Фестиваль ГТО среди семейных команд прошел в Красноярске 21-22 июня. На протяжении двух дней жители края не только соревновались за звание сильнейших, но и весело проводили время вместе. Newslab побывал на фестивале и готов показать самые яркие кадры.

В минувшие выходные семьи из разных уголков края собрались на Центральном стадионе в Красноярске. Мамы, папы, дети, бабушки и дедушки в течение двух дней соревновались в испытаниях комплекса ГТО — от прыжков в длину до плавания.

Семья Колотий приехала на фестиваль ГТО из Назарова. В составе команды — мама Екатерина, папа Алексей, сын Максим и дедушка Сергей Михайлович. Екатерина рассказывает, что вся семья занимается спортом, поэтому они и решили участвовать в фестивале.

«Мы любим разные виды спорта. Кто-то биатлон, кто-то легкую атлетику. Дедушка у нас ветеран по футболу. Мы популяризируем семейный спорт в городе Назарово. Мне кажется, это очень достойно, модно и современно», — делится Екатерина.

В Назарово семья Колотий участвует в фестивале ГТО каждый год, а вот в соревнованиях такого масштаба — впервые.

Еще одна команда приехала на состязания из Енисейска. Это Жанна, Алексей, Полина и Виктор Иванович. Чтобы добраться до Красноярска, они встали в 5 утра и сразу отправились на соревнования.

«Мы участвуем в фестивале ГТО второй год. У всей семьи есть золотые знаки отличия. Мы готовились к выполнению нормативов, тренировались ежедневно. Бегали, прыгали, растягивались», — рассказывают Алексей и Жанна Хаванские.

Приехали участники и из южных территорий региона. Например, семья Власенко прибыла на фестиваль из Минусинска. Альберт и Алена занимаются спортом с 2000 года. Тогда они впервые решили выполнить нормативы ГТО. Вместе с ними на состязания сегодня приехала дочка Таня.

«Мы за здоровый образ жизни, поэтому решили принять участие в фестивале. Любим спорт!» — рассказывает глава семьи Альберт. «Тянусь за детьми и за мужем! Спорт очень объединяет. Особенно, такие соревнования, куда вы приезжаете все вместе, болеете друг за друга. Поддерживаете, если что-то не получилось» — добавляет мама Алена.

Также на фестивале было командное соревнование — эстафета ГТО. Участники должны были выполнить три вида нормативов из комплекса. Среди них челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а также поднимание туловища из положения лежа на спине.

Помимо спортивных состязаний были и творческие активности. 22 семьи приняли участие в конкурсе «День Победы глазами ребенка». Работы детей украсили холл Центрального стадиона.

Еще один творческий конкурс — «Вальс Победы!». Танец поставили и исполнили 9 семей. Жюри определило лучшие пары в трех номинациях. «Лучшим дуэтом» стали Альберт и Алена Власенко, «Стильной парой» признали Алексея и Екатерину Колотий, а приз «Энергия вальса» досталлся Егору и Анастасии Кишечкиным.

Победители и призеры спортивных и творческих соревнований получили памятные призы — грамоты, медали и сувениры.

Два дня фестиваля пролетели на одном дыхании. Каждая семья выложилась на сто процентов, поддерживая друг друга и искренне радуясь общим успехам. Главная награда — звание сильнейшей команды — досталась семье Николаевых из Лесосибирска. Именно они представят Красноярский край на Всероссийском фестивале ГТО в Чебоксарах в августе 2025 года. Однако проигравших здесь точно не было. Ведь главным призом стали моменты, проведенные вместе, азарт соревнований и гордость за своих близких.