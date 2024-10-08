«Жить неохота, когда такое случается»: как красноярцы обитают в доме на Глинки среди нечистот, крыс и сырости

Семидесятилетний дом на 12 квартир на Глинки, 18 уже больше трех лет топит нечистотами. Все из-за ржавой трубы в подвале. В ней образовалась дыра, из которой стекает канализация. Жители жалуются на вонь, сырость и равнодушие обслуживающей организации, когда та утверждает, что они отчасти сами виноваты в своей беде. Newslab побывал на месте и узнал, почему проблема не решается.

Елена Васильевна живет на первом этаже двухэтажного дома на Глинки, 18. Пенсионерка наизусть знает номер аварийной службы, потому что ее квартиру на протяжении трех лет периодически топит фекалиями. Нечистоты фонтаном хлещут из унитаза. Это происходит из-за того, что трубы в подвале прогнили и забились.

«Сразу звоню в аварийку, в аварийке отвечают: „Как вы надоели, эта Глинки постоянно“. Я говорю: „В чём виновата я?“ Не проветрить: двери откроешь — оттуда воняет, окна открываешь — снова воняет. Я слезно просила управляющую компанию помочь, неоднократно плакала. Жить не охота, когда такое случается», — рассказывает Елена Васильевна.

От сырости и вони страдает не только жительница первого этажа. Дарье 23 года, она живет в доме на Глинки вместе с маленьким ребенком. Уже несколько лет женщина отправляет заявки в обслуживающую организацию, однако, по её словам, на них никто не реагирует.

«Нам сказали, что в подвале всё прекрасно. Они этого не видят. Из-за влаги у нас постоянный кашель, насморк. Моему ребенку два года, он дышит этим всем, всё попадает внутрь. Он моется в ванной, трогает руками эту плесень. Мы с больничных не слезаем», — делится Дарья Киселева.

По словам жителей, в их доме нет ни дворника, ни постоянного уборщика. В подъезде время от времени не работает свет, а по коридорам бегают крысы.

«Полгода у нас не было человека, который помоет полы. Потом пришел мужчина, он из одного ведра перемыл весь дом. Естественно, везде осталась грязь! Так что, мы моем полы сами, моя соседка подметает двор. Своими силами справляемся, лишь бы окончательно не утонуть в грязи», — делится Дарья.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители обратились в Народный фронт. На место выехала также комиссия из специалистов Стройнадзора и прокуратуры.

«Мы приехали и удивились. В трубе огромная дыра, видно, что она не свежая. Вся канализация через эту дыру бежит в подвал. Он затоплен, и видно, что это затопление произошло не вчера и не сегодня», — рассказывает Марина Якубенко, сопредседатель регионального отделения Народного фронта.

Присутствовала на встрече и директор УК «Жилищная сфера» Наталья Шепитько. По ее словам, о дыре в трубе они узнали только недавно, а вот проблемы с канализацией достались ее фирме от обанкротившейся УК.

«Мы думали здесь, как и у всех домов, засорилась канализация. Мы почистим колодцы, прочистим выход. Люди неаккуратно пользуются ей, там есть влажные салфетки, отходы пищи. Мы пытались проводить профилактические беседы, но это бесполезно. Жители попросили нас полностью поменять канализацию. Это запланировано на капитальный ремонт в 2037 году. Я предложила провести экспертизу, подать документы в министерство строительство о переносе сроков», — прокомментировала ситуацию Наталья Шепитько.

Правда, чтобы провести экспертизу, жителям нужно самостоятельно собрать на это деньги. Все из-за того, что у них другая форма управления домом — обслуживающая организация, вместо управляющей компании. Из-за этого субсидии им не выделяются.

«У них нет статьи „текущий ремонт“, у них есть только статья „содержание“. Поэтому у них нет по дому накоплений, все идет на содержание дома. Мы им оказываем услуги: уборка придомовой территории, уборка мест общего пользования, аварийно-диспетчерская служба, услуги расчётно-кассового отдела. Если какие-то аварийные ситуации, мы локально меняем какие-то части труб», — заключила директор «Жилищной сферы».

Как объяснила на месте эксперт из Стройнадзора, у жителей есть еще один выход. Они могут обратиться за помощью в администрацию Ленинского района, чтобы там ввели режим ЧС. Тогда дом, возможно, отремонтируют за деньги города, если средства на это, конечно, найдутся.

Обслуживающая организация в очередной раз пообещала заняться ремонтом канализации, чтобы устранить аварийную ситуацию, то есть заделать дыру в ржавой трубе. Однако полностью менять системы водоснабжения там все равно не будут. Так что жителям остается лишь надеяться, что сроки капремонта передвинут или для дома введут режим ЧС.

Екатерина Беленкова специально для Newslab