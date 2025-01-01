Как красноярцы 2024 год провожали

Красноярцы попрощались с 2024 годом. 31 декабря горожане праздновали по-разному — устраивали заплыв по Енисею, лепили пельмени с семьей, а те, кто успел урвать билеты заранее, наслаждались постановками в театре и концертами в филармонии. Newslab решил собрать для вас самые теплые и душевные новогодние моменты.

Новый год принято проводить с семьей, и многие соблюдают эту традицию. Способов совместного отдыха не счесть, а фотоотчеты красноярцев лишь в очередной раз это подтверждают. Смотрим и берем на заметку!

Чем взрослее становишься, тем яснее понимаешь: важно не ждать чуда, а создавать его самостоятельно, в том числе и для других. Здесь идут в ход костюмы Дедов Морозов, Снегурочек и мешки с подарками. Нет вещи более новогодней, чем неподдельное детское счастье.

Кто-то решил сменить обстановку и уехать в другой город. Например, в Енисейск. Гостиницу пришлось бронировать аж за полгода до 31 декабря, но судя по посту автора, оно того стоило.

Новый год красноярцы встречали и за рубежом. Запускали салюты с азиатских побережий.

Всегда находятся и те, кто проводит праздник спортивно. Например, 1 января выходит на «Марафон обещаний». Уважаем, но повторять вряд ли будем, у нас еще салат «Оливье» не доеден.

А так встречали Новый год на Первом Столбе в нацпарке, в специальном снаряжении и костюмах.

«По столбистско-альпинистской традиции залаз и встреча Нового года на Первом Столбе. Внизу Красноярск весь во всполохах фейерверков, несмотря на запрет властей. Сказочный лес и дружеские посиделки с друзьями в „Вигваме“. Большие спасибо всем за гостеприимство!» — написал автор поста Андрей Селиванов.

Были и те, кто 31 декабря выполнял обязательную культурную программу. Красноярцы смотрели «Щелкунчика» в Театре оперы и балета, провожали старый год под Чайковского в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра.

Впереди еще восемь дней каникул. Отдыхайте, проводите время с друзьями, семьей или просто наедине. Счастливого 2025 года!

Ваш первоянварский Newslab