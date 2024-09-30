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«Потрогай грузовик»: необычная акция собрала сотни красноярских семей

«Потрогай грузовик»: необычная акция собрала сотни красноярских семей

30.09.2024
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Малыши с удовольствием садились за руль и подавали сигнал

Акция «Потрогай грузовик» появилась 14 лет назад в Новокузнецке Кемеровской области. В этом году ее решили расширить на соседние регионы и провели в Новосибирске и Красноярске. В субботу, 28 сентября, на площади перед «Планетой» выставили 30 машин. Среди них те, которые убирают улицы города, вывозят мусор и обеспечивают безопасность. Были и обычные, казалось бы, пассажирские автобусы. Но когда еще у ребенка появится возможность посидеть за рулем в кабине водителя?

Главный хит выставки — машина ГИБДД
Большая очередь и к пожарным
Рядом стоит машина спасателей и газовой службы
Детям интересен ручной пылесос
Для их пап тут же предлагают работу
Этот «большой жук» тоже убирает улицы
Казалось бы, все катались на автобусе. Но на место водителя была постоянная очередь

«Это действительно семейное мероприятие. Посмотрите, сколько вокруг нас детей — от малышей до подростков. Они пришли с родителями, бабушками и дедушками на наш праздник. Мы его придумывали для того, чтобы оторвать современных детей от телефонов. Кстати, мы называем свой праздник „Днем пап“, потому что в этот день мужчины вместе с детьми „трогают“ грузовики: садятся за руль, узнают как все работает, фотографируются. В общем, они открываются для своих детей и семей совершенно с другой стороны», — рассказала один из организаторов мероприятия Елена Дядькина.

Думаете девочки не хотят посидеть за рулем такой машины? Они просто обычно стесняются признаться в этом

«Дети, даже если видят в городе специальную технику, не имеют возможности подойти и потрогать ее, понять, как она работает, от каких кнопок что начинает крутиться, вертеться, сиять и кричать. Детям это очень интересно, хотя, казалось бы, что такого необычного — посидеть в экскаваторе, погрузчике или тракторе. А оказывается, это все настолько „залипательно“, что невозможно оторвать. Кроме того, они еще и с профессиями знакомятся», — добавляет Елена Дядькина.

Эта машинка полностью электрическая, но поездить на ней можно только по цехам РУСАЛа

Один из экспонатов этой «трогательной» выставки — электрическая тележка, которая помогает в работе сотрудникам РУСАЛа. Водитель Денис Лампель рассказывает, что её применяют сейчас на всех цехах предприятия. Она удобна в управлении и может перевезти за один раз до 2 тонн груза.

«Она облегчает работу персонала и, самое главное, тележка экологична, работает от электричества. Так что от нее нет никаких дополнительных выхлопов», — отметил Денис.

Тележка является собственной разработкой ООО «ИСО», которое занимается обслуживанием и ремонтом оборудования РУСАЛ. Производят ее тоже в Красноярске на этом же предприятии.

Денис Лампе

Тележка, как и другая техника, пользовалась большой популярностью у малышей.

Взрослые и дети с удовольствием фотографировались рядом с машиной РУСАЛа
Пока ребенок "рулит", мама позирует в форме рабочего со слитком чистого алюминия в руках
Для фотосессии участникам предоставляли форму и каску - такова техника безопасности
Водитель объясняет будущему коллеге, как работает машина
Но большинству малышей пока интереснее просто покрутить руль и посигналить
Фото на память

Кто-то из участников праздника случайно оказался в этот день около «Планеты», а кто-то специально приехал, узнав об акции из рассылки магазина.

«Мне пришло сообщение о том, что здесь будет такой праздник. Мы решили приехать. Посмотрели огромный мусоровоз, посидели в КамАЗе, который улицы убирает, а теперь вот тут представлен. Кабина удобная, сын сумел до всех рычагов дотянуться. Водитель еще и завел машину, чтобы посигналить можно было под его присмотром», — рассказывает красноярка Анастасия.

Даже малыши знают, зачем у машины ключ

Дети ушли домой, получив не только положительные впечатления, но и новые знания. Может быть кто-нибудь из них в будущем вспомнит этот день и выберет себе профессию, связанную с работой с техникой.

Анна Кравченко специально для Newslab

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