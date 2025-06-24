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«Спорт — это достойно, модно и современно!»: как фестиваль ГТО объединил семьи края в Красноярске

«Спорт — это достойно, модно и современно!»: как фестиваль ГТО объединил семьи края в Красноярске

24.06.2025
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Фото: vk.com/gto_krsk

В минувшие выходные семьи из разных уголков края собрались на Центральном стадионе в Красноярске. Мамы, папы, дети, бабушки и дедушки в течение двух дней соревновались в испытаниях комплекса ГТО — от прыжков в длину до плавания.

Всего в соревнованиях приняли участие 24 комнды из 23 муниципальных образований
Фото: vk.com/gto_krsk
Одно из испытаний — наклон вперед из положения стоя на гимнастической тумбе
Фото: vk.com/gto_krsk
Этот норматив кажется легким, но требует серьезной подгтовки
Фото: vk.com/gto_krsk
Мальчики и папы соревновались в подтягивании из виса на высокой перекладине
Фото: vk.com/gto_krsk
Пришлось продемонстрировать не только физическую силу, но и моральную
Фото: vk.com/gto_krsk
А девочки и мамы выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Фото: vk.com/gto_krsk
Дедушки и бабушки должны были сделать то же самое, но в упоре лежа на полу и от скамейки
Фото: vk.com/gto_krsk

Семья Колотий приехала на фестиваль ГТО из Назарова. В составе команды — мама Екатерина, папа Алексей, сын Максим и дедушка Сергей Михайлович. Екатерина рассказывает, что вся семья занимается спортом, поэтому они и решили участвовать в фестивале.

«Мы любим разные виды спорта. Кто-то биатлон, кто-то легкую атлетику. Дедушка у нас ветеран по футболу. Мы популяризируем семейный спорт в городе Назарово. Мне кажется, это очень достойно, модно и современно», — делится Екатерина.

Екатерина, Алексей и Максим

В Назарово семья Колотий участвует в фестивале ГТО каждый год, а вот в соревнованиях такого масштаба — впервые.

Еще одна команда приехала на состязания из Енисейска. Это Жанна, Алексей, Полина и Виктор Иванович. Чтобы добраться до Красноярска, они встали в 5 утра и сразу отправились на соревнования.

«Мы участвуем в фестивале ГТО второй год. У всей семьи есть золотые знаки отличия. Мы готовились к выполнению нормативов, тренировались ежедневно. Бегали, прыгали, растягивались», — рассказывают Алексей и Жанна Хаванские.

Алексей, Жанна и Полина

Приехали участники и из южных территорий региона. Например, семья Власенко прибыла на фестиваль из Минусинска. Альберт и Алена занимаются спортом с 2000 года. Тогда они впервые решили выполнить нормативы ГТО. Вместе с ними на состязания сегодня приехала дочка Таня.

«Мы за здоровый образ жизни, поэтому решили принять участие в фестивале. Любим спорт!» — рассказывает глава семьи Альберт.

«Тянусь за детьми и за мужем! Спорт очень объединяет. Особенно, такие соревнования, куда вы приезжаете все вместе, болеете друг за друга. Поддерживаете, если что-то не получилось» — добавляет мама Алена.

Альберт, Алена и Таня

Также на фестивале было командное соревнование — эстафета ГТО. Участники должны были выполнить три вида нормативов из комплекса. Среди них челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а также поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Эстафета отлично развивает командный дух
Фото: vk.com/gto_krsk
Без поддержки близких не обойтись
Фото: vk.com/gto_krsk
Каждый участник выкладывался на максимум
Фото: vk.com/gto_krsk
Хотя иногда было сложно
Фото: vk.com/gto_krsk
Участники показали, что они не просто семья, но настоящая спортивная команда
Фото: vk.com/gto_krsk

Помимо спортивных состязаний были и творческие активности. 22 семьи приняли участие в конкурсе «День Победы глазами ребенка». Работы детей украсили холл Центрального стадиона.

Фотозона в холле

Еще один творческий конкурс — «Вальс Победы!». Танец поставили и исполнили 9 семей. Жюри определило лучшие пары в трех номинациях. «Лучшим дуэтом» стали Альберт и Алена Власенко, «Стильной парой» признали Алексея и Екатерину Колотий, а приз «Энергия вальса» досталлся Егору и Анастасии Кишечкиным.

Закрытие фестиваля было ярким
Фото: vk.com/gto_krsk
Для семей выступили творческие коллективы
Фото: vk.com/gto_krsk
Альберт и Алена Власенко танцуют вальс
Фото: vk.com/gto_krsk
Награждение победителей
Фото: vk.com/gto_krsk

Победители и призеры спортивных и творческих соревнований получили памятные призы — грамоты, медали и сувениры.

Два дня фестиваля пролетели на одном дыхании. Каждая семья выложилась на сто процентов, поддерживая друг друга и искренне радуясь общим успехам. Главная награда — звание сильнейшей команды — досталась семье Николаевых из Лесосибирска. Именно они представят Красноярский край на Всероссийском фестивале ГТО в Чебоксарах в августе 2025 года. Однако проигравших здесь точно не было. Ведь главным призом стали моменты, проведенные вместе, азарт соревнований и гордость за своих близких.

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