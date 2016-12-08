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«Мы греем треть Красноярска»: как строили ТЭЦ-1

«Мы греем треть Красноярска»: как строили ТЭЦ-1

Интернет-газета Newslab.ru
08.12.2016
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Строительные работы на площадке, выбранной и расчищенной еще в 1930-е годы, развернулись в 1942 году. Самое главное оборудование — котел и турбину — в Красноярск эвакуировали из Ленинграда. Остальное, как вспоминали ветераны ТЭЦ, «собирали буквально где и как придется, перерывая вороха оборудования, привезенного в Сибирь с эвакуированных электростанций».

С местом для строительства первой ТЭЦ в Красноярске определились еще в 1936 году — ее было решено построить на пустыре у Ладейской протоки на правом берегу. На этом снимке идет расчистка площадки под строительство.
Проектировщики долго не могли определиться с мощностью станции, так что работы были заморожены. Но начавшаяся война заставила отказаться от сложных схем и сосредоточиться на скорейшем вводе в эксплуатацию станции в самом упрощенном виде.
В 1942 году ТЭЦ стала самой ударной стройкой Красноярска — ход работ контролировал Государственный комитет обороны СССР.
Монтаж вели в открытых помещениях без торцевых стен, при почти полном отсутствии механизации.

Запуском ТЭЦ руководили эвакуированные энергетики из Сталинграда, Грозного, Харькова, Донецка и Ленинграда. После ввода станции в эксплуатацию в мае 1943 года многие из них были откомандированы обратно. Однако большинство работников не имело опыта работы. Например, рядовой персонал турбинного цеха был полностью укомплектован за счет выпускников ремесленного училища, возраст которых не превышал 18 лет.

Если в 1943 году молодежи (до 24 лет) среди работников ТЭЦ было 60,9%, то в 1944 году — уже целых 90%! При этом до половины сотрудников ТЭЦ составляли женщины, которые трудились кочегарами, водосмотрами и зольщиками. К концу 1945 года численность персонала «Красноярскэнерго» достигала 890 человек. После Победы 296 работников станции были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Одни из первых работников Красноярской ТЭЦ-1. Всего в пуске ТЭЦ участвовали 50 рабочих, 2 ученика и 16 инженеров.
Оборудование для ТЭЦ поступило в Красноярск после его эвакуации из Ленинграда осенью 1941 года. Турбина 1939 года выпуска ранее работала на 2-й Ленинградской ГЭС.
Историческая турбина проработала до 2008 года. Ее решили не демонтировать, а оставить на ТЭЦ как музейный экспонат.
Котельный цех и его оборудование были смонтированы в апреле 1943 года, а 16 мая был произведен первый пуск котла и турбины под нагрузкой. 22 мая ТЭЦ была окончательно передана в промышленную эксплуатацию.
Единственный паровоз ТЭЦ (ТК-1/11) к тому времени находился в работе уже более 50 лет. До 1945 года он не ремонтировался, так как его нечем было заменить.

В послевоенные годы станция продолжала развиваться. В 1960 году ТЭЦ даже поучаствовала в электрификации Транссиба: была введена в эксплуатацию турбина мощностью в 100 мегаватт, построенная специально для нужд железной дороги. В конце 60-х на теплоэлектроцентрали начали автоматизацию производства, в результате чего станция получила самую передовую в те годы автоматику в СССР.

В послевоенные годы электроэнергии городу потребовалось еще больше, поэтому строительство новых очередей ТЭЦ продолжалось. Общий вид монтажной площадки ТЭЦ-1 в 1951 году.
До 1975 года станция модернизировалась почти беспрерывно — запускались новые котлы и турбины.
В 1948-1951 годах была построена третья очередь, 1952-1954 годах — четвертая, в 1955-1958 — пятая, в 1960-1967 — шестая, в 1971-1975 — седьмая. Здесь мы видим закладку фундамента четвертой очереди в 1953 году.
Строительство пятой очереди ТЭЦ-1, 1955 год.
Смена турбинного цеха, 1962 год.
К 1975 году станция приобрела современные черты, а ее мощность выросла более чем в 20 раз.

К 1975 году было построено семь очередей теплоэлектростанции. В 80-х годах был разработан проект восьмой очереди, но с началом перестройки и распадом СССР от этой идеи отказались.

Один из работников Красноярской ТЭЦ-1, 1985 год.
Проходная Красноярской ТЭЦ-1 в 1969 году.
Слесарь турбинного цеха Иван Цыпкин, 1985 год.
Электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Стабров за поверкой манометров, 1983 год.
Мастер того же цеха Валентин Голубь на конкурсе профмастерства, 1983 год.
Специалист химического цеха Екатерина Агафонцева со студентами училища, 1985 год.
Уголок здоровья ТЭЦ-1, 1969 год
Панорама ТЭЦ-1, наши дни.

Сегодня первая красноярская теплоэлектроцентраль продолжает стабильно снабжать энергией треть Красноярска. Находящаяся под управлением Сибирской генерирующей компании станция дает тепло и горячую воду более чем 400 тысячам жителей правобережья Красноярска, а также обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия. Уделяется внимание модернизации станции. Недавно здесь завершилось масштабное обновление газоочистного оборудования, что позволило предприятию снизить выбросы на 44%.

На Красноярской ТЭЦ-1 сохранилось немало кинохроники — в ролике ниже можно увидеть не только работу цехов ТЭЦ, но и свадьбу, и домашнюю жизнь сотрудников, а также загородную поездку энергетиков с доказательством их горячей любви к сгущенке.

Как жили, работали и отдыхали красноярские энергетики в советское время

Видео предоставлено Красноярской ТЭЦ-1

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru

Текст подготовлен по материалам Красноярской ТЭЦ-1, книги «Красноярская ТЭЦ-1. Наследие трудового подвига» (Красноярск, 2013), статьи Михаила Миронова «Арсенал для фронта» («Енисей», 1978, № 4) и архивных материалов. Фотографии и видео предоставлены АО «Красноярская ТЭЦ-1» (входит в группу Сибирской генерирующей компании).

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