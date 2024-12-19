От типовых решений к большим проектам: в каких районах Красноярска появятся новые школы

За последние два десятилетия Красноярск не только построил современные учебные заведения, кардинально обновил школьную инфраструктуру, но и значительно повысил качество образования. Благодаря этому, сегодня новое поколение красноярцев получает качественное образование и имеет гораздо больше возможностей для выбора будущей профессии. Рассказываем, где в краевой столице строятся школы и какие масштабные проекты в городе уже удалось реализовать.

Новый учебный год в Красноярске начался с радостного события: сразу две школы впервые распахнули свои двери для учеников. Образовательные учреждения, оснащенные по последнему слову техники, появились в 3-м микрорайоне Солнечного и в микрорайоне Метростроитель. Школы, рассчитанные на 1100 и 1280 мест соответственно, стали настоящим подарком для местных жителей и позволили создать комфортные условия для обучения и воспитания молодежи.

Сейчас строительство школ в городе продолжается, работы полным ходом идут на улице Омской, а также в микрорайонах Аэропорт, Тихие Зори и Мичуринский. На Взлётке и на Омской объекты рассчитаны на 1100 мест, они очень схожи по своей планировке. Это редкий случай, когда конфигурация участка позволила использовать проект повторного применения. Отличаются школы лишь цветовыми решениями.

«В настоящий момент Управление капитального строительства осуществляет строительство четырех школ, причем две из них находятся в состоянии 50 % готовности — это школа по улице Омской и школа в микрорайоне Аэропорт. В них уже начали закрывать тепловой контур, проводят инженерные сети, внутри идут отделочные работы. Готовы объекты должны быть осенью 2025 года. Мы стараемся четко исполнять все поручения губернатора и прокуратуры Красноярского края, это помогает держать темп. Частенько мы даже с лихвой его опережаем и сдаем школы раньше намеченного срока», — рассказал начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Примак.

Работы по созданию нового учебного заведения в микрорайоне Мичуринский собираются закончить в первом квартале 2027 года. Школа в Образцово рассчитана на 1280 мест, в ней будет три блока — разместить в здании смогут 51 класс. Для активного отдыха учащихся на территории образовательного центра оборудуют многофункциональную спортплощадку для волейбола и баскетбола, а также создадут поле для мини-футбола — зимой оно превратится в каток. Кроме того, рядом со школой проложат новую автодорогу, скоро объявят торги на разработку проекта.

Школа в микрорайоне Тихие Зори школа станет второй самой большой за Уралом — она рассчитана на 1550 мест. Сейчас там идут монолитные работы.

«Администрация Красноярска еще никогда не выходила на такой темп проектирования и строительства социальных объектов. Мы уже два года подряд вводим в эксплуатацию две школы, одновременно строим еще две школы, проектируем две школы и сразу закладываем средства на проектирование еще двух школ. Такой темп позволяет нам не только обеспечить школьными местами ребятишек во вновь застраиваемых микрорайонах, но и снизить загруженность существующих школ. Ввод в эксплуатацию новых школ позволит нам временно закрывать старые аварийные школы для их капитального ремонта», — отметил руководитель департамента градостроительства администрации города Красноярска Сергей Шикунов.

Но это еще не все. До конца года завершится проектирование еще двух школ: в пятом микрорайоне Солнечного и в микрорайоне Агроуниверситет. Строительство этих объектов запланировано на 2025 год. Также уже объявлены торги на разработку проектов для школ в микрорайонах «Южный берег» и «Покровский».

«У нас сейчас в государственной экспертизе находится проекты двух школ: в Октябрьском районе на улице Елены Стасовой, и в Солнечном в пятом микрорайоне. До конца года они должны получить положительные заключения. Это значит, что в следующем году мы начнем уже строить объекты. Сейчас ведем работу по поиску подрядчиков для проектирования еще двух школ — в микрорайоне Южный берег и Покровский, уже разработали техническое задание», — пояснила начальник технического обеспечения МКУ «Управление капитального строительства» Дарья Лашук.

Отдельного внимания заслуживает уже готовый проект — школа № 160 «Флагман». Новое учебное заведение в микрорайоне Солнечный построили по поручению президента России Владимира Путина и в рамках нацпроекта «Образование». Старт работе объекта дали губернатор Михаил Котюков и мэр Красноярска Владислав Логинов.

Серьезный акцент в образовательной программе школы № 160 сделан на технический профиль, здесь ребята будут углубленно изучать физику, информатику и математику. Учреждение также оснащено современным оборудованием для преподавания двух новых предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

В школе проходят различные профориентационные мероприятия. Так, например, совсем недавно «Флагман» заключил соглашение с Университетом Решетнева, на базе образовательного учреждения открыли профильный авиационный класс.

«Наша школа — это нечто особенное! Она даже с виду нестандартная в силу своей разноэтажности, других таких у нас в Красноярске нет. Но это еще не все: у нас 40 классов, в которых учатся 1 126 детей. Это гораздо больше, чем мы ожидали! Школе всего три месяца, но к нам хотят и идут — это здорово. К тому же Солнечный сейчас активно застраивается, поэтому, я думаю, что в ближайшем будущем количество учащихся во „Флагмане“ будет только расти», — сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 160 Елизавета Кисловская.

Строительство новых школ в Красноярске — это стратегический шаг, направленный на развитие города. Современные образовательные учреждения с их инновационными программами помогают детям не только раскрыть таланты, но и адаптироваться к вызовам современности.

Интернет-газета Newslab