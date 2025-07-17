«Берет гордость за свою работу!»: в Красноярске открылась фотовыставка к юбилею РУСАЛА

Компания РУСАЛ отмечает в 2025 году свое 25-летие. В честь юбилея для горожан проводят самые разные мероприятия. Одним из них стала фотовыставка, открывшаяся накануне на улице Пограничников. Корреспондент Newslab уже посетил ее и узнал больше о мировом лидере в производстве алюминия родом из Сибири.

Аллея у медицинского центра РУСАЛ на улице Пограничников открыта для всех красноярцев. То и дело по ней пробегают люди. И все они хотя бы на секунду замирают рядом с фотографиями, расставленными вдоль главной аллеи.

Как рассказала директор департамента региональных проектов компании Елена Южакова, выставку создали к 25-летию РУСАЛа. По задумке авторов, экспозиция отражает всю мощь компании. Ведь РУСАЛ в Красноярске — это не только промышленность, но и социальные проекты.

В список, конечно, вошел Красноярский алюминиевый завод, где производится миллион тонн «крылатого» металла в год. Без алюминия невозможны покорение неба и космоса, новая энергетика, большие стройки и даже гаджеты.

Особая гордость и отдельный снимок посвящен экологической перестройке КрАЗа. Она включает строительство двух новых корпусов с установкой экологичных электролизёров РА-550 — собственной разработки РУСАЛа, работающих по технологии предварительно обожженных анодов. Два новых корпуса заменят 11 устаревших цехов. На новом производстве будут исключены выбросы бензапирена.

Научное сердце компании представляет Инженерно-технологический центр. Здесь рождаются инновационные и инвестиционные проекты по технологии электролиза, литья, сплавов, разработки инновационного оборудования, экологии и утилизации отходов производства.

Напротив, снимок с завода-партнера — Красноярского металлургического завода, который является одним из лидеров по переработке алюминиевых сплавов. А рядом СКАД — производитель автомобильных дисков, которые используются в каждом втором автомобиле.

Отдельным блоком стоят снимки, посвященные социальным объектам: медицинскому центру РУСАЛа, Центру социальных программ, который реализует благотворительные проекты компании, и Центру спортивных единоборств «Соколу», где воспитываются юные спортсмены.

Но главные на снимках — это люди, которые своими руками создают мощное производство и полезные для города инфраструктурные проекты.

«Мы считаем, что очень важно именно через людей показать, чем занимается компания, как она росла все эти 25 лет, какой технологичной стала за эти годы. Именно люди на кадрах и еще десятки тысяч моих коллег за кадром приносят славу компании, производят продукцию, делают РУСАЛ сильным», — рассказала Елена Южакова.

Такой комплексный подход к бережному отношению к сотрудникам, инновационному развитию промышленного сектора и созданию активной социальной инфраструктуры в городах ответственности заложил 25 лет назад основатель компании Олег Дерипаска.

Его снимок представлен на фотовыставке на отдельном стенде, именно как человека, который заложил в РУСАЛ идею глобального лидерства и зарядил энергией борьбы за него. Видение Олега Дерипаска объединило промышленную мощь с заботой о людях и экологии, превратив РУСАЛ в драйвер развития региона, помогающий формировать устойчивое будущее для Красноярска и края.

Директор медицинского центра РУСАЛа Валерий Савельев отметил, что испытывает гордость от того, что имеет возможность работать в такой компании.

«Знаете, очень приятно стать героем фотовыставки. Все показанные здесь люди непосредственно участвуют в производственных процессах компании, чтобы вывести отрасль металлургии в стране на новый уровень, а также помогают улучшить социальную составляющую нашей компании. РУСАЛ активно поддерживает спорт, а мы, наш медицинский центр, уже без малого 20 лет сохраняем жизни и здоровье металлургов и членов их семей. Таких центров у нас 18 в 9 субъектах Российской Федерации», — рассказал Валерий Савельев.

Один из героев фотовыставки — Вячеслав Гуржий — работает прессовщиком на гидропрессе на Красноярском металлургическом заводе. Молодой человек рассказал, что фотографию сделали во время самой обычной смены.

«Приятно посмотреть на себя со стороны, как я выгляжу во время работы. И, знаете, гордость берет за то, что я являюсь частью этой компании. Металлург — это звучит!», — говорит Вячеслав.

После открытия выставки всех участников угостили тематическими коктейлями — в меню были «Плавка», «Электролиз» и «Анодная масса».

Фотовыставка на улице Пограничников доступна для всех жителей города, любой желающий может поближе познакомиться с работой ключевых предприятий РУСАЛа и его партнерами.