Робопес, VR-кинотеатр и эффектное шоу: как красноярцы провели научные выходные всей семьей

В Красноярске прошел первый в этом году ФестивAL#Наука, организованный компанией РУСАЛ. В последние выходные лета дети и подростки поучаствовали в гонках роботов, посетили кинотеатр виртуальной реальности и увидели эффектное научное шоу. Рассказываем, как прошел фестиваль, на котором красноярцы в очередной раз убедились в том, что наука — это не скучно.

В минувшую субботу, 31 августа, десятки семей собрались во Дворце культуры и спорта металлургов на научно-образовательный марафон ФестивAL#Наука. С 2016 года РУСАЛ организовывает научные фестивали в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России. Цель таких событий — заинтересовать детей, пробудить интерес к науке и технологиям.

В этот раз интеллектуальный марафон посвящен Году семьи и проходит под общим названием «Проведи научные выходные всей семьей». Организаторы научного фестиваля приготовили для гостей необычные интерактивные площадки: и детям, и взрослым было на что посмотреть.

На одной из площадок гости фестиваля могли посоревноваться друг с другом в управлении квадрокоптерами. Нужно было провести аппарат через специальное окно под номером.

Еще одна популярная у посетителей локация — кинотеатр виртуальной реальности, где подростки могли «прогуляться» по доске среди небоскребов или увидеть космос. Также гостям фестиваля предлагали прокачать интеллект с помощью киберфитнеса.

«Мне очень понравились VR-очки, там показывали космос. Было, прямо, как в реальности!» — поделился гость фестиваля Миша, который пришел на мероприятие вместе со своей мамой Татьяной.

Также дети и подростки смогли попробовать себя в роли микрохирургов и провести операцию — для этого нужно было продеть нитку в кольцо длинными щипцами. Наблюдать за процессом пришлось через экран.

«Поиграли в игру, где нужно делать операцию, продевая ниточку через колечко. С первого раза не получилось, будем пытаться еще. Вообще, все площадки очень интересные. Все-таки наступил век технологий, и я считаю, что нам надо развивать интерес к компьютерным технологиям, роботизации и инженерии», — рассказал Евгений Белоусов, старший мастер участка погрузо-разгрузочных работ дирекции по производству анодной массы КрАЗа, посетивший фестиваль вместе с дочкой Варей.

Завершился фестиваль эффектным шоу. В программе — разоблачение героев популярных видеороликов, эксперименты с жидким азотом и неожиданные открытия в области физики и химии.

«Я был на сцене! Здорово, но немного страшно. Мне понравились все эксперименты с азотом», — поделился впечатлениями активный участник фестиваля Дмитрий.

Организаторы фестиваля надеются, что школьники, вернувшись в стены учебных заведений, станут чаще интересоваться у своих учителей, как и почему происходят различные процессы и явления.

«Мне кажется, что те опыты, которые тут показывают, — полеты на квадрокоптерах, инженерные подделки, виртуальная реальность — подтолкнут наших детей к изучению чего-то нового. Может, кто-то заинтересуется физикой, химией, математикой. Чем будут умнее и толковее наши дети, тем нам будет легче», — рассказал о целях фестиваля Дмитрий Дмитриев, заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛ.

В этом году ФестивAL#Наука пройдет в 15 городах. Завершающий марафон состоится 30 ноября в Волгограде. Финальное событие — онлайн-шоу «Аlюментарно» — состоится 7 декабря.