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«Мы должны жить в согласии»: как красноярцы отпраздновали День народного единства

«Мы должны жить в согласии»: как красноярцы отпраздновали День народного единства

Newslab.ru
04.11.2024
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В Красноярске отмечают День народного единства

На площадке у ТЦ «Красноярье» фестиваль «Моя Россия» начался уже в 10 часов. Здесь разместились чумы, в которые можно было заглянуть на мастер-классы к представителям народов Севера, сфотографироваться с долганками в национальных украшениях и погладить хаски, сидящих на упряжке. 

Коренные народы Севера всегда удивляют гостей праздника интересными традициями и обрядами...
...а еще яркими украшениями
Эвенко-ненецкие узоры
Настоящие сибирские собаки не против фотосессии!

Больше всего внимание детей и их родителей привлекала тематическая площадка с играми. Организаторы установили большую дженгу и около десяти разных вариантов испытаний с мячиками. 

«Мы играли в дженгу, здесь нужно было выбивать кубики из башни. У кого башня упала, тот и проиграл. В нашей паре это была я. Интересно, азартно, напоминает, как прикольно было в такое играть в детстве», — рассказывает Мария, пришедшая на фестиваль вместе с Александром. 

Здесь можно было посоревноваться в смекалке
Игры с деревянными шариками стали необычной фишкой фестиваля
Порой для решения головоломок приходилось задействовать всю семью

Те, кто любит развлечения поспокойнее, могли посетить лекторий в теплом шатре. Сегодня эксперты говорили об истоках древнерусского искусства и его отражениях в современности, образе и роли России в мировой истории, а еще, конечно, о гастрономии. Гостям рассказали о том, как сибирские повара находят забытые рецепты. 

В теплом шатре можно было послушать лекцию
А на этой площадке сфотографироваться с желтеньким мотоциклом и автомобилем ГАИ

Кстати, о еде. Ее на фестивале, как полагается, было много. Не обошлось и без огромного казана ароматного плова с красным перцем и головками чеснока, чебуреков и сибирского чая.

Прилавки местных мастеров ломились от фермерского сыра, творога, сладостей, мяса и колбас. Кроме продуктов, здесь можно было купить этнические украшения, вязаных черепашек или кота с российским флагом на футболке. 

Выбирайте настроение на завтрашний рабочий день
Или елочный шарик к Новому году, до которого осталось меньше двух месяцев
Этнические украшения для модниц
Невозможно уйти с ярмарки с пустыми руками

В Красноярск на праздник приехали и гости из других городов. Мария из Саяногорска «вытащила» подругу Светлану из Кодинска, чтобы развеяться. 

«Такие праздники нужны, чтобы мы все жили в мире и согласии. Я приехала сюда, потому что удовольствие получаю. Нам все очень нравится здесь», — поделилась впечатлениями Мария. 

Фестиваль — отличный способ, чтобы выбраться с подругой!
Такие разные красноярцы
Такие разные красноярцы

На большой сцене выступил джазовый оркестр. Он исполнил известные хиты, в том числе, песню «Березы» группы «Любэ». После него зрители увидели зажигательное балалайка-шоу от Константина Коновалова. 

В это же время для самых маленьких стартовали мастер-классы по бересте, обрядовым куклам и старинным бурятским и тувинским оберегам под названием «Бесконечный узелок удачи».   

Самые массовые гуляния по традиции прошли на Театральной площади. 

Здесь можно было оставить свой след
Сделать фото на фоне триколора
Обнять белого мишку
Потренироваться в сборе оружия
Посмотреть на фехтовальщиков
Выгулять необычное платье
Послушать любимых артистов
Не упускайте массовые гуляния — это интересно

«День народного единства напоминает, что мы должны объединяться, держать друг за друга, потому что мы все-таки Россия», — отметила красноярка Елена. 

На концерте лучшие артисты города исполнили патриотические песни о России, Красноярске и крае. В конце для гостей праздника выступила легендарная группа «Яхонт».

«Яхонт» на сцене

Красноярск широко отпраздновал День народного единства. Представители разных народностей приходили на площадки целыми семьями, участвовали в лекциях и мастер-классах, поднимали триколор и водили хороводы. А вы ходили на гуляния? Делитесь впечатлениями!

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной

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