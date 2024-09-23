«Находим всё — от ванны до дивана!»: как красноярцы убирали берег Енисея в «День реки»

В минувшую субботу в Красноярске прошел традиционный «День реки». Праздник объединяет горожан за полезным делом — уборкой на живописной косе Орлиха в Зеленой роще. Организованная более 10 лет назад РУСАЛом акция превратилась в настоящий праздник. Неожиданные находки и яркие кадры — в фоторепортаже Newslab.

В то время как одни красноярцы наслаждались выходным утром, энтузиасты отправились на штурм мусорных завалов на косе Орлиха. Живописный уголок Зеленой рощи, к сожалению, пользуется популярностью не только у ценителей природы, но и у тех, кто не привык убирать за собой. Участники экологического квеста «День реки» готовятся вернуть Орлихе первозданную чистоту.

«Первый „День Енисея“ в Красноярске прошел в 2011 году по инициативе промышленника Олега Дерипаска, чтобы обратить внимание на источник жизни, рядом с которым мы живем. А ровно через год он стал официальным праздником в Красноярском крае, Хакасии и Тыве. Сейчас более чем в пятнадцати городах тысячи волонтеров выходят на „День реки“ и приводят свои земли в порядок. Из года в год меняются команды, улучшаются условия, но суть остается», — рассказал заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛ Дмитрий Дмитриев.

В этом году праздник побил свои прошлые рекорды — к акции впервые присоединилось 400 человек из более чем 40 команд. Некоторые узнали о нем впервые, другие называют себя завсегдатаями. Всех их объединяет любовь к природе и командный дух. Например, среди участников есть даже гости из других регионов.

«Я приехал из Ленинградской области в Красноярск на стажировку и планирую сюда переехать. У себя в городе я уже принимал участие в «Дне реки». Считаю, что такие экологические акции учат культуре общения с природой. После того, как ты хотя бы раз сам пособираешь мусор, то в следующий раз не захочешь его оставлять», — поделился участник акции, сотрудник АО «РУСАЛ Бокситогорск» Александр Андрюшкин.

«День Енисея» превращает субботник в увлекательную игру. Команды соревнуются не только в скорости и качестве уборки. Они также должны отсортировать свой «улов» на семь основных категорий: стекло, металл, алюминиевые банки, пластик, шины, интересные находки и все остальное. За каждую из них на месте сбора им будут присуждать баллы. Успеть все за час — задача не из легких, но азарт и желание победить помогают волонтерам.

«Формат квеста в таких мероприятиях очень выигрышный, потому что к желанию сделать свой родной город чище присоединяется элемент соревнования, азарт. Участники бегают с горящими глазами и не могут дождаться, когда объявят старт, чтобы собрать больше остальных», — рассказала руководитель проектов центра социальных программ РУСАЛа Юлия Евтушок.

Поиск необычных артефактов и предметов с историей — одна из центральных и увлекательных задач. Здесь у каждого участника есть своя история. Здесь находили самодельный мангал, фальшивые деньги и даже целую ванну.

«В каждом из городов, где проходит День реки, у организаторов возникает вопрос, как это могло здесь оказаться. Мы находим здесь все — от снимков МРТ до диванов. Мне уже прислали в чат организаторов вопрос, считать ли тумбочку общим мусором», — поделилась Юлия Евтушок.

Такая работа приносит свои плоды! С годами на Орлихе становится все чище, и это замечают не только участники традиционного субботника. Отдыхающие начинают с большим вниманием относиться к этому месту и уже не хотят оставлять после себя свалку на убранном месте.

«Когда День Енисея только начинался, здесь все было в мусоре. Сегодня я даже сомневаюсь, что кто-то принесет полный мешок — настолько очистилось это место. Это говорит о том, что мы стали больше любить природу и ценить ее», — подчеркнул министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов.

Финал часового забега — презентация находок. Каждая команда готовит креативное представление собственных артефактов и сочиняет забавную историю о том, как этот предмет мог попасть на берег. Как и всегда, разнообразие впечатляет. Шкатулки, игрушки, кастрюли, коляска и домашний халат — этим можно было бы обжить целую квартиру.

Победителем оказалась команда Сибирской академии МЧС России, которая вышла в лидеры по количеству мусора всех категорий.

Итогом стали 780 мешков различного мусора, интересные истории и яркие впечатления. «День реки» — это не просто субботник, а возможность приложить руку к большим переменам. Общими усилиями мы можем создать Красноярск, где мусор в парках и на набережных станет исключением, а не печальной обыденностью.