«10 лет на высоте!»: как «Бобровый лог» юбилей отмечал

3 и 4 декабря красноярский горнолыжный и развлекательный комплекс «Бобровый лог» отметил свой 10-летний юбилей. Несмотря на усилившийся в выходные мороз, праздник в Фанпарке посетили сотни горожан. Дети с раскрасневшимися щеками катались на собачьих упряжках, а взрослые участвовали в мастер-классах и конкурсах.

«Фанпарк — яркое место! Его огни всегда можно увидеть издалека, в любое время суток. „Бобровый лог“ манит к себе. Многие мои знакомые встают на лыжи, потому что можно вести здоровый образ жизни прямо здесь, в Красноярске. Не надо уезжать никуда. Я считаю, что Фанпарк — это один из лучших горнолыжных курортов России» — рассказал гендиректор Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

«В начале 70-х прошлого века здесь были подъемники, школа спортивная. Затем появились канатные дороги. По ней поднимались аж 30 минут. Дороги часто останавливались из-за сбоев электричества. Сегодня „Бобровый лог“ — это моя сбывшаяся мечта. Здесь воплотилось все, о чем может мечтать человек, тяготеющий к горным лыжам. Это сказка» — рассказал советник руководителя «Российского географического общества» Юрий Абакумов.

Ежегодно «Бобровый лог» посещают более 300 тыс. человек. На трассах Фанпарка тренируются 900 спортсменов, среди которых горнолыжники, фристайлисты, сноубордисты.

«Мы уже идем семимильными шагами к Универсиаде-2019. Начали основной объект: спортивно-тренерский блок, а также готовимся расширить трассы, и принять тестовые соревнования в марте 2018 года», - сообщила генеральный директор Фанпарка Елена Гаврилова.

Напомним, именно в декабре 2006 года были запущены первые объекты фанпарка в формате «Горнолыжного комплекса», а в последующие 2 года заработали новые, в числе которых центр «Мираж» с пляжной зоной и открытым бассейном, экстремальный аттракцион «Родельбан» и другие. Все было построено за счет инвестиционных средств компании «Норникель».

Фотографии предоставлены Фанпарком «Бобровый лог»