«Четыре шага к материнству»: как устроен изнутри красноярский перинатальный центр

29.09.2025
1
Рождение ребенка сегодня — это не только личное событие для родителей, но и государственный приоритет. С 2025 года в России стартовал национальный проект «Семья», который направлен на создание максимально комфортной и поддерживающей среды.

Одно из ключевых направлений нацпроекта — охрана материнства и детства. Для этого по всей стране модернизируют женские консультации, детские больницы и роддома. Современное оборудование, передовые методики и высокие стандарты безопасности — закономерный результат стратегии. Словом, путешествие в мир материнства для жительниц Красноярского края с самого начала проходит под крылом большой и продуманной системы поддержки.

Шаг первый: когда нужен особый подход

Путь в перинатальный центр для многих начинается задолго до дня родов. Сам центр является частью крупнейшего в регионе учреждения — Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Это мощный медицинский комплекс, который оказывает высокотехнологичную помощь женщинам и детям в самых сложных ситуациях. Помимо перинатального центра, в его состав входят краевая детская больница и центр реабилитации для детей-инвалидов.

Именно такой статус позволяет перинатальному центру быть учреждением «третьего уровня», куда направляют беременных женщин высокой группы риска со всего Красноярского края. Решение о маршрутизации прописано Министерством здравоохранения края, и врачи в женских консультациях следуют этим стандартам, если видят потенциальные сложности: от рубца на матке после прошлых операций до многоплодной беременности или хронических заболеваний у мамы.

«К нам женщины попадают по направлению из своей поликлиники. Мы проводим консультации, даем рекомендации по тактике ведения беременности и методу родов. Например, решаем, может ли женщина рожать сама после кесарева сечения — сейчас это очень актуально», — рассказала Надежда Андреева, заместитель руководителя консультативно-диагностической поликлиники перинатального центра.

Надежда Андреева проводит консультацию беременной девушке
Один из ее этапов — контрольный замер давления

На этапе наблюдения будущие мамы проходят важные обследования. В отделении ультразвуковой и функциональной диагностики работают врачи-эксперты, которые на оборудовании экспертного класса могут выявить малейшие отклонения в развитии плода или течении беременности.

Недавно в рамках национального проекта «Семья» центр получил новый УЗИ-аппарат с функциями 3D/4D-сканирования и три современных монитора для отслеживания состояния мамы и малыша.

«В сложных ситуациях мы собираем консилиум с участием акушеров-гинекологов и врачей ультразвуковой диагностики, проводим телемедицинские консультации с федеральными центрами в Москве и коллегиально определяем тактику ведения каждой пациентки индивидуально», — объяснила Светлана Бархатова, врач ультразвуковой диагностики.

Заведующая отделением Наталья Щегрова с пациенткой
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства
Светлана Бархатова за работой
Современные технологии позволяют увидеть, на кого больше похож малыш, еще до его рождения!

Шаг второй: поступление без тревог и суеты

Когда наступают роды, будущая мама приезжает в приемный покой. Здесь все начинается с безопасности и идентификации: на руку каждой пациентке надевают специальный браслет. По штрихкоду на нем можно получить доступ к системе QMS, где отображена вся информация о роженице. Также используются цветные браслеты: желтый означает, что есть риск падения, а красный — наличие аллергии.

«Здесь, в смотровом кабинете, мы проводим забор всех необходимых анализов, записываем сердцебиение плода и можем оказать экстренную помощь еще до перевода в отделение. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, включая аппарат ИВЛ и дефибриллятор. Если женщина поступает в тяжелом состоянии, мы можем вызвать сюда реаниматолога», — рассказала акушер-гинеколог Людмила Бабинцева.

Сюда приезжают беременные женщины
Каждой пациентке выдается браслет с персональной информацией и штрихкодом

Центр готов к любым ситуациям. Например, здесь есть полностью изолированные медицинские боксы с отдельным входом с улицы. Они предназначены для рожениц с симптомами ОРВИ или другими инфекциями, чтобы полностью исключить пересечение потоков. Эти же боксы за 10-15 минут могут превратиться в полноценный родовой зал и даже операционную, если ситуация того потребует.

Индивидуальные боксы
Палату легко трансформировать в операционную, если того требует случай

Кроме того, перинатальный центр — это точка притяжения для всего края. Именно сюда везут всех красноярок с преждевременными родами на сроке 36,6 недель и меньше, а также сложных пациентов со всего края. Специальная анестезиолого-реанимационная бригада на машине или вертолете выезжает в самые отдаленные районы, чтобы оказать помощь на месте или транспортировать маму и малыша в Красноярск.

Отделение неонатальной реанимации
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства
Родившихся раньше срока деток выхаживают профессионалы
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства
Родившихся раньше срока деток выхаживают профессионалы
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства

Шаг третий: рождение чуда под защитой технологий

Родовое отделение — сердце перинатального центра. Оно рассчитано на восемь индивидуальных залов, каждый из которых — это отдельный мир для мамы на все время родов.

Палата для рожениц
Рядом — бокс для малыша
Акушерка одновременно следит за двумя залами и в любой момент придет на помощь

«Потоки рожениц у нас не пересекаются, что обеспечивает полную эпидемиологическую безопасность. Каждый зал оснащен современной аппаратурой, в том числе беспроводными датчиками КТГ, которые позволяют женщине двигаться во время схваток, не будучи прикованной к кровати. Аппарат одновременно следит за сердцебиением малыша и жизненными показателями мамы», — отметила Юлия Глызина, заведующая родовым отделением.

Шкала, по которой роженица может оценить свои ощущения. На основе оценки врачи принимают решение об анестезии

Если естественных методов обезболивания недостаточно (а для этого доступны душевые с фитболами), применяется эпидуральная анестезия. На родах всегда готова присутствовать детская реанимационная бригада. Если появляется необходимость в реанимационных действиях, вызывается одна из бригад, которая дежурит в центре.

Рождение малыша в родовом боксе
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства
Оперблок в родовом отделении
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства
Оперблок в родовом отделении
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства

Здесь активно практикуются и партнерские роды. Если все идет хорошо, близкий человек может быть рядом на протяжении всего процесса. В случае кесарева сечения партнер ждет в специальном холле, и часто именно папа первым берет на руки новорожденного, пока мама еще находится в операционной.

«Только что у нас с моей супругой родилась маленькая Галя. Старший сын пошел в первый класс, теперь у него появилась сестричка. Он уже интересуется, просил ему рассказать, как все прошло. Уже тренируется катать маленькую колясочку!» — поделился радостью счастливый отец Максим.

Папа с новорожденной дочкой
Папа с новорожденной дочкой
Папа с новорожденной дочкой

Шаг четвертый: первые дни вместе

После родов мама и малыш переводятся в послеродовое отделение. Здесь приоритет — их совместное пребывание, если состояние обоих это позволяет. Палаты комфортные, а персонал всячески поощряет грудное вскармливание.

«У нас есть специалисты по грудному вскармливанию, которые помогают мамам наладить лактацию и правильно прикладывать малышей. Кормление проводится не по расписанию, а по требованию ребенка, то есть тогда, когда он этого захочет», — рассказала Алла Балабаева, заведующая послеродовым отделением.

Как и во всем центре, во главе угла стоят современные протоколы. Например, после кесарева сечения женщинам уже через 6 часов снимают повязки и разрешают принимать душ. Это помогает быстрее восстанавливаться. А система безопасности с цветными браслетами и штрихкодами, в которых зашита вся информация о пациентке, исключает любые ошибки.

Врачи выполняют кесарево сечение
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства
Врачи выполняют кесарево сечение
Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства

«Мы недавно перевелись в послеродовое, малыш родился сутки назад. Впечатления самые позитивные. Говорят, театр начинается с вешалки, а перинатальный центр — с приемного покоя. Меня встретили прекрасно, коллектив работает слаженно. Это уже вторые мои роды здесь, впервые я попала сюда 12 лет назад. Что удивительно, встретила ту же акушерку и того же анестезиолога! Приятно видеть знакомые лица, но при этом оборудование с тех пор явно стало лучше», — поделилась роженица Юлия.

Юлия и сын
Юлия и сын
Юлия и сын

Ежегодно в стенах Красноярского краевого перинатального центра рождается более трех тысяч малышей — от крох весом меньше 500 граммов до настоящих богатырей под 5 килограммов. За каждой этой цифрой стоит огромная работа, продуманная до мелочей система и слаженная команда профессионалов, которые помогают новой жизни появиться на свет в безопасности и комфорте.

