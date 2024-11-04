«Мы должны жить в согласии»: как красноярцы отпраздновали День народного единства

4 ноября Красноярск отметил всероссийский День народного единства. Массовые народные гулянья прошли на главных городских уличных площадках, в том числе и у ТЦ «Красноярье». Здесь можно было послушать песни Любэ в исполнении духового оркестра, посоревноваться в ловкости и смекалке в различных играх и прикупить сувениров на этномаркете. Newslab побывал на празднике и делится с читателями самыми яркими моментами.

На площадке у ТЦ «Красноярье» фестиваль «Моя Россия» начался уже в 10 часов. Здесь разместились чумы, в которые можно было заглянуть на мастер-классы к представителям народов Севера, сфотографироваться с долганками в национальных украшениях и погладить хаски, сидящих на упряжке.

Больше всего внимание детей и их родителей привлекала тематическая площадка с играми. Организаторы установили большую дженгу и около десяти разных вариантов испытаний с мячиками.

«Мы играли в дженгу, здесь нужно было выбивать кубики из башни. У кого башня упала, тот и проиграл. В нашей паре это была я. Интересно, азартно, напоминает, как прикольно было в такое играть в детстве», — рассказывает Мария, пришедшая на фестиваль вместе с Александром.

Те, кто любит развлечения поспокойнее, могли посетить лекторий в теплом шатре. Сегодня эксперты говорили об истоках древнерусского искусства и его отражениях в современности, образе и роли России в мировой истории, а еще, конечно, о гастрономии. Гостям рассказали о том, как сибирские повара находят забытые рецепты.

Кстати, о еде. Ее на фестивале, как полагается, было много. Не обошлось и без огромного казана ароматного плова с красным перцем и головками чеснока, чебуреков и сибирского чая.

Прилавки местных мастеров ломились от фермерского сыра, творога, сладостей, мяса и колбас. Кроме продуктов, здесь можно было купить этнические украшения, вязаных черепашек или кота с российским флагом на футболке.

В Красноярск на праздник приехали и гости из других городов. Мария из Саяногорска «вытащила» подругу Светлану из Кодинска, чтобы развеяться.

«Такие праздники нужны, чтобы мы все жили в мире и согласии. Я приехала сюда, потому что удовольствие получаю. Нам все очень нравится здесь», — поделилась впечатлениями Мария.

На большой сцене выступил джазовый оркестр. Он исполнил известные хиты, в том числе, песню «Березы» группы «Любэ». После него зрители увидели зажигательное балалайка-шоу от Константина Коновалова.

В это же время для самых маленьких стартовали мастер-классы по бересте, обрядовым куклам и старинным бурятским и тувинским оберегам под названием «Бесконечный узелок удачи».

Самые массовые гуляния по традиции прошли на Театральной площади.

«День народного единства напоминает, что мы должны объединяться, держать друг за друга, потому что мы все-таки Россия», — отметила красноярка Елена.

На концерте лучшие артисты города исполнили патриотические песни о России, Красноярске и крае. В конце для гостей праздника выступила легендарная группа «Яхонт».

Красноярск широко отпраздновал День народного единства. Представители разных народностей приходили на площадки целыми семьями, участвовали в лекциях и мастер-классах, поднимали триколор и водили хороводы. А вы ходили на гуляния? Делитесь впечатлениями!

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной