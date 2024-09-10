«Встреча с гендиректором, прогулка по Енисею и заслуженные награды»: как прошел краевой слет участников «Профкоманд.ФМ» в Красноярске

В Красноярском крае подвели итоги первого лета проекта «Профкоманды.ФМ» (в прошлом — «Трудовые отряды СУЭК»). В нашем регионе они работают в восьми территориях, где находятся предприятия угледобычи и энергетики, — это пять городов (Бородино, Назарово, Шарыпово, Канск и Минусинск) и три района (Рыбинский, Назаровский и Шарыповский). Накануне в Красноярске прошел краевой слет участников «Профкоманд.ФМ». Чем занимались подростки и что успели узнать о работе угольщиков — в материале Newslab.

«Профкоманды.ФМ» — часть направления Фонда Мельниченко по развитию талантов и профессиональной навигации молодежи. Как и в других «трудовых отрядах», участники все лето занимаются благоустройством территорий своих населенных пунктов. Отличием «Профкоманд.ФМ» стало параллельное знакомство с новыми профессиями на предприятиях угледобычи и энергетики края. Представители Фонда отмечают, что ставили перед собой задачу сбалансировать социально-полезный труд и знакомство с угольной и энергетической отраслями.

Всего минувшим летом в городах угледобычи и энергетики в составе «Профкоманд.ФМ» работали более 200 старшеклассников. Лучшие из них собрались в Красноярске, где провели три дня. Для них организовали экскурсии по краевой столице, школьники прокатились на теплоходе по Енисею, съездили в Овсянку и Дивногорск, поднялись по Торгашинской лестнице и побывали на смотровой площадке Николаевской сопки.

Одна из участниц программы, 17-летняя Варя Зиновьева из города Шарыпово мечтает стать специалистом по работе с молодежью. При этом она готова, как и ее родители, связать жизнь с СУЭК.

«В школе детей нужно заставлять учиться, а в молодежные центры они сами с удовольствием приходят, они тянутся туда. На угольном разрезе такие специалисты тоже есть — они устраивают различные акции, спортивные мероприятия. Также они помогают сотрудникам разобраться в том, какие возможности им могут предоставить на предприятии. Я тоже готова остаться в Шарыпово и пойти работать на разрез, потому что есть очень много перспектив по постоянному обучению, развитию в профессии, получению новых знаний», — рассказала девушка.

В Красноярске Варю больше всего поразил Торгашинский хребет, куда участники слета поднимались по лестнице из 1683 ступеней: «Мы очень все устали, но эмоций было больше. Вокруг нас было столько красоты, сколько я, наверное, до этого не видела никогда. Я очень рада, что живу в Красноярском крае».

Воображение 17-летнего Саши Моллерова из Назарово поразил экскаватор, занятый на горных работах на разрезе. Юноша занимается физикой и информатикой и хочет стать профессором, так как уверен, что его знания будут полезны для его родного города. При этом, кроме научной работы, осваивает и рабочую профессию — на следующее лето он уже нашел себе работу в качестве электромеханика на Назаровском ремонтно-механическом заводе, сервисном подразделении СУЭК.

«Для меня это мероприятие дало большие знания о том, к чему готовиться в будущем. Мы побывали на собеседовании с генеральным директором „СУЭК-Красноярск“, он спрашивал нас о том, что нужно сделать, чтобы проект „Профкоманды.ФМ“ был еще интереснее, чтобы жизнь в наших городах была комфортнее, собирал пожелания и обещал прислушаться к нам», — рассказал Саша.

Еще один участник слета, 16-летний Егор Сионин тоже уже определился с будущей работой — хочет быть сварщиком, а также получить дополнительное образование машиниста экскаватора. Летом вместе с товарищами он благоустраивал родное Бородино, а также посещал различные мероприятия и экскурсии на градообразующие предприятия.

«Эти три дня в Красноярске были прекрасными. Мы катались по всему городу, я увидел статую Будды, для меня это было удивительно», — рассказал о своих впечатлениях Егор.

16-летний Максим Люляев из Канска за лето успел изучить весь производственный процесс Канской ТЭЦ. О мероприятии в краевом центре юноша отзывается положительно.

«Встреча в Красноярске была очень интересной и насыщенной, чувствовалась дружеская атмосфера. Мы узнали много нового, обсуждали, какие специальности могут пригодиться для работы на предприятиях, куда стоит поступать в будущем. А потом нам еще вручили награды. Это было очень полезное мероприятие, потому что оно позволяет расширять кругозор, открывать что-то новое и делать выбор будущей профессии», — рассказал Максим.

«Мы показывали участникам все наши предприятия честно, со всех сторон. И, как показала беседа с ребятами, они заинтересовались. После встречи ко мне подошли три будущих выпускника и спросили, как можно было бы сотрудничать и насколько нам интересны те направления, которые они для себя наметили», — рассказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.

Напомним, в Бородино школьники ежедневно бывали на Бородинском разрезе и посещали сервисные предприятия — Погрузочно-транспортное управление и Ремонтно-механический завод. В Назарово на разрезе подростки увидели SRs (K)-4000 — это один из крупнейших роторных комплексов в отечественной угольной промышленности, который занимается вскрышными работами. На Назаровской ГРЭС им показали процесс превращения угля в энергию, а в Канске объяснили, чем ГРЭС отличается от ТЭЦ. Участники из Шарыпово побывали на Березовском разрезе и в кабинетах различных специалистов, где опробовали специализированное оборудование, например, тахеограф, провели опыты в химлаборатории.

В городском музее Назарово с участниками «Профкоманд.ФМ» встретились ветераны угольной отрасли. Эти люди внесли значительный вклад в развитие не только местного разреза, но и в целом КАТЭКа и угольной промышленности страны.

Кроме Красноярского края «Профкоманды.ФМ» минувшим летом появились в восьми регионах страны, где работают предприятия ТЭК, в них были заняты более тысячи ребят. В дальнейшем проект планируется встроить в цепочку «школа — ссуз/вуз — предприятие». Это поможет школьникам более осознанно подойти к выбору профессии, а предприятиям угледобычи и энергетики обеспечить кадровую смену.

С началом учебного года многие ребята из «Профкоманд.ФМ» сели за парты «Профклассов.ФМ», где будут усиленно изучать математику, физику и информатику, чтобы затем поступить в профильные ссузы и вузы, а уже после их завершения вернуться на предприятия угледобычи и энергетики, где их будут ждать.