«Потрогай грузовик»: необычная акция собрала сотни красноярских семей

Большие машины всегда привлекают внимание на дорогах и почти у всех людей, от мала до велика, вызывают большой интерес. Именно поэтому на парковке у ТРЦ «Планета» в субботу было особенно многолюдно и шумно — там проходила необычная акция «Потрогай грузовик». Корреспондент Newslab тоже посмотрел на большие машины и узнал, зачем их собрали в одном месте.

Акция «Потрогай грузовик» появилась 14 лет назад в Новокузнецке Кемеровской области. В этом году ее решили расширить на соседние регионы и провели в Новосибирске и Красноярске. В субботу, 28 сентября, на площади перед «Планетой» выставили 30 машин. Среди них те, которые убирают улицы города, вывозят мусор и обеспечивают безопасность. Были и обычные, казалось бы, пассажирские автобусы. Но когда еще у ребенка появится возможность посидеть за рулем в кабине водителя?

«Это действительно семейное мероприятие. Посмотрите, сколько вокруг нас детей — от малышей до подростков. Они пришли с родителями, бабушками и дедушками на наш праздник. Мы его придумывали для того, чтобы оторвать современных детей от телефонов. Кстати, мы называем свой праздник „Днем пап“, потому что в этот день мужчины вместе с детьми „трогают“ грузовики: садятся за руль, узнают как все работает, фотографируются. В общем, они открываются для своих детей и семей совершенно с другой стороны», — рассказала один из организаторов мероприятия Елена Дядькина.

«Дети, даже если видят в городе специальную технику, не имеют возможности подойти и потрогать ее, понять, как она работает, от каких кнопок что начинает крутиться, вертеться, сиять и кричать. Детям это очень интересно, хотя, казалось бы, что такого необычного — посидеть в экскаваторе, погрузчике или тракторе. А оказывается, это все настолько „залипательно“, что невозможно оторвать. Кроме того, они еще и с профессиями знакомятся», — добавляет Елена Дядькина.

Один из экспонатов этой «трогательной» выставки — электрическая тележка, которая помогает в работе сотрудникам РУСАЛа. Водитель Денис Лампель рассказывает, что её применяют сейчас на всех цехах предприятия. Она удобна в управлении и может перевезти за один раз до 2 тонн груза.

«Она облегчает работу персонала и, самое главное, тележка экологична, работает от электричества. Так что от нее нет никаких дополнительных выхлопов», — отметил Денис.

Тележка является собственной разработкой ООО «ИСО», которое занимается обслуживанием и ремонтом оборудования РУСАЛ. Производят ее тоже в Красноярске на этом же предприятии.

Тележка, как и другая техника, пользовалась большой популярностью у малышей.

Кто-то из участников праздника случайно оказался в этот день около «Планеты», а кто-то специально приехал, узнав об акции из рассылки магазина.

«Мне пришло сообщение о том, что здесь будет такой праздник. Мы решили приехать. Посмотрели огромный мусоровоз, посидели в КамАЗе, который улицы убирает, а теперь вот тут представлен. Кабина удобная, сын сумел до всех рычагов дотянуться. Водитель еще и завел машину, чтобы посигналить можно было под его присмотром», — рассказывает красноярка Анастасия.

Дети ушли домой, получив не только положительные впечатления, но и новые знания. Может быть кто-нибудь из них в будущем вспомнит этот день и выберет себе профессию, связанную с работой с техникой.



Анна Кравченко специально для Newslab