Главная
>
Фото
>
«По лестнице на вершину видовки»: как мы инспектировали красноярский визит-центр «Серебряный лог»

«По лестнице на вершину видовки»: как мы инспектировали красноярский визит-центр «Серебряный лог»

25.02.2025
13
Визит-центр «Серебряный лог» пользуется популярностью у красноярцев

Замусоренный пруд превратили в красивое место для отдыха в начале 2023 года. Раньше красноярцы приезжали сюда на машинах пожарить шашлыки и нередко забывали убрать за собой. Теперь обязательная программа — погулять в лесу, понаблюдать за рыбками летом и угоститься блинами в визит-центре. Давайте посмотрим, что изменилось с момента открытия.

Материалы по теме
«По лестнице к непролазным дорогам»: проверяем новый маршрут от Удачного до Серебряниковского пруда
Длина тропы, препятствия и лучшие места для селфи

Добраться до визит-центра можно на машине через Удачный, а можно прогуляться пешком по тропам экопарка. О новой тропе с лестницами мы рассказывали недавно. С наступлением зимы на эту дорогу многие жаловались: сами деревянные дорожки залеплены снегом, а некоторые участки стали слишком скользкими. Но сейчас эту проблему вроде бы решили.

Мы выбрали вариант 2-километровой прогулки от Пещерного лога.

Этот вход обозначен как «Красивый лес»
Лес тут и правда красивый . Вокруг высокие стройные сосны с заснеженными вершинами
Тропы не очень скользкие, но лучше принять меры. Хорошо помогают вот такие «ледоходы»
На ботинках почти не ощущаются, но держат крепко

Дорога здесь сначала идет по сосновому лесу, а потом выходит к заборам на границе поселка Горный и Академии зимних видов спорта. Чтобы не заблудиться в обилии троп — ориентируйтесь на указатели.

Ориентироваться, какую именно тропу выбрать, можно по указателям
На деревьях здесь размещены какие-то таблички то ли с названием троп, то ли еще с чем
Например, тут есть «коза», а недалеко ему в компанию «заяц» и другие звери
Территория поселка Горный огорожена забором. Двигаемся вдоль него
И попадаем к еще одному забору — теперь уже Академии зимних видов спорта
Дорога достаточно безлюдная. Все-таки большая часть людей предпочитает приезжать на машинах

Визит-центр редко пустует. Здесь можно просто погреться, сходить в туалет, почитать книги в библиотеке, перекусить тем, что захватили с собой или же купить блин с ароматным чаем. Для зимы, когда есть на улице слишком холодно, визит-центр явно мал.

Визит-центр достаточно мал для всех желающих. Правая сторона отдана под библиотеку, в центральной части находится администратор и места, где можно перекусить, а слева — кафе. Здесь тепло и очень чисто, несмотря на постоянный поток туристов
Напротив визит-центра есть необычные шезлонги. Летом здесь не хватает места для всех желающих. Но теперь появились длинные лавочки
Далеко не все соблюдают требования безопасности — на пруду регулярно появляются цепочки следов. Хорошо, что не полыньи
Вокруг пруда полно гуляющих
Детвора получила вот такую гигантскую «рыбу» — в ней есть горки, «мини-скалодромы» и прочие развлечения
Но больше детей привлекают горки рядом с рыбой — они круче и выше разрешенных

Но мы же сюда пришли для того, чтобы гулять? Решаем, куда можно отправиться. Если мы хотим погулять строго вокруг визит-центра, то можно сходить до источника ручья Серебряный с посещением «иконы в скале».

Жалко, что на указателях не пишут ориентировочное время прогулки. Ведь 1,7 км по прямой и 300 метров в крутую гору можно идти примерно одно и то же время
Через ручей перекинули мостик. По нему можно попасть в начало тропы на видовку «Уютная». Это крутой подъем, так что силы лучше рассчитывать
Широкая благоустроенная тропа доводит нас до лестницы, которая ведет к утесу Моховому. Это место знают благодаря «иконе в скале»
Икона вот она, действительно есть
Легенда гласит, якобы эта икона вынесена из монастыря, который расположен в Удачном, во времена гонений на религию. Спасли ее несколько монахов, которые «спрятали» ее таким образом и сами поселились недалеко. На самом деле это, скорее всего, выдумка

За лестницей к иконе начинается уже «дикая» тропа, протоптанная людьми. Благоустройство до нее то ли еще не добралось, то ли вообще не предусмотрено. Тропа ведет к роднику, но прогулку можно закончить в любой момент.

Тропа в этом месте скользкая, ее никто не подсыпает. Этим с удовольствием пользуются дети, которые катаются на ледянках
Высокая скала по дороге
Она поросла красивым мхом
Старое дерево, сломанное ветром
Просто красивая шишка лиственницы.
На середине дороги есть уютная стоянка. Видно, что ее часто посещают, есть даже запас дров
На горе над стоянкой поваленные деревья и странная избушка

Вторая популярная у туристов локация, конечно же, лестница. Точнее, две лестницы, которые могут привести на вершину Серебряниковской видовки. Подъем разбит на две части, посередине скользкий участок без лестницы, поэтому на нем стоит быть очень осторожными!

Лестница на Серебряниковскую видовку начинается прямо напротив визит-центра. Тут есть балкончик, чтобы сделать красивые фото
Лестница железная, в некоторых местах достаточно крутая
После первого лестничного пролета небольшой необлагороженный участок
Первый же выпавший снег превратил это место в каток, причем достаточно опасный
Теперь по всей дороге расставили мешки с подсыпкой — взял горсть, бросил и пошел вперед
Затем начинается вторая лестница, которая идет уже до вершины
Для желающих есть «балкон» на середине подъема
А вот со стаканчиками на лестницу нельзя пускать. Потому что у некоторых людей культура начисто отсутствует и они выбрасывают мусор где угодно

И ради чего же мы сюда забрались? В хорошую погоду отсюда видны Столбы, Енисей почти до Овсянки, Шалунин бык и флаг на Николаевской сопке. Наверху оборудован большой «балкон» со столиками и лавочками, еще пара столиков есть в лесу — можно скрыться от ветра. Главная достопримечательность — «теплые камни».

С горы виден Енисей и Столбы за ним
Сосны сопротивляются ветру всю свою жизнь
Кто-то смелый решил спуститься рядом с лестницей
В лесу есть столики для желающих укрыться от ветра
Для тех, кого ледяные порывы не пугают, есть лавочки и столики
А это «теплый камень». Почему-то почти каждый считает своим долгом подойти и попинать его, чтобы проверить, из чего он сделан

Последняя для посещения на сегодня локация — «этнодеревня». Два объекта здесь давно. Это юрта и чум. В скором времени к ним добавят еще русскую избу. Домик уже построен, остались ставни. Что будет внутри и как оно будет работать, пока неизвестно.

Попасть внутрь удалось только единожды, да и то чисто случайно. Хотя, казалось бы, выходные — самое то время для работы. На сайте «Серебряного лога» информации об экскурсиях нет, но администратор визит-центр предложил записаться у него и ждать формирования группы. Так что пока эта локация смотрится, как парадный сервиз наших бабушек: «Не трогай, это для гостей».

Сколько шкур пошло на чум, а войти нельзя
Юрта тоже закрыта
Домик достаточно большой
Кстати, знаете зачем нумерация на бревнах?
Выглядит нарядно

После прогулки по программе обязательный блин и сбитень, а потом — в обратный путь с чувством удовлетворения и легкой усталости. Всего с прогулкой и отдыхом в визит-центре получилось 3,5 часа и порядка 8 км по протяженности. А вы гуляли в этом месте? Что больше всего понравилось? Пишите в комментариях.

Кравченко Анна специально для интернет-газеты Newslab.ru

Рекомендуем почитать