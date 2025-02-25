«По лестнице на вершину видовки»: как мы инспектировали красноярский визит-центр «Серебряный лог»

Красноярск всегда был городом туристов. Еще бы — под боком красивейшие Столбы, пещеры, реки. Сейчас, конечно, люди хотят больше комфорта. И власти стараются идти им навстречу, создавая новые места для отдыха или улучшая уже имеющиеся. Но всё ли у них получается? Newslab решил проинспектировать популярный визит-центр «Серебряный лог», где завершают создание новых лестниц и развлекательных зон.

Замусоренный пруд превратили в красивое место для отдыха в начале 2023 года. Раньше красноярцы приезжали сюда на машинах пожарить шашлыки и нередко забывали убрать за собой. Теперь обязательная программа — погулять в лесу, понаблюдать за рыбками летом и угоститься блинами в визит-центре. Давайте посмотрим, что изменилось с момента открытия.

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Добраться до визит-центра можно на машине через Удачный, а можно прогуляться пешком по тропам экопарка. О новой тропе с лестницами мы рассказывали недавно. С наступлением зимы на эту дорогу многие жаловались: сами деревянные дорожки залеплены снегом, а некоторые участки стали слишком скользкими. Но сейчас эту проблему вроде бы решили.

Мы выбрали вариант 2-километровой прогулки от Пещерного лога.

Дорога здесь сначала идет по сосновому лесу, а потом выходит к заборам на границе поселка Горный и Академии зимних видов спорта. Чтобы не заблудиться в обилии троп — ориентируйтесь на указатели.

Визит-центр редко пустует. Здесь можно просто погреться, сходить в туалет, почитать книги в библиотеке, перекусить тем, что захватили с собой или же купить блин с ароматным чаем. Для зимы, когда есть на улице слишком холодно, визит-центр явно мал.

Но мы же сюда пришли для того, чтобы гулять? Решаем, куда можно отправиться. Если мы хотим погулять строго вокруг визит-центра, то можно сходить до источника ручья Серебряный с посещением «иконы в скале».

За лестницей к иконе начинается уже «дикая» тропа, протоптанная людьми. Благоустройство до нее то ли еще не добралось, то ли вообще не предусмотрено. Тропа ведет к роднику, но прогулку можно закончить в любой момент.

Вторая популярная у туристов локация, конечно же, лестница. Точнее, две лестницы, которые могут привести на вершину Серебряниковской видовки. Подъем разбит на две части, посередине скользкий участок без лестницы, поэтому на нем стоит быть очень осторожными!

И ради чего же мы сюда забрались? В хорошую погоду отсюда видны Столбы, Енисей почти до Овсянки, Шалунин бык и флаг на Николаевской сопке. Наверху оборудован большой «балкон» со столиками и лавочками, еще пара столиков есть в лесу — можно скрыться от ветра. Главная достопримечательность — «теплые камни».

Последняя для посещения на сегодня локация — «этнодеревня». Два объекта здесь давно. Это юрта и чум. В скором времени к ним добавят еще русскую избу. Домик уже построен, остались ставни. Что будет внутри и как оно будет работать, пока неизвестно.

Попасть внутрь удалось только единожды, да и то чисто случайно. Хотя, казалось бы, выходные — самое то время для работы. На сайте «Серебряного лога» информации об экскурсиях нет, но администратор визит-центр предложил записаться у него и ждать формирования группы. Так что пока эта локация смотрится, как парадный сервиз наших бабушек: «Не трогай, это для гостей».

После прогулки по программе обязательный блин и сбитень, а потом — в обратный путь с чувством удовлетворения и легкой усталости. Всего с прогулкой и отдыхом в визит-центре получилось 3,5 часа и порядка 8 км по протяженности. А вы гуляли в этом месте? Что больше всего понравилось? Пишите в комментариях.

Кравченко Анна специально для интернет-газеты Newslab.ru