«Четыре шага к материнству»: как устроен изнутри красноярский перинатальный центр

Появление ребенка — одно из главных событий в жизни семьи, которое вызывает у будущих родителей множество вопросов. Главный из них — где и как их малыш появится на свет? Чтобы найти ответы, мы заглянули за двери Красноярского краевого перинатального центра и прошли путь от первой консультации до послеродовой палаты. Как всё устроено изнутри — в материале Newslab.

Рождение ребенка сегодня — это не только личное событие для родителей, но и государственный приоритет. С 2025 года в России стартовал национальный проект «Семья», который направлен на создание максимально комфортной и поддерживающей среды.

Одно из ключевых направлений нацпроекта — охрана материнства и детства. Для этого по всей стране модернизируют женские консультации, детские больницы и роддома. Современное оборудование, передовые методики и высокие стандарты безопасности — закономерный результат стратегии. Словом, путешествие в мир материнства для жительниц Красноярского края с самого начала проходит под крылом большой и продуманной системы поддержки.

Шаг первый: когда нужен особый подход

Путь в перинатальный центр для многих начинается задолго до дня родов. Сам центр является частью крупнейшего в регионе учреждения — Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Это мощный медицинский комплекс, который оказывает высокотехнологичную помощь женщинам и детям в самых сложных ситуациях. Помимо перинатального центра, в его состав входят краевая детская больница и центр реабилитации для детей-инвалидов.

Именно такой статус позволяет перинатальному центру быть учреждением «третьего уровня», куда направляют беременных женщин высокой группы риска со всего Красноярского края. Решение о маршрутизации прописано Министерством здравоохранения края, и врачи в женских консультациях следуют этим стандартам, если видят потенциальные сложности: от рубца на матке после прошлых операций до многоплодной беременности или хронических заболеваний у мамы.

«К нам женщины попадают по направлению из своей поликлиники. Мы проводим консультации, даем рекомендации по тактике ведения беременности и методу родов. Например, решаем, может ли женщина рожать сама после кесарева сечения — сейчас это очень актуально», — рассказала Надежда Андреева, заместитель руководителя консультативно-диагностической поликлиники перинатального центра.

На этапе наблюдения будущие мамы проходят важные обследования. В отделении ультразвуковой и функциональной диагностики работают врачи-эксперты, которые на оборудовании экспертного класса могут выявить малейшие отклонения в развитии плода или течении беременности.

Недавно в рамках национального проекта «Семья» центр получил новый УЗИ-аппарат с функциями 3D/4D-сканирования и три современных монитора для отслеживания состояния мамы и малыша.

«В сложных ситуациях мы собираем консилиум с участием акушеров-гинекологов и врачей ультразвуковой диагностики, проводим телемедицинские консультации с федеральными центрами в Москве и коллегиально определяем тактику ведения каждой пациентки индивидуально», — объяснила Светлана Бархатова, врач ультразвуковой диагностики.

Шаг второй: поступление без тревог и суеты

Когда наступают роды, будущая мама приезжает в приемный покой. Здесь все начинается с безопасности и идентификации: на руку каждой пациентке надевают специальный браслет. По штрихкоду на нем можно получить доступ к системе QMS, где отображена вся информация о роженице. Также используются цветные браслеты: желтый означает, что есть риск падения, а красный — наличие аллергии.

«Здесь, в смотровом кабинете, мы проводим забор всех необходимых анализов, записываем сердцебиение плода и можем оказать экстренную помощь еще до перевода в отделение. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, включая аппарат ИВЛ и дефибриллятор. Если женщина поступает в тяжелом состоянии, мы можем вызвать сюда реаниматолога», — рассказала акушер-гинеколог Людмила Бабинцева.

Центр готов к любым ситуациям. Например, здесь есть полностью изолированные медицинские боксы с отдельным входом с улицы. Они предназначены для рожениц с симптомами ОРВИ или другими инфекциями, чтобы полностью исключить пересечение потоков. Эти же боксы за 10-15 минут могут превратиться в полноценный родовой зал и даже операционную, если ситуация того потребует.

Кроме того, перинатальный центр — это точка притяжения для всего края. Именно сюда везут всех красноярок с преждевременными родами на сроке 36,6 недель и меньше, а также сложных пациентов со всего края. Специальная анестезиолого-реанимационная бригада на машине или вертолете выезжает в самые отдаленные районы, чтобы оказать помощь на месте или транспортировать маму и малыша в Красноярск.

Шаг третий: рождение чуда под защитой технологий

Родовое отделение — сердце перинатального центра. Оно рассчитано на восемь индивидуальных залов, каждый из которых — это отдельный мир для мамы на все время родов.

«Потоки рожениц у нас не пересекаются, что обеспечивает полную эпидемиологическую безопасность. Каждый зал оснащен современной аппаратурой, в том числе беспроводными датчиками КТГ, которые позволяют женщине двигаться во время схваток, не будучи прикованной к кровати. Аппарат одновременно следит за сердцебиением малыша и жизненными показателями мамы», — отметила Юлия Глызина, заведующая родовым отделением.

Если естественных методов обезболивания недостаточно (а для этого доступны душевые с фитболами), применяется эпидуральная анестезия. На родах всегда готова присутствовать детская реанимационная бригада. Если появляется необходимость в реанимационных действиях, вызывается одна из бригад, которая дежурит в центре.

Здесь активно практикуются и партнерские роды. Если все идет хорошо, близкий человек может быть рядом на протяжении всего процесса. В случае кесарева сечения партнер ждет в специальном холле, и часто именно папа первым берет на руки новорожденного, пока мама еще находится в операционной.

«Только что у нас с моей супругой родилась маленькая Галя. Старший сын пошел в первый класс, теперь у него появилась сестричка. Он уже интересуется, просил ему рассказать, как все прошло. Уже тренируется катать маленькую колясочку!» — поделился радостью счастливый отец Максим.

Шаг четвертый: первые дни вместе

После родов мама и малыш переводятся в послеродовое отделение. Здесь приоритет — их совместное пребывание, если состояние обоих это позволяет. Палаты комфортные, а персонал всячески поощряет грудное вскармливание.

«У нас есть специалисты по грудному вскармливанию, которые помогают мамам наладить лактацию и правильно прикладывать малышей. Кормление проводится не по расписанию, а по требованию ребенка, то есть тогда, когда он этого захочет», — рассказала Алла Балабаева, заведующая послеродовым отделением.

Как и во всем центре, во главе угла стоят современные протоколы. Например, после кесарева сечения женщинам уже через 6 часов снимают повязки и разрешают принимать душ. Это помогает быстрее восстанавливаться. А система безопасности с цветными браслетами и штрихкодами, в которых зашита вся информация о пациентке, исключает любые ошибки.

«Мы недавно перевелись в послеродовое, малыш родился сутки назад. Впечатления самые позитивные. Говорят, театр начинается с вешалки, а перинатальный центр — с приемного покоя. Меня встретили прекрасно, коллектив работает слаженно. Это уже вторые мои роды здесь, впервые я попала сюда 12 лет назад. Что удивительно, встретила ту же акушерку и того же анестезиолога! Приятно видеть знакомые лица, но при этом оборудование с тех пор явно стало лучше», — поделилась роженица Юлия.

Ежегодно в стенах Красноярского краевого перинатального центра рождается более трех тысяч малышей — от крох весом меньше 500 граммов до настоящих богатырей под 5 килограммов. За каждой этой цифрой стоит огромная работа, продуманная до мелочей система и слаженная команда профессионалов, которые помогают новой жизни появиться на свет в безопасности и комфорте.