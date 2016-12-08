«Мы греем треть Красноярска»: как строили ТЭЦ-1

Появлением первой ТЭЦ Красноярск обязан войне. Эвакуированным сюда заводам катастрофически не хватало энергии на выполнение оборонных заказов, поэтому срочное строительство теплоэлектростанции было делом государственной важности.

Строительные работы на площадке, выбранной и расчищенной еще в 1930-е годы, развернулись в 1942 году. Самое главное оборудование — котел и турбину — в Красноярск эвакуировали из Ленинграда. Остальное, как вспоминали ветераны ТЭЦ, «собирали буквально где и как придется, перерывая вороха оборудования, привезенного в Сибирь с эвакуированных электростанций».

Запуском ТЭЦ руководили эвакуированные энергетики из Сталинграда, Грозного, Харькова, Донецка и Ленинграда. После ввода станции в эксплуатацию в мае 1943 года многие из них были откомандированы обратно. Однако большинство работников не имело опыта работы. Например, рядовой персонал турбинного цеха был полностью укомплектован за счет выпускников ремесленного училища, возраст которых не превышал 18 лет.

Если в 1943 году молодежи (до 24 лет) среди работников ТЭЦ было 60,9%, то в 1944 году — уже целых 90%! При этом до половины сотрудников ТЭЦ составляли женщины, которые трудились кочегарами, водосмотрами и зольщиками. К концу 1945 года численность персонала «Красноярскэнерго» достигала 890 человек. После Победы 296 работников станции были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В послевоенные годы станция продолжала развиваться. В 1960 году ТЭЦ даже поучаствовала в электрификации Транссиба: была введена в эксплуатацию турбина мощностью в 100 мегаватт, построенная специально для нужд железной дороги. В конце 60-х на теплоэлектроцентрали начали автоматизацию производства, в результате чего станция получила самую передовую в те годы автоматику в СССР.

К 1975 году было построено семь очередей теплоэлектростанции. В 80-х годах был разработан проект восьмой очереди, но с началом перестройки и распадом СССР от этой идеи отказались.

Сегодня первая красноярская теплоэлектроцентраль продолжает стабильно снабжать энергией треть Красноярска. Находящаяся под управлением Сибирской генерирующей компании станция дает тепло и горячую воду более чем 400 тысячам жителей правобережья Красноярска, а также обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия. Уделяется внимание модернизации станции. Недавно здесь завершилось масштабное обновление газоочистного оборудования, что позволило предприятию снизить выбросы на 44%.

На Красноярской ТЭЦ-1 сохранилось немало кинохроники — в ролике ниже можно увидеть не только работу цехов ТЭЦ, но и свадьбу, и домашнюю жизнь сотрудников, а также загородную поездку энергетиков с доказательством их горячей любви к сгущенке.

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru

Текст подготовлен по материалам Красноярской ТЭЦ-1, книги «Красноярская ТЭЦ-1. Наследие трудового подвига» (Красноярск, 2013), статьи Михаила Миронова «Арсенал для фронта» («Енисей», 1978, № 4) и архивных материалов. Фотографии и видео предоставлены АО «Красноярская ТЭЦ-1» (входит в группу Сибирской генерирующей компании).