>
>
«10 лет на высоте!»: как «Бобровый лог» юбилей отмечал

«10 лет на высоте!»: как «Бобровый лог» юбилей отмечал

06.12.2016
6

«Фанпарк — яркое место! Его огни всегда можно увидеть издалека, в любое время суток. „Бобровый лог“ манит к себе. Многие мои знакомые встают на лыжи, потому что можно вести здоровый образ жизни прямо здесь, в Красноярске. Не надо уезжать никуда. Я считаю, что Фанпарк — это один из лучших горнолыжных курортов России» — рассказал гендиректор Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Энергичное открытие праздника
Без Юлайки — символа Универсиады-2019 — не обходится теперь ни один спортивный праздник
Было холодно, но ради одного вида стоило прийти
Сибирячки!
Танец горнолыжниц
И бесстрашны!
Скучать никому не пришлось
Голодным на празднике невозможно было остаться!

«В начале 70-х прошлого века здесь были подъемники, школа спортивная. Затем появились канатные дороги. По ней поднимались аж 30 минут. Дороги часто останавливались из-за сбоев электричества. Сегодня „Бобровый лог“ — это моя сбывшаяся мечта. Здесь воплотилось все, о чем может мечтать человек, тяготеющий к горным лыжам. Это сказка» — рассказал советник руководителя «Российского географического общества» Юрий Абакумов.

Ведущий праздника поздравил красноярцев с «легким сибирским морозцем»
Самоедов можно было потискать и погладить
Если захотелось чего-то более спокойного, можно было сделать пару кругов на катке
Хотя и здесь тоже царил праздник!
Все эстафеты энергичные и веселые
Любители потягать железо

Ежегодно «Бобровый лог» посещают более 300 тыс. человек. На трассах Фанпарка тренируются 900 спортсменов, среди которых горнолыжники, фристайлисты, сноубордисты.

«Мы уже идем семимильными шагами к Универсиаде-2019. Начали основной объект: спортивно-тренерский блок, а также готовимся расширить трассы, и принять тестовые соревнования в марте 2018 года», - сообщила генеральный директор Фанпарка Елена Гаврилова.

Девушка с ником m__daxa сделала в инстаграме лучшую фотографию с праздника и выиграла главный приз — iPhone7!
Вот такая красота ждала всех тех, кто продержался до вечера
Но и без призов всем было хорошо и весело
Салют в честь юбилея Фанпарка
В этот вечер Фанпарк сиял всеми красками
День рождения удался!

Напомним, именно в декабре 2006 года были запущены первые объекты фанпарка в формате «Горнолыжного комплекса», а в последующие 2 года заработали новые, в числе которых центр «Мираж» с пляжной зоной и открытым бассейном, экстремальный аттракцион «Родельбан» и другие. Все было построено за счет инвестиционных средств компании «Норникель».

Фотографии предоставлены Фанпарком «Бобровый лог»

Уразов Максим Сергеевич
Уразов Максим Сергеевич
Гендиректор АНО "Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске"

Рекомендуем почитать