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«Находим всё — от ванны до дивана!»: как красноярцы убирали берег Енисея в «День реки»

«Находим всё — от ванны до дивана!»: как красноярцы убирали берег Енисея в «День реки»

Newslab.ru
23.09.2024
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В то время как одни красноярцы наслаждались выходным утром, энтузиасты отправились на штурм мусорных завалов на косе Орлиха. Живописный уголок Зеленой рощи, к сожалению, пользуется популярностью не только у ценителей природы, но и у тех, кто не привык убирать за собой. Участники экологического квеста «День реки» готовятся вернуть Орлихе первозданную чистоту.

«Первый „День Енисея“ в Красноярске прошел в 2011 году по инициативе промышленника Олега Дерипаска, чтобы обратить внимание на источник жизни, рядом с которым мы живем. А ровно через год он стал официальным праздником в Красноярском крае, Хакасии и Тыве. Сейчас более чем в пятнадцати городах тысячи волонтеров выходят на „День реки“ и приводят свои земли в порядок. Из года в год меняются команды, улучшаются условия, но суть остается», — рассказал заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛ Дмитрий Дмитриев.

Дмитрий Дмитриев приветствует участников экоквеста на старте

В этом году праздник побил свои прошлые рекорды — к акции впервые присоединилось 400 человек из более чем 40 команд. Некоторые узнали о нем впервые, другие называют себя завсегдатаями. Всех их объединяет любовь к природе и командный дух. Например, среди участников есть даже гости из других регионов.

«Я приехал из Ленинградской области в Красноярск на стажировку и планирую сюда переехать. У себя в городе я уже принимал участие в «Дне реки». Считаю, что такие экологические акции учат культуре общения с природой. После того, как ты хотя бы раз сам пособираешь мусор, то в следующий раз не захочешь его оставлять», — поделился участник акции, сотрудник АО «РУСАЛ Бокситогорск» Александр Андрюшкин. 

Перед началом уборки участники тоже были заняты делом — принимали участие в викторинах и квизах
Соревновались в играх и мастерили
На площадке было людно. Активисты в собственных командах обсуждали планы на забег
Приходили целыми семьями. Дом не остался никто — ни дети, ни домашние любимцы
Участникам объяснили правила сортировки
И раздали инвентарь

«День Енисея» превращает субботник в увлекательную игру. Команды соревнуются не только в скорости и качестве уборки. Они также должны отсортировать свой «улов» на семь основных категорий: стекло, металл, алюминиевые банки, пластик, шины, интересные находки и все остальное. За каждую из них на месте сбора им будут присуждать баллы. Успеть все за час — задача не из легких, но азарт и желание победить помогают волонтерам.

«Формат квеста в таких мероприятиях очень выигрышный, потому что к желанию сделать свой родной город чище присоединяется элемент соревнования, азарт. Участники бегают с горящими глазами и не могут дождаться, когда объявят старт, чтобы собрать больше остальных», — рассказала руководитель проектов центра социальных программ РУСАЛа Юлия Евтушок.

Организаторы помнят, как еще несколько лет назад этот берег был завален мусором. Юлия Евтушок видит, что это место преображается
Сегодняшние организаторы сами начинали участниками субботника. Александра Русских регулярно приходила на «День реки», а теперь она помогает его проводить. К делу приобщает и свою дочь

Поиск необычных артефактов и предметов с историей — одна из центральных и увлекательных задач. Здесь у каждого участника есть своя история. Здесь находили самодельный мангал, фальшивые деньги и даже целую ванну. 

«В каждом из городов, где проходит День реки, у организаторов возникает вопрос, как это могло здесь оказаться. Мы находим здесь все — от снимков МРТ до диванов. Мне уже прислали в чат организаторов вопрос, считать ли тумбочку общим мусором», — поделилась Юлия Евтушок.

Команда Детского сада № 206 участвует в акции впервые. Их отличительные знаки — белые кепки, футболки и голубые шарфы. Уже на старте забега им удалось найти несколько артефактов, которые можно представить на финальной презентации
За хорошим уловом далеко ходить не приходится. Куча мусора нашлась в ближайших кустах, рассказывают участники
Ребята из команды Сибирской академии МЧС России уносят мешки в несколько заходов

Такая работа приносит свои плоды! С годами на Орлихе становится все чище, и это замечают не только участники традиционного субботника. Отдыхающие начинают с большим вниманием относиться к этому месту и уже не хотят оставлять после себя свалку на убранном месте. 

Работы у активистов достаточно — гора покрышек пополняется с огромной скростью
Главное, говорят участники, обуть удобное обувь и надеть что-нибудь немаркое
Но энтузиасты себя не жалеют
Чем лучше поработают сейчас, тем меньше усилий придется прилагать через годы
Дети помогают своим родителям
Уже скоро заберут первую партию мусора

«Когда День Енисея только начинался, здесь все было в мусоре. Сегодня я даже сомневаюсь, что кто-то принесет полный мешок — настолько очистилось это место. Это говорит о том, что мы стали больше любить природу и ценить ее», — подчеркнул министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов.

Алексей Панов сам больше десяти лет принимает участие в «Дне Енисея»

Финал часового забега — презентация находок. Каждая команда готовит креативное представление собственных артефактов и сочиняет забавную историю о том, как этот предмет мог попасть на берег. Как и всегда, разнообразие впечатляет. Шкатулки, игрушки, кастрюли, коляска и домашний халат — этим можно было бы обжить целую квартиру. 

Финал — креативное представление находок
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа
На площадке появился мангал с картошкой
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа
Кто-то нашел снимок МРТ
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа
И набор кастрюль
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа
Грустная собачка, кажется, давно потеряла своего хозяина
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа
А здесь кто-то явно решил сменить гардероб
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа

Победителем оказалась команда Сибирской академии МЧС России, которая вышла в лидеры по количеству мусора всех категорий. 

Победителей отметили грамотами
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа
И другими приятными наградами
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа
Проигравшие не расстраиваются — они получили массу впечатлений, сделали город чище и поели вкусную кашу с булками
Источник: Центр социальных программ РУСАЛа

Итогом стали 780 мешков различного мусора, интересные истории и яркие впечатления. «День реки» — это не просто субботник, а возможность приложить руку к большим переменам. Общими усилиями мы можем создать Красноярск, где мусор в парках и на набережных станет исключением, а не печальной обыденностью.

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