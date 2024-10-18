17 октября в Красноярске прошла церемония награждения победителей национальной ресторанной премии WhereToEat Siberia — 2024. Сотни людей из ресторанной индустрии и первые лица краевого правительства вчера собрались в Конгресс-холле СФУ, чтобы узнать, какое заведение признают лучшим в Сибири. Как прошло событие, какой ресторан проигнорировал церемонию и кто из новичков ворвался в рейтинг — в фоторепортаже Newslab.

Мероприятие началось в 19 часов с приветственного бокала шампанского. На вечеринке действовал дресс-код, согласно которому женщины должны были прийти в вечерних платьях, а мужчины — в темных костюмах. И те, и другие, как правило, обошлись без экспериментов и выбрали классический черный.

Ближе к концу препати приехали известные красноярские бренд-шефы и представители гастроиндустрии. Все желающие могли сделать с ними общее фото.

Церемония награждения началась с печальных новостей. Накануне скончался омский ресторатор Ян Скопин. Его в этом году номинировали в категории «Сомелье года». Память Яна Скопина почтили минутой молчания.

Затем с приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

«Красноярск всегда был известен как промышленный, закрытый, оборонный город. Конкретно в моей молодости был ресторан „Север“ и кафе „Рига“. Их все, наверное, помнят. Мы студентами ходили в „Витаминный бар“ напротив стадиона „Локомотив“, где все витамины, видимо, были сконцентрированы в пиве. Прошло 20-25 лет, и наш город стал городом ресторанов и замечательных кафе. Это невероятная метаморфоза, которая произошла благодаря тем людям, которые сидят в этом зале, нашим рестораторам. Ребята, спасибо вам большое, это очень круто», — поделился Сергей Пономаренко.

Всего в шорт-лист премии вошли 16 заведений из Красноярска. В основном они конкурировали с ресторанами Новосибирска, однако изредка встречались и претенденты из Иркутска, Томска, Кемерово.

Красноярский ресторан «Свинья и Бисер» занял 49 место, La Famille — 46-47, «Баран и Бисер» — 42-43. В рейтинге оказалось и заведение франшизы «Хочу Пури», которая работает еще в 19 городах России. Но почему-то вошел в топ именно красноярский филиал, он разделил 37-38 места.

В топ-30 лучших ресторанов вошли «Дзеими» (24), Bistrot de Luxe Home и «Хозяин Тайги». В двадцатке оказались два красноярских заведения — «Булгаков» (16) и «Дзе» (11).

Среди них 0.75 Please Wine & Kitchen, N’kei, Tunguska, «Булгаков» и «Чешуя». Спецноминацию в итоге забрал 0.75 Please Wine & Kitchen.

Основатель ресторанной группы 075 GROUP Александр Митраков в ответном слове пообещал, что его команда «через десять позиций вернется на сцену», имея в виду рейтинг лучших ресторанов Сибири.

Отчасти Александр Митраков в своем обещании оказался прав. И все же не совсем, потому что подняться на сцену ему и команде пришлось практически сразу после ухода. Все потому, что ресторан N’kei, принадлежащий 075 GROUP, занял девятое место.

Восьмое место получило заведение Fresco. Команда ресторана премию по неизвестной причине проигнорировала, так что за памятной тарелкой, которую вручали призерам топ-10, на сцену никто не вышел. Шестое место занял проект Hello wine. А вот новичок в рейтинге — ресторан Sadko, открывшийся в декабре прошлого года — ворвался сразу на четвертое место. Не смогли подняться выше пятой позиции заведения Новосибирска.

Что касается тройки победителей, то здесь обошлось без интриги. Известные красноярские рестораны лишь немного поменялись местами. На третьем месте оказалась Tunguska, на втором — «Чешуя». Над своим устойчивым положением в рейтинге красноярские рестораторы уже и сами по-доброму иронизируют.

«Создайте уже для нас Пантеон, и пускай на нас все молятся. И дать дорогу молодым, ну и Hello Wine! На самом деле, я просто уже устал нервничать каждый раз», — пошутил со сцены соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem Анатолий Ващенко.

Лучшим рестораном Сибири стал 0.75 Please Wine & Kitchen.

«Первым достоин быть каждый ресторан, который есть в пятерке, это 100 %. Все мы делаем большую работу. 0.75 Please — это спортивная команда, которая стремится к высоким достижениям, это самоотверженность каждый день», — сказал Александр Митраков.

Много красноярцев оказалось и в специальных номинациях. Лучшим шеф-поваром Сибири стал Роман Чемеренко (Bellini Gastronomic Ecosystem, Красноярск), сомелье года признали Олесю Соболеву из ресторана Sadko, кондитером года — Елену Мельник, преподавателя Института гастрономии, официантом года — Глеба Чепкасов (Tunguska).

Конечно, итоги ресторанной премии WhereToEat Siberia 2024 — это очередной повод для гордости за гастрономическую индустрию Красноярска. Однако есть ощущение, что рейтингу сильно не хватает новых имен, ведь за исключением нескольких новичков, топ-10 который раз занимают одни и те заведения. Тем не менее, следующий этап WhereToEat пройдет весной, там мы и узнаем лучший ресторан России. А что вы думаете о премии и ее победителях?

На церемонии побывала Екатерина Беленкова специально для Newslab