«ЗаБег» и «ПроБег» для самых активных: как в Зеленогорске прошел большой спортивный праздник в честь атомного юбилея

Утром 13 сентября весь Зеленогорск пришел в движение. Впервые в одно время с финалом в одном месте объединились традиционный легкоатлетический «Забег атомных городов» и массовый велопробег, посвященные 80-летию атомпрома и Победы в Великой Отечественной войне.

Более полутысячи бегунов стартовали от детского пляжа «Озера парка», а велоколонна, объединившая более 300 двухколесных машин, двинулась от Камня основания города. Два праздничных потока, облаченных в яркие футболки с символикой акции, встретились на стадионе «Юность», где состоялся флэшмоб — атлеты выстроились в символическую цифру «80» и дружно поздравили страну с юбилеем.

Горожане доказали, что атомный Зеленогорск — это единая команда, дружная семья, которая помнит героические традиции наших предков, умеет объединяться для добрых дел и разделяет философию здорового образа жизни.

Интересно, что суммарная дистанция, которую преодолели участники двух спортивных акций, — более 1200 км! Самые юные участники только научились ходить и дистанцию преодолели на руках у пап, а самым солидным участником стал ветеран Электрохимического завода Борис Васильевич Роспусков, который в свои 93 года регулярно совершает велосипедные прогулки и не пропускает ни одного массового спортивного мероприятия.

Напомним, «Забег атомных городов» — массовая легкоатлетическая акция Госкорпорации «Росатом» — ежегодно осенью собирает в атомных городах России свыше 20 тысяч участников. Забег отличается доступностью дистанций для разных уровней спортивной подготовки.

Что же касается «атомного велопробега» по улицам города, то эта идея родилась у зеленогорских спортсменов. В итоге было решено объединить две активности. И хорошо получилось! Настроение на всем маршруте атлетов добавляли позитивная музыка, песни в исполнении Игоря Барашкина и приветствия горожан.

На старте велопробега трюками удивляли спортсмены из красноярского центра экстремальных видов спорта «Спортэкс». Удалось увидеть в деле пятикратного чемпиона России по дисциплине BMX-flat, финалиста кубков мира по BMX-flatland, участника международных цирковых шоу, профессионального тренера по велосипедному спорту Олега Ефимова, а также призера и победителя краевых, всероссийских соревнований по BMX-flat Тараса Иванова и победителя краевых соревнований по BMX-flat, призера фестиваля «Уличная классика» в Воронеже Дмитрия Шеховцова.

Головная группа велопробега «ПроБег», в которую вошли представители разных поколений и городских организаций, была украшена флагами России, Росатома, ЭХЗ, Зеленогорска, профсоюзной организации ЭХЗ и юбилейной символикой. Возглавлял «ПроБег» глава города Вадим Терентьев.

Все участники акции получили не только яркие эмоции, но и фирменные футболки мероприятия, памятные медали, а детям еще вручили праздничные шары и пряники.

Генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов на своей странице в соцсетях приветствовал участников и отметил:

«Радостно, что вы собрались сегодня вместе с коллегами, друзьями, целыми семьями. Это значит, что у нас растет достойное поколение, которое воспитывается на правильных ценностях и за будущее нашей страны мы можем быть спокойны».

Праздник 13 сентября стал частью череды интересных юбилейных мероприятий, которые проходят в Зеленогорске в течение года. До декабря еще осталось немало сюрпризов.

Анатолий Михайлов, фото Дмитрия Коновалова и Михаила Крупадерова