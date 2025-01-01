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Как красноярцы 2024 год провожали

Как красноярцы 2024 год провожали

01.01.2025
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Новый год принято проводить с семьей, и многие соблюдают эту традицию. Способов совместного отдыха не счесть, а фотоотчеты красноярцев лишь в очередной раз это подтверждают. Смотрим и берем на заметку!

«С Новым годом, мои друзья. А мы по новой традиции на Столбах! А раньше четыре года 31 декабря ходили на Щелкунчика»
Фото: vk.com/dmosunova
«У родителей лепили пельмешки и делали холодец. Теплый семейный праздник Новый Год. Пусть все сбудется»
Фото: vk.com/mariasikora
«Новый год, новый дом, настоящая елка и игрушки, слепленные нами из пластилина»
Фото: vk.com/profgorozhanka
«Наша новогодняя пижамность и пушистость. Всем 2025-й!»
Фото: vk.com/profgorozhanka
«Заехали к Маме поздравить ее с Новым годом по-норильскому времени. В подарок она связала нам с Леной классные красные шапки»
Фото: t.me/daterekhov

Чем взрослее становишься, тем яснее понимаешь: важно не ждать чуда, а создавать его самостоятельно, в том числе и для других. Здесь идут в ход костюмы Дедов Морозов, Снегурочек и мешки с подарками. Нет вещи более новогодней, чем неподдельное детское счастье.

«Кто празднику рад, тот отмечает его с середины декабря. Да по несколько раз на дню»
Фото: vk.com/id7010858
«Сегодня сделали детей счастливыми так просто... Когда взрослые становятся волшебниками, для этого всего лишь нужно было: взять у детей письма с посланиями к дедушке и найти костюм Деда Мороза. Берегите сказки и детство, верьте в чудеса!»
Фото: vk.com/id272051212
«Встретила НГ в метро. Зря, что ли, костюм покупала? Улыбалась. Прислонялась. Знакомилась. Фоткалась»
Фото: vk.com/krishtaloksana

Кто-то решил сменить обстановку и уехать в другой город. Например, в Енисейск. Гостиницу пришлось бронировать аж за полгода до 31 декабря, но судя по посту автора, оно того стоило.

Новый год в большой и веселой компании друзей
Фото: vk.com/yusma
С горки на картонке!
Фото: vk.com/yusma

Новый год красноярцы встречали и за рубежом. Запускали салюты с азиатских побережий.

Всегда находятся и те, кто проводит праздник спортивно. Например, 1 января выходит на «Марафон обещаний». Уважаем, но повторять вряд ли будем, у нас еще салат «Оливье» не доеден.

О баньке, да с березовым веничком 31 декабря сложно не мечтать. Кто-то не мечтает, а делает!
Фото: vk.com/vlasovtv
О первоянварском забеге не мечтать очень даже легко. Однако смотрите, сколько красноярцев пришло
Фото: vk.com/bvn75

А так встречали Новый год на Первом Столбе в нацпарке, в специальном снаряжении и костюмах.

«По столбистско-альпинистской традиции залаз и встреча Нового года на Первом Столбе. Внизу Красноярск весь во всполохах фейерверков, несмотря на запрет властей. Сказочный лес и дружеские посиделки с друзьями в „Вигваме“. Большие спасибо всем за гостеприимство!» — написал автор поста Андрей Селиванов.

Были и те, кто 31 декабря выполнял обязательную культурную программу. Красноярцы смотрели «Щелкунчика» в Театре оперы и балета, провожали старый год под Чайковского в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра.

«Провожаем старый год под Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Пучинни. Многие соблюдают традицию резать оливье под „Иронию судьбы“. Моя традиция — провожать уходящий год под классическую музыку в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра»
Фото: vk.com/id722000100
«Какой Новый год без Щелкунчика? Спасибо Красноярская филармония за новогоднюю сказку»
Фото: vk.com/ejuzhakovakrasnojarsk
«Уже стало традицией посетить театр. Сегодня, 31 декабря, „Щелкунчик“ — самый новогодний, чудесный»
Фото: vk.com/zanna_l

Впереди еще восемь дней каникул. Отдыхайте, проводите время с друзьями, семьей или просто наедине. Счастливого 2025 года!

Ваш первоянварский Newslab

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