«Будущее за авиацией»: как в Красноярске прошел первый день Всероссийского фестиваля БПЛА

Красноярск стал одной из площадок Всероссийского фестиваля беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Со 2 по 3 ноября все желающие смогут познакомиться с передовыми технологиями — поуправлять квадрокоптером, увидеть, как создаются 3D модели и посетить мастер-классы от экспертов.

Фестиваль «Дотянуться до неба» проходит в Политехническом институте на Академика Киренского, 26. В субботу, 2 ноября, здесь собрались десятки школьников и студентов, чтобы узнать побольше про беспилотные авиасистемы и познакомиться с десятками разных моделей дронов — от самых маленьких до самых больших.

Кстати, желающие могли изготовить собственный беспилотник или сделать 3D-модель самолета из дерева. А еще — отточить навыки управления дронами в виртуальной реальности.

«Надо было летать на квадрокоптере через кольца и проходить разные уровни. Было сложно, понадобилось время, чтобы привыкнуть», — поделился впечатлениями Максим, гость фестиваля.

На одной из площадок гостям фестиваля объясняли, как работает процесс обратного проектирования, то есть реверс-инжиниринга. Он помогает создавать или воспроизводить физические объекты, используя сам объект в качестве образца.

«Сканер создает облако точек. У нашего сканера разрешение составляет 14 млн точек на дюйм, он позволяет с высокой точностью передать поверхность изделия. После этого мы можем соединить точки в полигоны и подготовить модель. С помощью сканера мы получаем все чертежи и детали беспилотника и нам не нужно делать их вручную, как обычным инженерам», — рассказал Сергей Дудура, мастер производственного обучения в Красноярском техникуме промышленного сервиса.

Всего в течение двух дней здесь пройдут больше 250 мастер-классов, 14 экспертных лекций, пленарное заседание, 5 круглых столов, а также первое заседание экспертного совета по БАС, созданного в Красноярском крае.

В нашем регионе дроны уже применяются в сельском хозяйстве, строительстве, экологии и не только. Наиболее востребованы в этой сфере инженеры-разработчики, инженеры-исследователи, инженеры-технологи и главные инженеры.

«В Красноярске фестиваль «Дотянуться до неба» проходит впервые. Тема достаточно новая, интересная и занимательная. Мы очень рады, что фестиваль дошел до нашего города, поскольку он способствует популяризации тематики беспилотной авиации и поможет привлечь к этой теме инициативную молодежь», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Фестиваль «Дотянуться до неба» организован «Университетом 2035» при поддержке Минобрнауки РФ и национальной киберфизической платформы «Берлога» в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

«Развитие беспилотных авиасистем является для нашего университета приоритетным. Если говорить о трендах в этой области, то будущее за сервисами и экосистемами. Конечно, студенческие сообщества сосредоточены в основном на прототипировании и проектировании гаджетов и авиационных систем», — заявил Руслан Барышев, проректора по научной работе СФУ.

Ранее фестиваль «Дотянуться до небес» прошел в Якутске, Боровичах, Туле, Новосибирске, Благовещенске, Казани, Калуге, Уфе, Рязани и других городах. Всего в 18 регионах в нем примут участие свыше 40 тыс. человек.

Интернет газета Newslab, фото Алины Ковригиной