у своих учителей, как и почему происходят различные процессы и явления. 

«Мне кажется, что те опыты, которые тут показывают, — полеты на квадрокоптерах, инженерные подделки, виртуальная реальность — подтолкнут наших детей к изучению чего-то нового. Может, кто-то заинтересуется физикой, химией, математикой. Чем будут умнее и толковее наши дети, тем нам будет легче», — рассказал о целях фестиваля Дмитрий Дмитриев, заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛ.

В этом году ФестивAL#Наука пройдет в 15 городах. Завершающий марафон состоится 30 ноября в Волгограде. Финальное событие — онлайн-шоу «Аlюментарно» — состоится 7 декабря.

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